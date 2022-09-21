Ставки по эквайрингу вернулись: на чем сэкономить бизнесу сегодня

Что случилось

С середины апреля 2022 года ЦБ ввел ограничения тарифов на эквайринг для бизнеса — 1% с каждой транзакции. Это существенно помогло сократить издержки многим компаниям. Но с 1 сентября 2022 ставки вернулись к прежним показателям.Так, бизнес стал тратить существенно больше.

Ниже представлен график по ставкам на торговый эквайринг от ведущих банков РФ.

Как можно бизнесу снизить расходы?

Оплата через СБП

Forbes, ссылаясь на данные ЦБ, приводит статистику за первый квартал 2022: 63 млрд. рублей составил оборот по оплате через СБП.

При этом, ставка по эквайрингу по оплате через Систему быстрых платежей составляет 0%. Это один из вариантов экономии для бизнеса. В рамках СБП можно принимать оплату по QR-коду или по технологии NFC. Прием платежей по QR-коду стараются ввести многие предприниматели, но сам способ занимает достаточно долгое время. Таким образом, покупателя все еще сложно убедить совершать покупку через СБП.

LIFE PAY предлагает использовать NFC-микрочип для приема платежей. Весь процесс занимает не более 14 секунд. А механика такая же, как у ушедших из России PAY-сервисов: оплата касанием телефона. Этот метод вернет клиентам привычку расплачиваться телефоном, а бизнесу поможет сэкономить на эквайринге.

NFC-чип — небольшая наклейка, которую размещают недалеко от кассы. Покупатель прикладывает телефон к чипу, который перебрасывает его в приложение банка, где уже выставлена сумма покупки. Клиенту остается только оплатить. Кассир может направить сумму платежа на микрочип через Telegram-бот или кассовый терминал — оба варианта одинаково быстро и эффективно работают.

С прежними ставками по эквайрингу издержки бизнеса, безусловно, вырастут, а прием оплаты через СБП — отличный вариант экономии для бизнеса любого масштаба.

Облачная касса и омни-касса

Другой вариант экономии при приеме платежей — фискальные накопители. Можно приобрести только одну кассу с ФН, к которой будут подключены терминалы с разных каналов продаж. Так, все платежи будут проходить фискализацию через один фискальный накопитель.

Компаниям, у которых разные точки продаж, а также активная онлайн-торговля подойдет облачная касса. Ее не надо покупать — можно просто арендовать в дата-центре LIFE PAY. Она позволяет принимать платежи с любого терминала, даже с того, на котором нет фискального накопителя.

Вся отчетность для налоговой проходит через облачную кассу, а электронные чеки направляются напрямую клиенту в мессенджер или на почту.

Омни-касса также подойдет бизнесу с различными каналами продаж. Ее можно установить прямо в офисе, куда будет поступать вся информация с различных терминалов, даже с тех, на которых работают курьеры.

Здесь тоже можно не покупать фискальные накопители на отдельные мобильные терминалы — фискализация проходит в одной омни-кассе.

Прием платежей телефоном

LIFE PAY предлагает установить на смартфоны курьеров кассово-платежное приложение LIFE POS. Оно позволяет принимать оплату любым способом прямо на месте у клиента. Таким образом, можно сэкономить не только на фискальных накопителях, но и на эквайринге. В случае приема платежей через СБП комиссия — 0%.

LIFE POS поможет сэкономить и на терминалах. Для этого потребуется только смартфон на платформе Android.

Сразу после установки приложения можно принимать оплату от клиентов. А в личном кабинете менеджеру компании удобно контролировать статус заказа и вести всю необходимую отчетность.

Да, в случае приема платежей картами, придется платить комиссию банкам — до 2,2%. Но новые решения в платежной системе и сниженные ставки в рамках оплаты через СБП, помогут существенно сэкономить бизнесу любого формата и масштаба.