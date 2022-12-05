Ведение бизнеса

Тренды ресторанного бизнеса: на что обратить внимание сегодня

Фичи, тренды и новые решения – собрали выгодные инструменты продвижения для ресторанного бизнеса.

Версия для печати
Тренды ресторанного бизнеса: на что обратить внимание сегодня
Иллюстрация: LIFE PAY

Меню

Новое время – новое меню. Проблемы с логистикой, ушедшие компании, санкции и в целом мировая экономика влияют на пересмотр многих позиций в меню. Творческий подход, основанный на запросах гостей, может помочь.

Спрос на здоровое питание по-прежнему не уступает места калорийным блюдам. Классика жанра работает всегда, а креативный подход к исполнению поможет привлечь аудиторию, которой не хватает экспериментов.

Российское производство. Да, говорят, что новозеландский Sauvignon blanc будут поставлять через третьи страны, но за какую цену – пока неясно. Понятно, что недешево.

Альтернативные экземпляры среди наших производителей не только в винном сегменте, но и в продуктовом помогут не урезать меню и предоставить выбор гостям.

Доставка

Доставка блюд увеличивает продажи. Клиенты все чаще предпочитают заказывать любимые блюда на дом или в офис. Многие заведения сегодня развивают собственную службу доставки и предлагают гостям сделать заказ в приложении или даже через профиль компании в соцсети.

По выбору меню и доставке рабочий алгоритм понятен, а что с приемом оплат? Если клиент следит за жизнью и новинками ресторана в соцсетях, то можно предложить ему там же оформлять заказ и оплачивать его.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет отправлять платежные ссылки напрямую в директ. Голодный клиент сразу сможет оплатить заказ, а шеф – взять в работу. Платежная форма позволяет расплачиваться любым бесконтактным способом: картой или по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП).

Если клиенту удобнее оплачивать еду при получении, то курьер может принимать оплату в соответствии с законом с помощью своего смартфона. Платежно-кассовое приложение LIFE POS работает на всех устройствах системы Android, в том числе и на телефоне.

У клиента будет возможность расплатиться любым способом: наличными, банковской картой, по QR-коду через СБП. А если заказ на компанию друзей или коллег, то можно принять частичную оплату в одном чеке: то есть, каждый заплатит за себя, как ему удобно.

Оригинальные решения и новые технологии

Многие уходят в онлайн-залы и работают исключительно с доставкой. Этот тренд зародился в ковидный кризис и все еще крепко держится в среде небольших заведений. А как можно еще кормить и поить клиентов без прямого контакта?

Автоматами по продаже кофе, снеков и сэндвичей сегодня никого не удивишь. Однако недавно появились алкоматы по разливу вина. Вендинговый бартендер определяет возраст клиента по паспортным данным, которые уже загружены в приложение, там же клиент считает выпитые бокалы и платит за них.

Ресторан может предложить клиенту попробовать кухню от шефа там, где он голоден: в офисе, гостинице или рядом с домом у себя на районе, купив ее в вендинге. Замороженная еда – это уже давно не про пельмени, а про вкусную, качественную и здоровую еду.

Вендинг с блюдом от шефа можно установить даже в продуктовом магазине. Уменьшить очереди в кафе с высокой проходимостью помогут приложения: вы можете дать клиенту выбор нужных ему блюд в своем телефоне и сообщить ему уведомлением о том, что заказ готов.

Для торговых и бизнес-центров такой способ поможем сэкономить время постоянных гостей и разгрузить команду: заказ сразу попадает на кухню, минуя официанта или баристу. Оплатить заказ, кстати, можно также в приложении: вам нужно лишь подключить интернет-эквайринг от LIFE PAY.

Старые Новые Фичи

Увеличивать лояльность клиентов за счет необычных предложений и классических приемов. Тематические мероприятия в форме кинопоказов, жанровых вечеров помогут собрать основной клиентский поток. Гости будут приходить за той атмосферой, которой им так не хватает, где еда и напитки – это главные участники. Посетители всегда рады возвращению любимых и понятных радостей.

Кстати, одной из них может быть оплата заказа телефоном – в одно касание, как раньше. NFC-микрочип от LIFE PAY позволяет принимать платежи по принципу ушедших из России PAY-сервисов. Клиент прикладывает телефон к чипу и оплачивает покупку в своем банковском приложении.

Оплата происходит мгновенно и без комиссии – 0% по эквайрингу до конца 2022 года.

LIFE PAY
LIFE PAY
Платежные решения для бизнеса

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадры

Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

Коммерческим предприятиям разрешили вопрос дистанционки решать самостоятельно. Пушилин призвал компании перестроить работу, чтобы создать для сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пользователи интернета

Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

Сложности в практике применения ФСБУ
Самозанятые

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно
Читать еще