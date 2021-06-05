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Устали от первички? Поучаствуйте в опросе и на неделю вы от нее освободитесь!

Для рубрики Бухгалтеры
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Ищем добровольцев-бухгалтеров, чтобы протестировать сайт КНАП. От вас — 30 минут свободного времени. От нас — неделя бесплатного пользования сервисом или бесплатное распознавание и заведение в 1С: Бухгалтерию 50-ти документов.

Мы хотим, чтобы КНАП был лучшим сервисом-помощником для бухгалтеров и постоянно его совершенствуем, но без обратной связи нам сложно это делать, поэтому мы решили провести опрос.

Итак, что от вас потребуется:

  • Наушники с микрофоном или встроенный микрофон в вашем ноутбуке / компьютере, чтобы вы могли нас услышать и ответить на вопросы;
  • Выход в интернет (общаться будем через платформу Zoom);
  • Договориться об удобном времени встречи с нами;
  • Пройти по ссылке, которую мы вам дадим (это безопасно, ссылка ведет на наш сайт);
  • Прочитать содержимое сайта (он небольшой) и вслух прокомментировать увиденное.

Так мы получим ваше профессиональное мнение по теме автоматизации ввода первички.

В награду за помощь мы подарим вам неделю бесплатного использования сервиса КНАП или распознавание 50-ти документов. Вы сами выберете, что для вас удобнее.

Поторопитесь! Количество участников акции ограничено!

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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