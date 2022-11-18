LIFE PAY завершил интеграцию с системой SAKURA.AERO

SAKURA.AERO позволяет агентствам и сервисам по продаже перевозок автоматизировать и ускорить процесс работы с клиентами. Система не требует установки специального ПО, поддерживает интеграцию со всеми информационными системами агентства, обеспечивает широкий выбор отчётности и круглосуточную техническую поддержку.

Сегодня систему SAKURA.AERO уже используют более 70 агентств в 20 городах.

Интеграция программного обеспечения от LIFE PAY позволят пользователям SAKURA.AERO интегрировать платежную систему непосредственно в сервис, формировать чеки для клиентов, вести отчетность перед ФНС и банками-эквайерами, отслеживать статусы платежей и сэкономить бизнесу на издержках.

Имея опыт работы с различными сферами бизнеса, LIFE PAY предлагает такие разработки, которые помогают облегчить и ускорить работу менеджеров, оптимизируя бизнес-процессы.

Основные преимущества интеграции LIFE PAY и SAKURA.AERO

Интеграция позволяет сформировать чек, который представляет наиболее полную информацию об оказанной услуге агентству и налоговой. При этом покупатели получают чеки как в бумажном виде, так и в электронном: по SMS и почте. Это особенно важно для мультиканального бизнеса, который обслуживает клиентов как в оффлайн-точках, так и в онлайне.

Для реализации интеграции вам понадобится подключение кассовой программы: для онлайн-бизнеса оптимальным решением станет облачная касса, которая передает все данные о сделке через ЦОД LIFE PAY в налоговую и клиенту через электронный чек на почту или в SMS.

Для гибридного бизнеса, который включает в себя офлайн- и онлайн-продажи подойдет омни-касса: кассовый аппарат, через который можно печатать чеки для клиента в точке продажи, а также отправлять электронные чеки для онлайн-пользователей. Чек формируется автоматически после заведения оплаты, что минимизирует возможность ошибки менеджера и необходимости переключения между программами.

В системе SAKURA.AERO необходимо ввести данные о покупателе и его заказе (позицию, цену, способ налогообложение), LIFE PAY автоматически формирует чек и отправляет его клиенту – необходимо нажать одну кнопку в программе.

Фискализация от LIFE PAY также позволяет работать с двухэтапной оплатой, когда компания может заморозить сумму и безболезненно вернуть средства, если клиент откажется от поездки. Холдирование средств поможет сэкономить деньги на комиссии по эквайрингу за обратный перевод. При таком способе оплаты система сформирует два чека: в момент платежа и в момент финального подтверждения поездки.

В таком случае в первом чеке будет информация о совершении предоплаты в 100% размере, во втором – о полном расчете.

Глеб Головченко, генеральный директор АО «РИВЦ-Пулково»:

«Преимущества интеграции сервиса LIFE PAY и системы SAKURA.AERO для клиентов очевидны: мы уменьшаем время проведения сделки, благодаря большей автоматизации процесса, а при использовании облачной кассы, клиенты смогут экономить на оборудовании».