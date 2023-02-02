Безвозмездная передача товаров в 1С

Передача клиентам сувенирной продукции с логотипом вашей компании. Подарки сотрудникам к праздникам, бонусная продукция или передача товаров на благотворительность – все эти действия относятся к безвозмездной передаче товаров и должны быть оформлены в учетной системе 1С.

Оформим безвозмездную передачу нескольких промо-ежедневников в конфигурации системы 1С: Бухгалтерия.

Как быть с НДС программы 1С

Если стоимость одного промо-ежедневника менее 100 рублей, то такой товар не будет облагаться НДС. Разрешения на вычет входящего НДС нет, поэтому НДС идет в составе стоимости промо-ежедневника. Для выполнения операций, не облагаемых НДС, в 1С предварительно нужно настроить раздельный учет НДС 1С.

Для этого перейдите в меню «Главное» – вкладка «Налоги и отчеты 1С». Затем выберете организацию, для которой будет выполнена настройка и перейдите по ссылке «НДС».

Налоги и отчеты 1С

Необходимо установить чек-бокс слева от поля «Ведется раздельный учет НДС 1С».

Ведется раздельный учет НДС 1С

Далее выполните настройку учета сумма по НДС:

Меню – Администрирование 1С Предприятие – вкладка Параметры учета в 1С – Настройка плана счетов.

Настройка плана счетов

Далее, в меню Учет сумм НДС активируйте чек-бокс «По способам учета».

Учет сумм НДС

Предварительная настройка 1С выполнена.

Оформление безвозмездной передачи в 1С

Меню – Продажи – Вкладка Безвозмездная передача в 1С

Безвозмездная передача в 1С

По кнопке «Создать» сформируем новый документ. Заполните Получателя, Организацию, Склад и Табличную часть документа.

Из справочника выбирается необходимое наименование, вручную проставляется количество. В поле цена указывается закупочная стоимость товара.

Если передается номенклатура стоимостью ниже 100 руб. – указываем без НДС, если стоимость выше – НДС 20%.

Указываем закупочную стоимость товара

Перейдем на вкладку «Счет затрат»:

В поле Счет затрат установите счет 44.01 (по умолчанию в программе указано другое значение).

Статья затрат – расходы на рекламу , т. к. мы передам именно промо-продукцию.

Значения в п.3 и 4 устанавливаются автоматически и не требуют корректировки.

Счет затрат

Оформление счета-фактуры 1С Предприятие

Непосредственно из этого документа допускается оформить счет-фактуру 1С Предприятие. Если передается продукция дешевле 100 руб. – счет-фактура 1С Предприятие не требуется. Если дороже – воспользуйтесь кнопкой «Выписать счет-фактуру».

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Если необходимо отразить одновременную безвозмездную передачу в 1С нескольких позиций с различной стоимостью, часть из которых дешевле 100 руб., а некоторые – дороже, оформите счет-фактуру 1С Предприятие на всю сумму, а НДС укажите по тем позициям, стоимость которых выше 100 руб.

Оформить счет-фактуру 1С Предприятие на всю сумму

В описанном выше примере для передачи используется номенклатура, чья закупочная стоимость превышает 100 руб. А значит обязательно нужно оформить счет-фактуру 1С Предприятие.

По нажатию «Выписать счет-фактуру» документ формируется автоматически.

Выписать счет-фактуру 1С Предприятие

Распределение и принятие НДС к учету

Распределение НДС в 1С

Действие выполняется в меню Операции – вкладка Регламентные операции в 1С. Далее, по кнопке «Создать» формируем новый документ, «Распределение НДС в 1С».

По нажатию «Заполнить» данные подтянутся автоматически.

Регламентные операции в 1С

Принятие НДС к учету

Принятие оформляется документом – «Формирование записей книги покупок в 1С». По кнопке «Заполнить документ» информация подтягивается автоматически.