Автоматизация учета

Автоматизация учета: интеграция платежного сервиса с бухгалтерскими программами

Бухгалтеры каждой компании ежедневно используют современные инструменты в своей работе: специализированные сервисы значительно облегчают ведение учета. Как сделать работу сотрудников еще удобнее, внедряя интеграцию платежных систем в уже рабочие программы — в нашем материале.

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Автоматизация учета: интеграция платежного сервиса с бухгалтерскими программами
Иллюстрация: LIFE PAY

Моё Дело, Контур Эльба, 1С, Фингу.ру — программы, с которыми LIFE PAY интегрируется бесшовно. Это одни из самых популярных сервисов, с которыми работают бухгалтеры в различных сферах бизнеса.

То есть, можно работать в одной программе (например, в 1С) и вести всю финансовую отчетность, не переключаясь между окнами других платформ.

Это не только увеличивает скорость работы сотрудника, но и минимизирует возможные ошибки. Также интеграции делают работу с данными о продажах проще: все в одном месте, а не в разных окнах.

А также другие преимущества.

«Моё Дело»

  • Все данные о платежах автоматически направляются в интернет-бухгалтерию «Моё Дело», где оформляются документы для налоговой. Предпринимателю не понадобится нанимать дополнительных сотрудников.
  • Декларация о доходах поступает в налоговую из личного кабинета «Моё Дело» напрямую в режиме онлайн.
  • Все необходимые данные о продажах отправляются в бухгалтерию автоматически. Риски ошибок при ручном вводе информации сведены к нулю.
  • Направлять заявление в налоговую на регистрацию ККТ можно в электронном виде, а подключение кассы происходит онлайн через LIFE PAY. Вести журнал кассира-операциониста и печатать отчеты больше не потребуется.

Контур Эльба

  • Автоматическое поступление суммы выручки в систему «Эльбы» происходит ровно в полночь — удобно. Про ручной ввод данных теперь можно забыть.
  • В разделе «Деньги» можно наблюдать дату последнего поступления из LIFE PAY.
  • На основе поступлений и списаний «Эльба» сама ведет кассовую книгу. Ее можно будет распечатать с ПКО и РКО, если понадобится.

  • Экспорт номенклатуры из 1С: Бухгалтерия 3.0 в личный кабинет LIFE PAY, в котором удобно работать с каталогом.
  • Чтобы выгрузить номенклатуру из 1С: Бухгалтерия 3.0 необходимо воспользоваться дополнительной обработкой. Она может храниться вне базы 1С и открываться через «Файл — Открыть» или может быть прикреплена к самой базе.

Рабочие алгоритмы программы упрощают не только прием оплаты от клиентов, но и работу бухгалтеров. Вся информация о платежах синхронизируется между сервисами автоматически, что делает ведение документооборота еще удобнее и комфортнее.

Кроме того, в LIFE POS можно работать с маркированной продукцией. Работник сканирует штрихкод на этикетке, и информация о товаре автоматически попадает в систему «Честный знак», где выводится из оборота. Все данные о продаже синхронизируются с 1С: Ведение учета. Там удобно продолжать работу с проданными товарами и вести учет даже по этой категории.

LIFE PAY помогает бизнесу перевести функционал привычных сервисов на новый уровень. Так, чтобы все важные рабочие процессы проходили без потери времени и ошибок.

 

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