LIFE PAY завершил интеграцию с 1C

Интеграция двух инструментов позволяет клиентам LIFE PAY автоматизировать все процессы по ведению учета и приема оплаты. А новый функционал дает возможность работать в одной системе: больше не потребуется фиксировать всю важную информацию вручную.

Выгрузка товаров: из 1С в LIFE POS и обратно

LIFE POS — платежно-кассовое ПО, которое позволяет принимать оплату от клиентов любым способом в соответствии с 54-ФЗ. А в программе 1С: Управление торговлей удобно автоматизировать всю отчетность от продаж.

Перемещать номенклатуру можно в двух направлениях: из программы 1С в LIFE POS и обратно в 1С. Информацию о новой партии товара сотрудник загружает в 1С, где она систематизируется в каталоге. В 1С удобно получать все данные о продукции: количество, установленную цену и остальные сведения.

Список товаров можно перемещать в LIFE POS и продолжать с ним работу уже в системе. Продавец в течение дня совершает продажи через LIFE POS: нет необходимости переходить в 1С — необходимая информация есть в вашей кассе или телефоне. А в конце дня он выгружает отчет о продажах в 1С, где проданные товары автоматически списываются.

Также можно выставлять расписание для автоматического перемещения списка на удобное для работника время или переносить данные самостоятельно.

Обе программы работают синхронно, поэтому такие важные данные о продукции, как штрихкод, артикул, цена и единица измерения, сохраняются.

Работа с весовой категорией

LIFE POS и 1С работают с весовыми товарами. При выгрузке каталога этот функционал сохраняется. Это означает, что все возможности обоих сервисов позволяют корректно работать с каждым типом товаров.

Например, в программе 1С в категории конфеты для марки «Красная лапка» единицей измерения установлены граммы. Таким образом, продавать «Красную лапку» сотрудник магазина будет в граммах, а не в штуках. Система LIFE POS будет корректно автоматизировать эти данные с 1С.

Статистика продаж и контроль

Контролировать всю информацию по продажам товара через LIFE POS можно будет и в программе 1С. Информация импортируется автоматически. После загрузки продаж работник сможет видеть в привычных отчетах проданные товары, возврат и рассчитывать сумму. Все данные будут загружаться в стандартном виде, и обмен важной информацией со сторонними учетными системами будет работать. Это особенно удобно для ведения необходимой отчетности.

Работа с 1С реализована в рамках интеграции в LIFE POS, как работа с отдельным рабочим местом. Для авторизации сотрудник компании должен создать рабочее место в LIFE POS и получить код активации. Через этот код он привязывает 1С к LIFE POS. Таким образом, в личном кабинете у него будет отдельное рабочее место.

У LIFE PAY уже есть успешные проекты по интеграциям платежных решений с другими программами. О новых возможностях и развитии в этом направлении рассказывает старший менеджер по продукту LIFE PAY Александр Чувакин:

«В планах поддержать интеграцию LIFE POS с другими конфигурациями 1С: Управление нашей фирмой, ERP. А также расширить функционал текущих интеграций на основе обратной связи от пользователей и спроса рынка. Например, за счет внедрения выгрузки заказов из 1С в LIFE POS с последующей оплатой, фискализацией и обработкой».