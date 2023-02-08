Как сформировать БДДС в программе 1С:ERP 2.4

Функционал и основа отчета БДДС в конфигурации базы 1С:ERP 2.4
Далее речь пойдёт о том, что такое БДДС, на чём он основывается, на какие этапы его можно разделить и как сформировать отчёт БДДС в конфигурации 1С:ERP 2.4.
БДДС – это отчёт, который отвечает за бюджет движения денежных средств в 1С: ERP. По сути, это некий план, в котором отображаются все платежи и зачисления в течении определённого периода. Стандартно, бюджет планируется на месяц, однако, период можно выбрать иным.
Обычно отчёт БДДС необходим именно для дирекции организации, ведь, с его помощью можно регулировать, отслеживать и корректировать финансирование на длительные периоды. Таким образом, руководство понимает, как и когда лучше всего выдавать заработную плату и вносить оплату по коммунальным платежам, например.
А если есть большие остатки денежных средств в 1С, то дирекция понимает, что лучше их вложить куда-то, чтобы организация оставалась в наиболее выигрышном состоянии.
К функционалу БДДС можно отнести следующие параметры:
Проведение статистики по тому, насколько эффективен стратегически бизнес;
Перераспределение денежных средств компании;
Анализ плановых и фактических затрат и зачислений;
Прогнозирование кредитов и просрочек по счетам.
Внедряем 1С:ERP Управление предприятием «под ключ». Мы уверены в качестве работы наших специалистов и предоставляем заказчику только сертифицированные проектные команды с большим опытом работ.
Этапы формирования отчета БДДС
Формирование отчёта БДДС можно, условно, разделить на такие важные этапы:
Составление плана продаж и зачисления финансов для организации;
Составление закупочного плана, по которому будут реализованы планируемые объёмы продаж продукции;
Формирование бюджета на управленческие и административные нужды компании;
Подсчёт общей суммы дохода организации;
Расчёт налогов.
Пример создания отчета БДДС в конфигурации 1С:ERP 2.4
Отчёт БДДС можно формировать относительно разных приоритетов:
По текущей оборотной статье.
По финансовой деятельности компании.
По инвестиционным планам предприятия.
Далее будет показано, как организовать отчёт БДДС по текущей оборотной статье. Текущая деятельность организации – это та, которая приносит большую часть дохода.
А сами расходы компании будут делиться на:
Закупки.
Выдачу заработной платы.
Уплату налогов.
Прочие затраты.
Ниже приведена таблица, в которой отображены основные статьи по бюджету, которые необходимы для создания отчёта БДДС:
Внутри конфигурации «1С:ERP 2.4» существует специальный справочник «Статьи оборота», внутри которого есть информация по различным видам деятельности и статьям бюджета, как показано далее.
Если же нужно указать иную статью, то нужно обратиться к справочнику Бюджеты, где можно и создать сам бюджет, и присвоить ему конкретные оборотные статьи, это показано ниже.
А для удобства и большего контроля, аккуратного распределения средств, есть справочник «Центр финансовой ответственности».
Для ввода плановых сумм в текущем виде деятельности, необходимо обратиться к документу «Форма ввода бюджета», внутри отчёта. Там также можно выбрать как будет занесена информация – вручную или программно, основываясь на загруженных таблицах или документах.
Ниже показан пример загруженной таблицы со сведениями.
Для проведения анализа по плановым сведениям, следует обратиться к отчёту «Отчёт по бюджету», там будут указаны все движения по финансам относительно выбранных временных промежутков и специализации аналитики.
Для сравнения плановых и фактических сумм затрат, можно воспользоваться одним из стандартных отчётов:
Отчёт «План-фактный анализ универсальный».
Отчёт «План-фактный анализ по остаткам бюджета».
Отчёт «План-фактный анализ по бюджету».
Отчёт «План-фактный анализ».
Кликнув на «Настройка», внутри любого из отчётов, можно будет выбрать наиболее удобную его структуру.
Чтобы проверить разницу между планируемым и фактическим бюджетом, нужно обратиться к документу «Протокол расхождения бюджета», который демонстрируется на скриншоте ниже.
В документе можно избирать временной промежуток, за который будут проанализированы суммы. Кликнув на «Заполнить» – документ заполнится автоматически. Также в данном документе содержится столбец «Отклонение абсолютное», которое отвечает за то, насколько разнятся величины сумм реальных и плановых.
В статье был рассмотрен отчёт БДДС, его особенности, функционал и необходимость использования. Также был приведён пример использования и заполнения отчёта БДДС в конфигурации «1С:ERP 2.4».
Реклама: ООО «Кодерлайн», ИНН: 7731656182