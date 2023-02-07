Как откорректировать назначения товара в 1C ERP 2.5

Рассмотрим, как откорректировать назначение товаров. Для этого создадим два заказа клиента в 1С ERP 2.5, произведём отгрузку, создадим документы: реализация товаров и услуг, заказ клиента и заказ поставщику.

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Как откорректировать назначения товара в 1C ERP 2.5
Иллюстрация:freepik/freepik

Заказ клиента в 1С ERP 2.5

При работе любого предприятия случаются ситуации, когда требуется срочно отгрузить заказ, а товара в наличии нет или он зарезервирован под другого контрагента 1С ERP.

Как же поступить в такой ситуации, если поставка ожидается очень нескоро?

Решение есть. Выйти из такого положения поможет корректировка назначения товаров.

Все действия будут выполняться в демонстрационной базе 1С ERP 2.5.

Создадим в системе два заказа клиента в 1С ERP 2.5 на одну и ту же номенклатуру: пусть это будет вентилятор JIPONIC в количестве две штуки в первом заказе с низким приоритетом.

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Заказ клиента в 1С

И тот же вентилятор, но уже в количестве одна штуки, закажет с высоким приоритетом другой контрагент 1С ERP, для которого также будет установлен флаг / Обеспечивать обособленно /.

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Обеспечивать обособленно

Если посмотреть связанные документы, то будет видно, что есть только заказ клиента в 1С ERP Управление предприятием 2.5. То есть, даже если на основании этого документа сформировать заказ поставщику, система не позволит выполнить отгрузку до прибытия товара на склад.

image.png
Связанные документы в 1С 8.3

Создадим документ «Заказ товара поставщику».

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Заказ товара поставщику

Из списка поставщиков выберем нужного. Закладка «Товары» заполнится автоматически.

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Список поставщиков
image.png
Закладка «Товары»

Так как по условию задачи отгрузить товар нужно сегодня, требуется ввести документ: Корректировка назначения товаров. С помощью этого документа появится возможность забрать товар из первого заказа и обеспечить им второй заказ, который необходимо выполнить сегодня

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Корректировка товаров в 1С

Создадим документ: Корректировка назначения товаров.

image.png
Создаем документ
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Корректировка назначения товаров

Выберем нашу организацию, а в назначении укажем то назначение, по которому должна пройти отгрузка.

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Выбираем нашу организацию
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Подобрать из свободных и обособленных остатков

Нажав кнопку подобрать из свободных и обособленных источников выберем и откорректируем количество / К резервированию в 1С /. Флаг установится автоматически.

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К резервированию в 1С

Затем перенесем данные в документ, проверим данные и проведем его.

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Перенесем данные в документ

Теперь можно произвести отгрузку товара. Возвращаемся в документ «Заказ клиента» и вводим на основании этого документа документ реализации товаров и услуг в 1С ERP Управление предприятием 2.5.

Проверка заполнения реквизита и табличной части «Товары» в 1С ERP Управление предприятием 2.5

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Реализация товаров и услуг в 1С

В открывшейся форме документа в первой вкладке нужно проверить заполнения реквизита и табличную часть «Товары» во второй вкладке. Затем проводим документ в 1С ERP Управление предприятием 2.5.

image.png
Проверить заполнения реквизита в 1С
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Табличную часть «Товары»
image.png
Проводим документ в 1С

Как видно, документ провелся автоматически, а значит система увидела остаток по назначению.

На основании этого документа можно дополнительно создать счет фактуру, ТТН, и другие требуемые документы. На этом задачу по корректировке назначения товара можно считать выполненной.

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