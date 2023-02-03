Неотфактурованные поставки: учет ретро-бонусов в 1С 8 ERP

Требование по расчету бонусов

В силу необходимости работы с системой 1С 8 ERP, была поставлена задача на доработку документа «Неотфактурованная поставка». Необходимость данной доработки заключалась в том, чтобы расширить функционал данного документа от учета неотфактурованной поставки до работы с бонусами.

Так же было необходимо упростить процесс заполнения документа и его корректность. На основании данной доработки необходимо было получить упрощенную систему для расчета бонусов.

В силу данных требований было принято решение доработать документ «Неотфактурованная поставка»

Доработка документа «Неотфактурованная поставка»

В документ «Неотфактурованная поставка» добавить вкладку «Ретро-бонусы» со следующие реквизиты, описанные в таблице № 1.

Наименование атрибута Тип данных Комментарий Обязательность заполнения Тариф ретро бонусов Справочник. Мкм Тарифы Доставки Для Распределения Плановых Ретро-Бонусов от поставщика Заполняется пользователем вручную. При открытии формы выбора делается автоматически отбор по Партнеру и станции назначения, указанному в Неотфактурованной поставке в 1С

Таб. 1. Реквизиты документа «Неотфактурованная поставка» на вкладке «Ретро-бонусы»

В документ «Спецификация поставщику» добавить табличную часть «Ретро-бонусы» со следующими реквизиты на вкладку «Ретро-бонусы» , описанные в таб. 2.

Реквизиты заполняются автоматически при создании документа на основании документа Заказ поставщику или заполнения ТЧ «Товары» из Заказов поставщиков при помощи обработки «Подобрать товары по заказам/спецификациям» и, при необходимости в 1С 8 Предприятие ERP, могут быть изменены пользователем.

Из документа Заказ поставщику заполняются условия ретро-бонусов в разрезе видов ретро-бонусов от поставщиков по соответствующей детализации по организации или в случае, если детализации нет, то по пустой организации.

Наименование атрибута Тип данных Комментарий Обязательность заполнения Вид ретро-бонуса Ссылка. Справочник. Мкм Виды Ретро-Бонусов Заказ Ссылка. Документ. Заказ Поставщику Договор Ссылка. Справочник. Договоры Контрагентов Начало действия Дата Окончание действия Дата Вид тарифа бонусов Ссылка. Перечисление. Мкм Виды Тарифов Бонусов Тариф по сортаменту Число(15,2) Тариф Число(15,2) Без стоимости доставки Булево На сумму с НДС Булево Событие начисления Ссылка. Перечисление. Мкм События Начисления Ретро Бонусов РТК Ссылка. Справочник. Организации Сортаментная группа Ссылка. Справочник. Товарные Категории По сортаменту Булево Детализация Ссылка. Перечисление. Мкм Детализация Ретро-Бонусов Да Номенклатура Ссылка. Справочник. Номенклатура Момент начисления Ссылка. Перечисление. мкм Момент Начисления Ретро-Бонусов покупателям Плановый месяц начисления факта Дата

Таб. 2. Реквизиты документа «Неотфактуровананя поставка» в ТЧ «Ретро-бонусы»

Добавить в документ «Заказ поставщику» в ТЧ «Товары» реквизиты, указанные в таб 3.

Реквизиты в конфигурации 1С ERP заполняются автоматически при создании документа на основании Заказа поставщику или заполнения ТЧ «Товары» из Заказов поставщиков при помощи обработки «Подобрать товары по заказам/спецификациям» и, при необходимости, могут быть изменены Пользователем.

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Наименование атрибута Тип данных Комментарий Обязательность заполнения Начислять ретро-бонусы Булево Устанавливается в случае, если по данной позиции по событиям начисления «Заказ на завод» или «Отгрузка от поставщика» необходимо на позицию начислить ретро-бонус покупателям при поступлении товаров на склад или Приемке на хранение

Таб. 3. Реквизиты документа «Неотфактурованная поставка» на вкладке «Товары» в ТЧ «Товары»

Для просмотра реквизитов, указанных выше в документе «Неотфактурованная поставка» использовать роль (мкм) Просмотр информации и учет ретро-бонусов.

После реализации данной доработки значительно упростился учет Ретро бонуса. Данная доработка позволила расширить функционал системы 1С 8 ERP и упростить заполнение реквизитов документа.

Так же данная доработка повлияла на более правильное заполнение реквизитов документа. Ответственные за заполнение документа люди стали более корректно заполнять документ так как появились поля обязательные для заполнения.

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