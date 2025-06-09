Предположение из налоговой

Добрый день.
Куда же мы без налоговых проверок и обеспечительных мер?
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Каноны
Основное условие для принятия налоговым органом обеспечительных мер – наличие у налогового органа достаточных оснований полагать, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения.
Виды и условия
Обеспечительными мерами могут быть:
1) запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа.
Предусмотренный запрет на отчуждение (передачу в залог) производится последовательно в отношении:
- недвижимого имущества, в том числе не участвующего в производстве продукции (работ, услуг); - транспортных средств, ценных бумаг, предметов дизайна служебных помещений;
- иного имущества, за исключением готовой продукции, сырья и материалов;
- готовой продукции, сырья и материалов.
При этом запрет на отчуждение (передачу в залог) имущества каждой последующей группы применяется в случае, если совокупная стоимость имущества из предыдущих групп, определяемая по данным бухгалтерского учета, меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
2) приостановление операций по счетам в банке в порядке, установленном статьей 76 НК РФ.
Приостановление операций по счетам в банке в порядке принятия обеспечительных мер может применяться только после наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества и в случае, если совокупная стоимость такого имущества по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, подлежащей уплате.
Трактовка
Реальное применение.
Налоговым органом должна быть обеспечена последовательность применения обеспечительных мер, для соблюдения которой должны быть учтены и проверены сведения бухгалтерского учета об основных средствах и ином имуществе налогоплательщика и применены обеспечительные меры в отношении выявленного имущества, при недостаточности стоимости которого для обеспечения возможности исполнения всего решения, возможно приостановление операций по счету налогоплательщика только на сумму разницы между общей суммой задолженности, начисленной по итогам проверки, и стоимостью выявленного имущества, на которое наложен запрет на отчуждение (передачу в залог).
«Резиновый» умысел
Основаниями для принятия обеспечительных мер является наличие у налогоплательщика умысла на сокрытие имущества.
Это могут быть любые обстоятельства, как связанные с действиями налогоплательщика, так и не связанные с ними, ставящие под угрозу возможность последующего исполнения решения по выездной проверке и взыскание задолженности, поскольку обеспечительные меры – это срочные оперативные действия по защите публичных интересов.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Применение от ФНС, реальное-формальное?
ФНС приняло обеспечительные меры в части приостановления операций по расчетным счетам одного налогоплательщика.
Но до этого - ФНС была проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой вынесено решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности в виде штрафа в общей сумме 1 053 143,05 руб., а также доначислении ему налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в общей сумме 39 428 399 руб.
В целях обеспечения возможности исполнения указанного решения налоговый орган принял решение о принятии обеспечительных мер, в соответствии с которым приостановил операции заявителя в 10 банках на общую сумму 30 021 500 руб., а также запретил налогоплательщику без согласия налогового органа реализовывать имущество в количестве 47 единиц на общую сумму 10 459 995,32 руб
Налогоплательщик конечно в УФНС.
В заявлении указал, что на р/с одного из банков находятся денежные средства в сумме 39 702 629,96 руб., что превышает сумму обеспечительных мер;
кроме этого у него имеются невыполненные обязательства на общую сумму 2 552 907 366 руб. по государственным контрактам и договорам с заказчиками, среди которых имеются предприятия стратегического значения;
запрет на осуществление расходных операций по всем расчетным счетам приведет к остановке деятельности и банкротству предприятия, что не обеспечит поступление в бюджет доначисленных налогов.
Но УФНС не увидело оснований для снятия запрета.
Налогоплательщик конечно в суд.
Возражения ФНС: по мнению ФНС, наличие на одном из счетов налогоплательщика денежных средств, достаточных для исполнения решения по результатам налоговой поверки, не предусмотрено нормами НК РФ в качестве основания для отмены обеспечительных мер и освобождения других счетов налогоплательщика от ограничений.
Место регистрации налогоплательщика (р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области) не совпадает с местом осуществления хозяйственной деятельности (г. Самара и г. Туапсе Краснодарского края), что затрудняет проведение инвентаризации имущества, проведение осмотра территорий, имущества и документов налогоплательщика с целью установления их наличия, фактического состояния и использования.
В связи с этим, налоговый орган указал, что не имеет возможность провести контрольное измерение материалов и запасов с целью подтверждения точной массы и стоимостного эквивалента.
Суд встал на «светлую сторону».
Суды отметили, что отсутствие у налогового органа возможности проведения контрольного измерения материалов и запасов для определения стоимостного эквивалента имущества налогоплательщика не свидетельствует об отсутствии такого имущества, запрет на отчуждение которого применяется в первоочередном порядке.
Кроме этого, согласно выписке из банка у налогоплательщика остаток денежных средств на расчетном счете составлял 39 702 629,96 руб., что превышает сумму денежных средств, которая была обеспечена оспариваемым решением (30 021 500 руб.), в связи с чем налоговым органом не обоснована необходимость приостановления операций по другим счетам налогоплательщика в банках.
Решение о принятии обеспечительных мер в части приостановления операций по расчетным счетам было признано недействительным.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Начать дискуссию