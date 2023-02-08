Как сформировать БДДС в программе 1С:ERP 2.4

Функционал и основа отчета БДДС в конфигурации базы 1С:ERP 2.4

Далее речь пойдёт о том, что такое БДДС, на чём он основывается, на какие этапы его можно разделить и как сформировать отчёт БДДС в конфигурации 1С:ERP 2.4.

БДДС – это отчёт, который отвечает за бюджет движения денежных средств в 1С: ERP. По сути, это некий план, в котором отображаются все платежи и зачисления в течении определённого периода. Стандартно, бюджет планируется на месяц, однако, период можно выбрать иным.

Обычно отчёт БДДС необходим именно для дирекции организации, ведь, с его помощью можно регулировать, отслеживать и корректировать финансирование на длительные периоды. Таким образом, руководство понимает, как и когда лучше всего выдавать заработную плату и вносить оплату по коммунальным платежам, например.

А если есть большие остатки денежных средств в 1С, то дирекция понимает, что лучше их вложить куда-то, чтобы организация оставалась в наиболее выигрышном состоянии.

К функционалу БДДС можно отнести следующие параметры:

Проведение статистики по тому, насколько эффективен стратегически бизнес;

Перераспределение денежных средств компании;

Анализ плановых и фактических затрат и зачислений;

Прогнозирование кредитов и просрочек по счетам.

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Этапы формирования отчета БДДС

Формирование отчёта БДДС можно, условно, разделить на такие важные этапы:

Составление плана продаж и зачисления финансов для организации; Составление закупочного плана, по которому будут реализованы планируемые объёмы продаж продукции; Формирование бюджета на управленческие и административные нужды компании; Подсчёт общей суммы дохода организации; Расчёт налогов.

Пример создания отчета БДДС в конфигурации 1С:ERP 2.4

Отчёт БДДС можно формировать относительно разных приоритетов:

По текущей оборотной статье.

По финансовой деятельности компании.

По инвестиционным планам предприятия.

Далее будет показано, как организовать отчёт БДДС по текущей оборотной статье. Текущая деятельность организации – это та, которая приносит большую часть дохода.

А сами расходы компании будут делиться на:

Закупки.

Выдачу заработной платы.

Уплату налогов.

Прочие затраты.

Ниже приведена таблица, в которой отображены основные статьи по бюджету, которые необходимы для создания отчёта БДДС:

Внутри конфигурации «1С:ERP 2.4» существует специальный справочник «Статьи оборота», внутри которого есть информация по различным видам деятельности и статьям бюджета, как показано далее.

Статьи оборотов

Если же нужно указать иную статью, то нужно обратиться к справочнику Бюджеты, где можно и создать сам бюджет, и присвоить ему конкретные оборотные статьи, это показано ниже.

БДДС по текущей деятельности

А для удобства и большего контроля, аккуратного распределения средств, есть справочник «Центр финансовой ответственности».

Центры финансовой ответственности

Для ввода плановых сумм в текущем виде деятельности, необходимо обратиться к документу «Форма ввода бюджета», внутри отчёта. Там также можно выбрать как будет занесена информация – вручную или программно, основываясь на загруженных таблицах или документах.

Ниже показан пример загруженной таблицы со сведениями.

Форма ввода бюджета: Проведен

Для проведения анализа по плановым сведениям, следует обратиться к отчёту «Отчёт по бюджету», там будут указаны все движения по финансам относительно выбранных временных промежутков и специализации аналитики.

Отчет по бюджету (остатки по счетам)

Для сравнения плановых и фактических сумм затрат, можно воспользоваться одним из стандартных отчётов:

Отчёт «План-фактный анализ универсальный».

Отчёт «План-фактный анализ по остаткам бюджета».

Отчёт «План-фактный анализ по бюджету».

Отчёт «План-фактный анализ».

План-фактный анализ по бюджету

Кликнув на «Настройка», внутри любого из отчётов, можно будет выбрать наиболее удобную его структуру.

Чтобы проверить разницу между планируемым и фактическим бюджетом, нужно обратиться к документу «Протокол расхождения бюджета», который демонстрируется на скриншоте ниже.

Протокол расхождений бюджета

В документе можно избирать временной промежуток, за который будут проанализированы суммы. Кликнув на «Заполнить» – документ заполнится автоматически. Также в данном документе содержится столбец «Отклонение абсолютное», которое отвечает за то, насколько разнятся величины сумм реальных и плановых.

В статье был рассмотрен отчёт БДДС, его особенности, функционал и необходимость использования. Также был приведён пример использования и заполнения отчёта БДДС в конфигурации «1С:ERP 2.4».

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