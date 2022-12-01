Инвестобзор от «Клерка»: дайджест событий с 16 по 27 ноября. Падение и рост рынков, решения по дивидендам, нефть, газ и эпидемии

Заявления ЦБ и Минфина

На рынок помимо прочего повлияло заявление о намерении снимать ранее введённые послабления. Это относится в первую очередь к первичному рынку жилья и льготным условиям по ипотеке. На рынке опасаются, что это может вынудить застройщиков снизить цены на жильё для повышения покупательной способности клиентов. В результате незначительно, но сильнее рынка упали бумаги некоторых застройщиков.

Набиуллина также сообщила, что одним из приоритетных направлений развития сейчас является развитие международных платежей, несмотря на внешние ограничения.

На российском рынке

Индекс Мосбиржи за неделю упал на 1.5%. При этом положительно на индексе сказывались новости о дивидендах нефтяников: Роснефти, Татнефти и Газпрома, оказавшихся на уровне или выше ожиданий.

Также по началу позитивное влияние на рынок оказывала новость от Детского мира – компания заявила о намерении выкупить акции у проголосовавших против перехода компании в частную по 71,5 рублей за акцию. В итоге в понедельник акции торговались уже на более чем 20% выше пятничных значений.

В то же время в отношении зарубежных отделений Газпрома в Германии и Польше проводится национализация. Впрочем, Europol Gaz в Польше не полноценно национализируется, а лишь частично передаётся во внешнее управление. Gazprom Germania в подобное управление был передан еще в апреле, однако полноценная национализация была объявлена только 14 ноября.

Сильное падение демонстрируют цены на нефть – в пятницу они уже на уровне 90 долларов. Падение со вторника составило 4%. На фоне таких новостей падают и акции нефтедобывающих компаний. В то же время значительных изменений в ценах на газ не происходило. Однако запасы нефти в странах снижаются – например, запасы на почти 5.5 млн. баррелей снизились в США. Учитывая потенциальное наличие спроса, есть вероятность скорого отскока цен до прежних значений.

Зарубежные рынки

На Гонконгской бирже ситуация не лучше. С понедельника на вторник индекс вырос на целых 4.1%, но позже до конца недели умеренно снижался. Также на этой неделе отчиталась Alibaba – чуть ниже ожиданий. Основной причиной падения китайского рынка была ситуация с коронавирусом. Если на прошлой неделе рынок рос на слухах о снятии ограничений, то на этой – падает на новостях о росте заболеваемости.

Индекс S&P 500 также немного вырос с понедельника на вторник, но к концу недели оказался на значениях ниже понедельника.

На этой неделе было объявлено о новом слиянии – нефтегазовая корпорация из США Continental Resources намерена провести сделку с Omega Acquisition. Акционеры Continental Resources должны будут получить по 74,28 долларов за каждую акцию. Последний день торгов был 16 ноября.

Обсуждение потолка цен на нефть

Окончательное решение по введению потолка цен на нефть должно быть принято 5 декабря. Впрочем, активные обсуждения идут уже сейчас. По большей части европейские страны намерены ограничить цены 65-70 долларами. Некоторые государства, например, Польша и страны Прибалтики, настаивают на более жёстких ограничениях на уровне 40 долларов.

В целом уровень цен в 65-70 долларов можно считать золотой серединой, которая позволит Европейским странам выполнить политические обязательства, не оказав при этом существенного воздействия на Россию. Стоит учитывать, что 4 декабря также пройдёт заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение об объёмах добычи. Вероятно, что решения на заседании также будут зависеть от предварительных решений по потолку цен.

Тем временем нефть марки Brent на этой неделе опускалась практически до 85 долларов. Такие уровни помимо конца сентября 2022 года были только в период до января 2022. Спотовая цена российской Urals на протяжении недели находится как раз на уровне 65-70 долларов.

Новости компаний

Большая часть грядущих сделок относится к зарубежному рынку:

Страховая компания Fidelity National Financial из США выделит свой бизнес по страхованию жизни в отдельную публичную компанию F&G Annuities & Life, Inc. Спин-офф должен пройти 1 декабря, а 2 декабря акционеры должны будут получить по 68 акций новой компании на каждую 1000 акций материнской компании. В январе была объявлена сделка по покупке Майкрософтом Activision Blizzard за 68,7 млрд. долларов. Сейчас же становится известно, что антимонопольные регуляторы США и Европы собираются заблокировать эту сделку. Bio-Techne Corporation намерена провести дробление акций по коэффициенту 4 к 1. То есть на одну имеющуюся акцию инвесторы получат по 3 дополнительные. Это снизит порог входа для владения акциями компании. По новой цене бумаги начнут торговаться 30 ноября.

На российском рынке лидерами новостей стали Билайн и Яндекс. В отношении первого топ-менеджеры заявили о подписании соглашения о выкупе бизнеса Билайн у холдинга VEON за 130 млрд. рублей. Сделка должна завершиться до 1 июня 2023 года. На этой новости акции VEON на Мосбирже выросли с начала недели на 30%.

The Bell также опубликовал информацию о том, что может произойти разделение бизнеса Яндекса. Будет создана новая материнская компания, в российской юрисдикции (сейчас материнская компания зарегистрирована в Голландии). Такое решение избавит компанию от доли санкционных рисков – акции на этой новости подскочили на 4,5%.

Протоколы ФРС и рост рынков

Опубликованы протоколы заседания ФРС – многие выступали за целесообразность снижения темпов повышения ставки. Такая новость оживила американский и азиатский рынки после небольших просадок в понедельник. Так, индекс S&P 500 за неделю вырос на 2.2%. Возможно, что решение снизить темпы непосредственно на следующем заседании сможет ещё позитивнее сказаться на фондовых рынках.

Возвращение эпидемии в Китае

В Китае растёт заболеваемость COVID-19, впервые за долгое время появились смертельные случаи. В Пекине снова вводится локдаун.

Ранее китайский фондовый рынок рос на новостях о возможной отмене политики нулевой терпимости к коронавирусу. Ожидалось, что отмена ограничений облегчит рост экономики. Теперь же подобные прогнозы можно отложить на долгое время.

Впрочем, после падения на прошлой неделе и в понедельник индекс Гонконгской биржи немного вырос. Аналогично ведёт себя индекс Шанхайской биржи. Возможно, такое поведение рынка связано со всё теми же протоколами ФРС.

Возможный кризис СПГ

Японией недавно был проведён опрос по поводу потребности некоторых компаний в сжиженном природном газе и имеющихся запасов. Ожидается, что в ближайшее время произойдет существенный дефицит этого топлива по двум причинам:

Ранее заводы по производству СПГ плохо финансировались. Последнее время Европа потребляет СПГ на уровнях гораздо выше ожиданий.

Это может привести к спросу в том числе на российский газ в будущем, а значит и к повышению цен на него.