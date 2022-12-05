Тренды ресторанного бизнеса: на что обратить внимание сегодня

Меню

Новое время – новое меню. Проблемы с логистикой, ушедшие компании, санкции и в целом мировая экономика влияют на пересмотр многих позиций в меню. Творческий подход, основанный на запросах гостей, может помочь.

Спрос на здоровое питание по-прежнему не уступает места калорийным блюдам. Классика жанра работает всегда, а креативный подход к исполнению поможет привлечь аудиторию, которой не хватает экспериментов.

Российское производство. Да, говорят, что новозеландский Sauvignon blanc будут поставлять через третьи страны, но за какую цену – пока неясно. Понятно, что недешево.

Альтернативные экземпляры среди наших производителей не только в винном сегменте, но и в продуктовом помогут не урезать меню и предоставить выбор гостям.

Доставка

Доставка блюд увеличивает продажи. Клиенты все чаще предпочитают заказывать любимые блюда на дом или в офис. Многие заведения сегодня развивают собственную службу доставки и предлагают гостям сделать заказ в приложении или даже через профиль компании в соцсети.

По выбору меню и доставке рабочий алгоритм понятен, а что с приемом оплат? Если клиент следит за жизнью и новинками ресторана в соцсетях, то можно предложить ему там же оформлять заказ и оплачивать его.

Интернет-эквайринг от LIFE PAY позволяет отправлять платежные ссылки напрямую в директ. Голодный клиент сразу сможет оплатить заказ, а шеф – взять в работу. Платежная форма позволяет расплачиваться любым бесконтактным способом: картой или по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП).

Если клиенту удобнее оплачивать еду при получении, то курьер может принимать оплату в соответствии с законом с помощью своего смартфона. Платежно-кассовое приложение LIFE POS работает на всех устройствах системы Android, в том числе и на телефоне.

У клиента будет возможность расплатиться любым способом: наличными, банковской картой, по QR-коду через СБП. А если заказ на компанию друзей или коллег, то можно принять частичную оплату в одном чеке: то есть, каждый заплатит за себя, как ему удобно.

Оригинальные решения и новые технологии

Многие уходят в онлайн-залы и работают исключительно с доставкой. Этот тренд зародился в ковидный кризис и все еще крепко держится в среде небольших заведений. А как можно еще кормить и поить клиентов без прямого контакта?

Автоматами по продаже кофе, снеков и сэндвичей сегодня никого не удивишь. Однако недавно появились алкоматы по разливу вина. Вендинговый бартендер определяет возраст клиента по паспортным данным, которые уже загружены в приложение, там же клиент считает выпитые бокалы и платит за них.

Ресторан может предложить клиенту попробовать кухню от шефа там, где он голоден: в офисе, гостинице или рядом с домом у себя на районе, купив ее в вендинге. Замороженная еда – это уже давно не про пельмени, а про вкусную, качественную и здоровую еду.

Вендинг с блюдом от шефа можно установить даже в продуктовом магазине. Уменьшить очереди в кафе с высокой проходимостью помогут приложения: вы можете дать клиенту выбор нужных ему блюд в своем телефоне и сообщить ему уведомлением о том, что заказ готов.

Для торговых и бизнес-центров такой способ поможем сэкономить время постоянных гостей и разгрузить команду: заказ сразу попадает на кухню, минуя официанта или баристу. Оплатить заказ, кстати, можно также в приложении: вам нужно лишь подключить интернет-эквайринг от LIFE PAY.

Старые Новые Фичи

Увеличивать лояльность клиентов за счет необычных предложений и классических приемов. Тематические мероприятия в форме кинопоказов, жанровых вечеров помогут собрать основной клиентский поток. Гости будут приходить за той атмосферой, которой им так не хватает, где еда и напитки – это главные участники. Посетители всегда рады возвращению любимых и понятных радостей.

Кстати, одной из них может быть оплата заказа телефоном – в одно касание, как раньше. NFC-микрочип от LIFE PAY позволяет принимать платежи по принципу ушедших из России PAY-сервисов. Клиент прикладывает телефон к чипу и оплачивает покупку в своем банковском приложении.

Оплата происходит мгновенно и без комиссии – 0% по эквайрингу до конца 2022 года.