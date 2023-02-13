Сравниваем  1С:КА и  1C:ERP: сходство и различие

Общие характеристики конфигураций 1С: ERP и 1С: КА

В современном мире в настоящее время все стремительно развивается. В стороне также не остались и основы торговых предприятий, которые активно ведут свою деятельность, развиваясь, день ото дня. У каждого из них в определенное время возникает потребность в системе управления, которая сможет комплексно, системно автоматизировать бизнес-процессы.

Для таких решений есть несколько продуктов разработанных системой на базе 1С. В этой статье мы разберем такую конфигурацию, как 1С:Комплексная автоматизация 2 (далее 1С:КА) и конфигурацию 1С:ERP Управление предприятием (далее 1С:ERP).

Выясним, что общего у этих систем и в чем отличие.

Конфигурация системы 1С:КА – основная направленность бизнеса это торговля/дистрибуция, а также небольшое серийное производство продукции, услуги/работы. Подходит для компаний малого и среднего бизнеса с пользователями от 10 и до 50.

Конфигурация 1С:ERP – направленность бизнеса любая, но в основном применяют для всех видов производств. Подходит для крупных и средних компаний с пользователями от 30 и до бесконечности.

Система имеет общий интерфейс.

1С:КА и 1C:ERP можно вести:

Система оперативного учета.

Система производственного учета.

Система бюджетирования организации.

Регламентированный учет.

Система кадрового учета.

Система расчета заработной платы.

Возможности для конфигурации системы 1С:КА и 1С:ERP

Конфигурации имеют общий ряд возможностей.

1. В системах есть возможность вести учет финансового планирования с использованием систем финансовых бюджетов организации, вести планы продаж компании по номенклатуре, по периодам с учетом сезонных коэффициентов, остатков и других статистических данных, а также формы планов закупок товаров и создавать заказы поставщикам в 1С по планам.

2. В информационных системах реализована функция, которая позволяет вести учет компании по сделкам с клиентами. При формировании документа «Сделка с клиентом» мы можем указать какая номенклатурная позиция покупается, указать первичный интерес это или нет, статус и вид сделки, ответственное лицо, которое закреплено по сделке.

Также мы можем создавать коммерческое предложение клиенту. В коммерческом предложении указывается вся нужная информация (номенклатурные позиции, условие поставки в 1С, различного рода информация для покупателя, статус самого коммерческого предложения). При согласовании коммерческого предложения с клиентом в системе формируется заказ, в котором будет содержаться информация по номенклатурным позициям, название склада, условия оплаты.

Коммерческое предложение клиенту (создание)

3. Системы позволяют составлять соглашения с поставщиками. В соглашении указывается условия закупок (вид цены, график, даты и так далее), которые используются при закупках товаров 1С. Можно вести учет собственных запросов поставки товаров и оказание услуг. Устанавливать запрет на закрытие заказов поставщикам в 1С, поступившим не полностью. Вести список причин отмены заказов поставщикам формировать параметры поддержания запасов на складах.

Параметры поддержания запаса

4. В системах есть возможность работы с несколькими складами (основной, ордерный, адресный). Существует несколько режимов формирования расходного ордера на товары:

4.1. Автоматический – ордера формируются автоматический и переформируются автоматически после записи документов влияющих на их формирование: заказов, накладных, заданий на перевозку.

4.2. Кладовщик – кладовщик вручную инициирует формирование и переформирование расходных ордеров в 1С по распоряжениям на отгрузку.

4.3. Менеджер – менеджер инициирует формирование и переформирование расходных ордеров в 1С по распоряжениям на отгрузку из списков заказов и накладных. Для удобства работников склада есть специальное мобильное рабочее место сотрудника с системой базовых функций.

Системы позволяет организовать доставку товаров клиентам или товаров поставщиков для нашей организации. Для осуществления доставки нужно сформировать задание на перевозку. В нем указывается транспорт, водитель-экспедитор, склад, время, маршрут водителя.

Задание на перевозку (создание)

5. В подсистеме производство можно формировать ресурсную спецификацию 1С. При формировании документа 1С в первую очередь указывается наименование продукта, которое в конечном итоге должно изготовить производство. Указываются материалы, полуфабрикаты, трудозатраты.

Ресурсная спецификация (создание)

6. Системы позволяет вести учет заявок на расходование денежных средств. Использовать лимиты по документам лимитов расходов ДС, по данным бюджетирования. Отслеживать и согласовывать лимиты бюджетов. Вести оплаты по платежным картам. Вести графики поступлений, оплат и начислений. Отслеживать поступление и оплаты по графику в платежном календаре в 1С.

Подсистема имеет функцию финансовое планирование денежных средств. Для этого создан платежный календарь в 1С, в котором можно увидеть все заявки на расходование денежных средств.

Есть возможность осуществления валютных платежей и зачисление валюты через сервис 1С:ДиректБанк.

Заявка на расходование денежных средств (создание)

7. Системы позволяют формировать регламентированный учет. На усмотрение пользователя можно настроить отражение проводок по расписанию. Для этого нужно отредактировать настройку отражение в регламентированном учете. Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

8. В системах есть возможность настраивать статьи доходов и расходов. После формирования операции по закрытию месяца, мы можем увидеть, насколько эффективно работает наша организация.

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Отличие системы программы 1С:КА и конфигурации 1С:ERP

Далее мы рассмотрим, чем же все-таки отличаются системы друг от друга.

В конфигурации 1С:ERP добавлен раздел Международный финансовый учет. Конфигурация 1С:ERP позволяет формировать бухгалтерскую отчетность в соответствии с принципами МСФО или иными правилами, построенными на основе МСФО. Формировать проводки международного учета.

В конфигурации системы 1С:КА МСФО отсутствует.

Подсистемы бюджетирование и производство имеют отличие. Для начала рассмотрим подсистему бюджетирование. Разница в том, что в конфигурации 1С:ERP есть возможность формировать:

План бюджетов. С помощью него мы можем настроить ответственного, а также выбрать действие этапа бюджета. Монитор бюджетных процессов. С помощью него мы можем сформировать информацию по плану, факту и план-факту. Процесс подготовки бюджетов. Можем создавать процесс по моделям бюджетирования. Вести контроль подготовки бюджетов. В конфигурации системы 1С:КА все эти пункты отсутствуют.

Теперь рассмотрим подсистему производство. В конфигурации 1С:ERP добавлены функции:

Рабочие центры. Можно за определенным центром закрепить несколько работающих цехов.

Доступность рабочих центров. Можно сформировать доступность по подразделениям и дате.

Маршрутные карт. Можно использовать для ведения схем технологических операций выполняемых на одном этапе производства. При создании маршрутной карты указывается производственное подразделение.

Межцеховое управление. Можно создавать списки по приоритетам, определяющих очередность планирования заказов на производство. Причины отмены производства, задержки производства.

Внутрицеховое управление. Можно формировать этапы внутри цеха. Создавать заказы, материалов на производство. Возможность также создать по плану и по потребностям.

Ремонты. Можно создавать классы объектов эксплуатации, виды дефектов, общие виды ремонт.

Трудозатраты. Можно создавать бригады на производство. Установить виды работ сотрудникам.

В конфигурации 1С:ERP реализованы планирование и диспетчеризация производства на все его этапы. В системе можно сформировать всю необходимую управленческую отчетность. Всех этих функций в конфигурации системы 1С:КА нет.

В конфигурации 1С:ERP есть возможность распределять расходы по этапам заказов на производство, вести расчет себестоимости по заказам на производство, производимым этапам. В конфигурации системы 1С:КА расходы распределяются на готовую продукцию, расчет себестоимости возможет по продукции.

Также в конфигурации 1С:ERP есть функция выпуска продукции из давальческого сырья, что же касается конфигурации системы 1С: КА, то в данной конфигурации ее нет.

Подводя итоги по конфигурациям 1С:КА и 1C:ERP можно сделать следующие выводы: 1С: Комплексная автоматизация 2 подходит тем компаниям, где нет необходимости вести полный процесс по автоматизации производства и бюджетных процессов. Что же касается конфигурации системы 1С:ERP Управление предприятием, то это более продвинутая, комплексная конфигурация, где более детально можно вести процесс автоматизации производства и бюджетных процессов.

И самое главное есть возможность в системе подготовки отчетности по Международной системе финансовой отчетности.

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