Устали от первички? Поучаствуйте в опросе и на неделю вы от нее освободитесь!

Ищем добровольцев-бухгалтеров, чтобы протестировать сайт КНАП. От вас — 30 минут свободного времени. От нас — неделя бесплатного пользования сервисом или бесплатное распознавание и заведение в 1С: Бухгалтерию 50-ти документов.
Мы хотим, чтобы КНАП был лучшим сервисом-помощником для бухгалтеров и постоянно его совершенствуем, но без обратной связи нам сложно это делать, поэтому мы решили провести опрос.
Итак, что от вас потребуется:
- Наушники с микрофоном или встроенный микрофон в вашем ноутбуке / компьютере, чтобы вы могли нас услышать и ответить на вопросы;
- Выход в интернет (общаться будем через платформу Zoom);
- Договориться об удобном времени встречи с нами;
- Пройти по ссылке, которую мы вам дадим (это безопасно, ссылка ведет на наш сайт);
- Прочитать содержимое сайта (он небольшой) и вслух прокомментировать увиденное.
Так мы получим ваше профессиональное мнение по теме автоматизации ввода первички.
В награду за помощь мы подарим вам неделю бесплатного использования сервиса КНАП или распознавание 50-ти документов. Вы сами выберете, что для вас удобнее.
Поторопитесь! Количество участников акции ограничено!