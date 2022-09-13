Маркировка товаров — как списывать товар из оборота в одно касание

Маркировка товара помогает отслеживать весь жизненный цикл продукта: от производства до финальной продажи.

Рассмотрим, как это работает, на примере молочной продукции, которая в обязательном порядке подлежит маркировке уже сегодня.

Перед выпуском с завода на бутылке молока размещается специальный двухмерный цифровой шифровальный код — Data Matrix. Это уникальная цифровая и буквенная комбинация, в которой заключена вся информация о каждом этапе движения конкретно этой бутылки молока к покупателю. То есть: выпуск с завода, логистика, размещение на центральном складе, а после — на полке магазина.

При получении бутылки молока продавец обязан отсканировать маркировку 2D сканером. Таким образом, товар вносится в учетную систему «Честного ЗНАКА». «Честный ЗНАК» — единственная платформа, где можно ставить маркированную продукцию на учет. При продаже кассир еще раз сканирует код, и информация поступает с онлайн-кассы, через ОФД в «Честный ЗНАК».

Выводить из оборота продукцию можно в «Честном ЗНАКЕ» самостоятельно вручную или через электронную заявку. А еще можно списывать маркированные товары в несколько кликов с помощью кассово-платежного приложения LIFE POS от LIFE PAY.

Это происходит следующим образом: курьер или сотрудник в торговом зале сканирует штрихкод на маркированном товаре, и он моментально списывается. А вся информация поступает в «Честный ЗНАК» автоматически.

LIFE POS могут пользоваться как кассиры в торговой точке, так и курьеры на выезде. Для работы с приложением нужен только смартфон или торговый терминал на платформе Android.

Как это работает

Курьер привозит клиенту заказ. Например, это обувь. Обувь попадает под категорию товаров обязательной маркировки. После примерки покупатель оплачивает ту пару туфель, которая ему подошла. А курьер при приеме оплаты через LIFE POS сканирует код Data Matrix, что автоматически выводит этот товар из оборота — в одно касание.

Используя современные платежные решения от LIFE PAY, можно не только масштабировать бизнес и увеличить продажи, но и забыть о штрафах при работе с маркированной продукцией.

За отсутствие маркировки на товаре предполагается штраф от 300 000 до 500 000 рублей для организаций.