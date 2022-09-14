Онлайн-кассы

Как сэкономить на фискальных накопителях при расширении бизнеса

При расширении бизнеса закупка новых фискальных накопителей (ФН) может быть значительной статьей расхода. Цена зависит от срока службы и производителя, средний чек: от 10 000 до 15 000 руб. Но важно не забывать, что фискальный накопитель надо менять один раз в 13 или 36 месяцев.

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Как сэкономить на фискальных накопителях при расширении бизнеса
Иллюстрация: LIFE PAY

Рассказываем, как сэкономить на главном оборудовании для приема платежей при масштабировании бизнеса.

Фискальный накопитель — это карта памяти, которая располагается в кассовом аппарате. Без него невозможно принимать платежи в соответствии с 54-ФЗ: направлять отчетность в налоговую и выдавать чеки клиентам.

По данным Data Insight, в 2021 году количество заказов через курьерскую службу выросло до 150%, и эти цифры продолжают расти. Это значит, что штат сотрудников на выезде стремительно увеличивается в разных сферах и масштабах бизнеса. Следовательно, это ведет к большим издержкам только на этапе приема платежей.

Каждого из курьеров надо обеспечить кассовым терминалом с фискальным накопителем, а еще заключить договор с ОФД. А если бизнес расширяет не только штат службы доставки, но и открывает новые точки продаж, то и там потребуется дополнительное оборудование.

Омни-касса от LIFE PAY — выгодное решение для бизнеса, который стремительно растет.

Как работает омни-касса

Например, вы — собственник продуктового магазина. И помимо основной точки продажи, у вас есть еще несколько небольших, а также вы ведете торговлю в онлайн-магазине. Клиентам удобно оформлять там заказ и оплачивать его напрямую курьеру при получении.

Для того, чтобы не тратить деньги на фискальные накопители для каждого канала продаж и мобильных сотрудников, достаточно подключить все кассовое оборудование к омни-кассе. На нее будет поступать информация по платежам со всех точек, а также проходить фискализация.

Таким образом, у вас будет одна основная касса на все торговые площадки.

Облачная касса

Подойдет компаниям, которые также работают с разными каналами продаж. Облачную кассу не обязательно покупать, ее можно просто арендовать в дата-центре LIFE PAY. А отказаться от ее использования можно в любой момент.

Она позволяет принимать платежи на любом оборудовании, включая то, где нет фискального накопителя. Все данные автоматически направляются в облачную кассу, и уже через нее налоговая получает отчетность, а клиент — электронный чек.

Облачная касса работает и в онлайн-торговле. Она интегрируется со всеми популярными конструкторами сайтов, которые активно используют все сферы бизнеса. Tilda, WordPress, Joomla! и на других платформах можно принимать платежи любым способом, используя облачную кассу.

Оплата картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) — принимайте оплату так, как выгодно вам и удобно клиенту, не тратя деньги на фискальный накопитель.

С помощью современных решений от LIFE PAY можно увеличить прибыль уже на этапе приема оплаты бизнесу любого масштаба.

LIFE PAY
LIFE PAY
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