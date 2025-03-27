Придется платить подоходный налог в полном размере без учета тех сумм, которые ранее перечислил в бюджет самозанятый

Это произойдет, если выяснится, что договор с самозанятыми прикрывает собой трудовые отношения.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Ранее действовало правило о недопустимости «излишнего взыскания» денег в бюджет.
Откуда дует новый ветер?
Вот источник.
Один ИП, в налоговых периодах 2019–2022 гг. представлялись в налоговый орган справки о выплаченных доходах физическим лицам на 98 человек (за 2019 год), на 132 человека (за 2020 год), на 92 человека (за 2021 год), на 7 человек (за 2022 год).
В соответствии с представленными расчетами по страховым взносам, количество застрахованных лиц, с выплат которым предпринимателем были исчислены страховые взносы, составило за 2019 год — 98 человек, за 2020 год — 132 человека, за 2021 год — 91 человек, за 2022 год — 18 человек.
Проверка
По результатам проведенных инспекцией проверок представленных ИП расчетов по страховым взносам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за 12 месяцев 2021 года, инспекцией вынесены решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которыми предпринимателю начислены:
страховые взносы в сумме 3 626 430 рублей 56 копеек,
взыскан штраф по пункту 3 статьи 122 НК в размере 181 321 рубля 52 копеек;
начислен НДФЛ (как налоговому агенту) в сумме 2 603 428 рублей,
взыскан штраф в размере 65 085 рублей 70 копеек по пункту 1 статьи 123 НК за неправомерное неудержание и неперечисление налоговым агентом в установленный срок налога на доходы физических лиц.
Далее было обжалование в управлении, без результата.
Обжалование в суде
Решением Арбитражного суда Челябинской области от 16 февраля 2024 г., оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 02 августа 2024 г., заявление предпринимателя удовлетворено частично: признано недействительным решение инспекции о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части начисления налога на доходы физических лиц в сумме 794 399 рублей 54 копеек и взыскания штрафа по пункту 1 статьи 123 НК в размере 19 859 рублей 99 копеек.
В остальной части в удовлетворении заявления ИП отказано.
Основной довод — нахождение в бюджете денежных средств, уплаченных физическими лицами в форме налога на профессиональный доход, свидетельствует о том, что бюджет не претерпел каких-либо негативных последствий от бездействия налогового агента в соответствующей части; потери казны, как отметили суды, в таком случае составляют разницу между суммами НДФЛ, которые должны были быть удержаны и перечислены в бюджет предпринимателем — налоговым агентом, и суммами НПД, внесенными непосредственно физическими лицами; следовательно, штраф по статье 123 НК должен быть откорректирован в сторону уменьшения с учетом уплаченных сумм НПД
ФНС в Верховный суд
Верховный суд установил, что в условиях действующего правового регулирования при взимании налога на доходы физических лиц налоговый агент, не исполнивший свою обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджет, оплачивает данный налог за счет собственных средств.
Возложение такой обязанности на налогового агента следует рассматривать в качестве правовосстановительной меры, обеспечивающей исполнение обязанности по восполнению недоимки в бюджет вследствие допущенных налоговым агентом неправомерных действий.
В данном деле предпринимателем в нарушение положений статьи 226 НК ни одна из указанных выше обязанностей исполнена не была, фактически инспекцией было установлено бездействие налогового агента, влекущее наступление последствий, предусмотренных соответствующими нормами Налогового кодекса.
Законодатель характеризует данное налоговое правонарушение как виновное бездействие лица, на которое налоговым законом возложены обязанности по своевременному исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.
Штраф, рассчитанный инспекцией в оспариваемом решении исходя из общего размера начисленного ИП налога на доходы физических лиц, вопреки выводу судов не подлежал корректировке на суммы уплаченных работниками-физическими лицами налога на профессиональный доход, поскольку нахождение уплаченного НПД в бюджете само по себе не свидетельствует о том, что обязанность налогового агента исполнена надлежащим образом.
Самозанятые «сдали» ИП
На основе доказательств, собранных и исследованных налоговым органом и положенных в основу принятых по делу судебных актов, включая показания физических лиц — работников, заключивших договоры на оказание услуг (выполнение работ), следует, что действия предпринимателя по заключению данных договоров фактически были направлены на обход нормативных положений налогового законодательства в целях экономии на уплате страховых взносов и возможной минимизации при уплате НДФЛ, что следует квалифицировать в качестве злоупотребления правом.
В рассматриваемой ситуации имела место переквалификация гражданско-правового договора в трудовой договор, что не тождественно объединению бизнеса либо объединению имущества работодателя и работника.
Налоговый агент в этом случае не может распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, выплаченными в качестве дохода (заработной платы) физическому лицу — работнику, как это возможно налогоплательщиками, умышленно и совместно перечислявшими друг другу денежные средства в схеме «дробления бизнеса».
Следовательно, возникшая в результате такой корректировки переплата (положительное сальдо единого налогового счета) находится в распоряжении физического лица и подлежит возврату только по его заявлению.
В этой связи названая переплата налога не может быть произвольно зачтена в счет уплаты НДФЛ в отсутствие соответствующего волеизъявления плательщика НПД, что не исключает права налогоплательщиков в добровольном порядке распорядиться данной суммой в счет исполнения соответствующих обязательств налогового агента.
Дело отправлено на новое рассмотрение.
Теперь, как будет действовать новый механизм налоговой реконструкции — предстоит установить суду первой инстанции при повторном рассмотрении спора.
Ранее в таких спорах суды проводили налоговую реконструкцию и засчитывали налоги, уплаченные ранее не в полном размере, в счет недоимки (дела № А60-29092/2023, № А46-2537/2023, № А35-6550/2022).
Суд действовал исходя из правила о недопустимости «излишнего взыскания» денег в бюджет.
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Комментарии2
Давно не новость.
Ещё когда и самозанятости не было, суды и так занимались переквалификацией ИП и ГПХ в трудовые отношения.
Статья не об этом, а о том, что теперь налог уплачивается весь, а не засчитывается то, что была ранее перечислено (разница)