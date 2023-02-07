Как откорректировать назначения товара в 1C ERP 2.5

Заказ клиента в 1С ERP 2.5

При работе любого предприятия случаются ситуации, когда требуется срочно отгрузить заказ, а товара в наличии нет или он зарезервирован под другого контрагента 1С ERP.

Как же поступить в такой ситуации, если поставка ожидается очень нескоро?

Решение есть. Выйти из такого положения поможет корректировка назначения товаров.

Все действия будут выполняться в демонстрационной базе 1С ERP 2.5.

Создадим в системе два заказа клиента в 1С ERP 2.5 на одну и ту же номенклатуру: пусть это будет вентилятор JIPONIC в количестве две штуки в первом заказе с низким приоритетом.

Заказ клиента в 1С

И тот же вентилятор, но уже в количестве одна штуки, закажет с высоким приоритетом другой контрагент 1С ERP, для которого также будет установлен флаг / Обеспечивать обособленно /.

Обеспечивать обособленно

Если посмотреть связанные документы, то будет видно, что есть только заказ клиента в 1С ERP Управление предприятием 2.5. То есть, даже если на основании этого документа сформировать заказ поставщику, система не позволит выполнить отгрузку до прибытия товара на склад.

Связанные документы в 1С 8.3

Создадим документ «Заказ товара поставщику».

Заказ товара поставщику

Из списка поставщиков выберем нужного. Закладка «Товары» заполнится автоматически.

Список поставщиков

Закладка «Товары»

Так как по условию задачи отгрузить товар нужно сегодня, требуется ввести документ: Корректировка назначения товаров. С помощью этого документа появится возможность забрать товар из первого заказа и обеспечить им второй заказ, который необходимо выполнить сегодня

Внедряем 1С:ERP Управление предприятием «под ключ». Мы уверены в качестве работы наших специалистов и предоставляем заказчику только сертифицированные проектные команды с большим опытом работ. Рассчитать стоимость внедрения

Корректировка товаров в 1С

Создадим документ: Корректировка назначения товаров.

Создаем документ

Корректировка назначения товаров

Выберем нашу организацию, а в назначении укажем то назначение, по которому должна пройти отгрузка.

Выбираем нашу организацию

Подобрать из свободных и обособленных остатков

Нажав кнопку подобрать из свободных и обособленных источников выберем и откорректируем количество / К резервированию в 1С /. Флаг установится автоматически.

К резервированию в 1С

Затем перенесем данные в документ, проверим данные и проведем его.

Перенесем данные в документ

Теперь можно произвести отгрузку товара. Возвращаемся в документ «Заказ клиента» и вводим на основании этого документа документ реализации товаров и услуг в 1С ERP Управление предприятием 2.5.

Проверка заполнения реквизита и табличной части «Товары» в 1С ERP Управление предприятием 2.5

Реализация товаров и услуг в 1С

В открывшейся форме документа в первой вкладке нужно проверить заполнения реквизита и табличную часть «Товары» во второй вкладке. Затем проводим документ в 1С ERP Управление предприятием 2.5.

Проверить заполнения реквизита в 1С

Табличную часть «Товары»

Проводим документ в 1С

Как видно, документ провелся автоматически, а значит система увидела остаток по назначению.

На основании этого документа можно дополнительно создать счет фактуру, ТТН, и другие требуемые документы. На этом задачу по корректировке назначения товара можно считать выполненной.

Реклама: ООО «Кодерлайн», ИНН: 7731656182