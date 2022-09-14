Как сэкономить на фискальных накопителях при расширении бизнеса

Рассказываем, как сэкономить на главном оборудовании для приема платежей при масштабировании бизнеса.
По данным Data Insight, в 2021 году количество заказов через курьерскую службу выросло до 150%, и эти цифры продолжают расти. Это значит, что штат сотрудников на выезде стремительно увеличивается в разных сферах и масштабах бизнеса. Следовательно, это ведет к большим издержкам только на этапе приема платежей.
Каждого из курьеров надо обеспечить кассовым терминалом с фискальным накопителем, а еще заключить договор с ОФД. А если бизнес расширяет не только штат службы доставки, но и открывает новые точки продаж, то и там потребуется дополнительное оборудование.
Омни-касса от LIFE PAY — выгодное решение для бизнеса, который стремительно растет.
Как работает омни-касса
Например, вы — собственник продуктового магазина. И помимо основной точки продажи, у вас есть еще несколько небольших, а также вы ведете торговлю в онлайн-магазине. Клиентам удобно оформлять там заказ и оплачивать его напрямую курьеру при получении.
Таким образом, у вас будет одна основная касса на все торговые площадки.
Облачная касса
Подойдет компаниям, которые также работают с разными каналами продаж. Облачную кассу не обязательно покупать, ее можно просто арендовать в дата-центре LIFE PAY. А отказаться от ее использования можно в любой момент.
Она позволяет принимать платежи на любом оборудовании, включая то, где нет фискального накопителя. Все данные автоматически направляются в облачную кассу, и уже через нее налоговая получает отчетность, а клиент — электронный чек.
Облачная касса работает и в онлайн-торговле. Она интегрируется со всеми популярными конструкторами сайтов, которые активно используют все сферы бизнеса. Tilda, WordPress, Joomla! и на других платформах можно принимать платежи любым способом, используя облачную кассу.
С помощью современных решений от LIFE PAY можно увеличить прибыль уже на этапе приема оплаты бизнесу любого масштаба.