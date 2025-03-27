Придется платить подоходный налог в полном размере без учета тех сумм, которые ранее перечислил в бюджет самозанятый

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Один ИП, в налоговых периодах 2019–2022 гг. представлялись в налоговый орган справки о выплаченных доходах физическим лицам на 98 человек (за 2019 год), на 132 человека (за 2020 год), на 92 человека (за 2021 год), на 7 человек (за 2022 год).

В соответствии с представленными расчетами по страховым взносам, количество застрахованных лиц, с выплат которым предпринимателем были исчислены страховые взносы, составило за 2019 год — 98 человек, за 2020 год — 132 человека, за 2021 год — 91 человек, за 2022 год — 18 человек.