Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: всё самое важное по инвестициям за неделю. Рост ключевых ставок и хорошие отчёты российского рынка

Все самое важное, что мог пропустить инвестор за эту неделю.

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Инвестобзор от «Клерка»: всё самое важное по инвестициям за неделю. Рост ключевых ставок и хорошие отчёты российского рынка
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Ставки повышаются

В Великобритании уже признали наступление на рынках рецессии (в отличие от США). На этой неделе Банк Англии поднял ключевую ставку сразу на 0,75%. последний раз настолько резкое повышение было более 25 лет назад. Сейчас ключевая ставка составляет 3%, и это тоже рекордное значение со времен 2008 года.

Также на этой неделе состоялось заседание ФРС, на котором также была поднята ключевая ставка на 0,75 базисных пункта. В итоге показатель также сравнялся с таковым в 2008 году – 3,75-4%. Было объявлено, что рецессия на рынке США пока не наступила, а в ближайшее время можно ожидать снижение темпов роста и инфляции, и ключевой ставки соответственно. Решение о повышении было ожидаемо большинством аналитиков и инвесторов, однако это не помешало индексу S&P 500 снизиться на 3.3%.

Перспективы на российском рынке

По отчётам Яндекса, выручка за 9 месяцев 2022 года выросла в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 46%. При этом другие показатели доходности значительно выше. Так, скорректированная EBITDA выросла на 256%, а скорректированная чистая прибыль – на 274%.

Лукойл также отчитался о росте большинства показателей и есть основания ожидать промежуточных дивидендов. Так, выручка эмитента по результатам 9 месяцев 2022 года выросла на более чем 50%. Хорошие финансовые результаты также показали Энел и Юнипро, однако во всех случаях заметны последствия санкций и общей экономической ситуации.

Резкий рост на этой неделе показали иностранные акции VEON – компания сообщила о продаже российского сотового оператора Вымпелком, известного под брендом билайн. Акции поднялись почти на 40%, но позже произошёл спад на 17%.

Индекс Мосбирже на неделе находился на плато в районе 2160 пунктов, а со 2 ноября постепенно снижается. Биржа отчиталась о небольшом росте финансовых показателей, но Набсовет Мосбиржи на этой неделе выдал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2021 год.

СПБ биржа тем временем перенесла дату разблокировки некоторых иностранных бумаг на 7 ноября и несколько сократила список активов, доступных к разблокировке.

Гонконгская биржа

После новостей об итогах 20 съезда КПК в Китае отскакивает индекс Гонконгской биржи. С 31 октября она выросла почти на 10%. При этом 2 ноября торги на бирже прерывались из-за надвигающегося тайфуна – этим объясняется резкий спад на графике индекса со второго на третье ноября. В целом, тенденцию к росту объясняют слухами о смягчении политики нулевой терпимости к ковиду.

Если официальных подтверждений подобного решения в ближайшее время не появится, можно ожидать продолжения падения гонконгских акций. Индекс технологических компаний Китая HSTECH с 31 по 4 ноября вырос ещё сильнее – на целых 17%.

Новости валют

Котировки рубля и юаня на неделе практически не совершали больших изменений. В понедельник, 31 октября, на Мосбирже были запущены торги киргизским сомом и таджикским сомони. Как сообщает РБК, в первый день торгов по валютам было совершено ноль сделок. К концу недели в курсе этих валют к рублю также нет существенных изменений.

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