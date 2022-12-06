Онлайн-кассы

LIFE PAY и банк Бланк предоставят онлайн-кассы для поддержки предпринимателей

Банк для бизнеса Бланк и LIFE PAY поддерживают малый и средний бизнес: совместное предложение позволит клиентам банка сэкономить на кассово-платежном оборудовании до 5 000 рублей и внедрить в бизнес-процессы удобный и быстрый процесс приема оплаты и управления продажами.

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Для поддержки развития малого и среднего предпринимательства, банк для бизнеса Бланк и разработчик кассово-платежных решений LIFE PAY запустили программу, направленную на сектор розничной торговли, который составляет 70% оборота от общего МСП. Программа заключается в предоставлении онлайн-касс «под ключ» для торговых точек и курьерских служб.

Ассортимент оборудования отвечает всем требованиям бизнеса разных сфер и масштабов: от стационарных онлайн-касс для торговых сетей до небольших мобильных терминалов, которые станут удобным решением для служб доставки. Также к пакету прилагаются торговый или мобильный эквайринг и программное обеспечение LIFE POS, которое по умолчанию интегрировано в любую из касс.

LIFE POS позволяет не только принимать все виды оплат (по карте, наличными, через СБП) и формировать чеки для клиентов, но также обладает рядом функций, которые оценят руководители и менеджеры: ведение каталога товаров, возможность вести учет продаж по сотрудникам, торговым точкам и отдельным кассам, а также управление доступами всех работников компании.

Недавно специалисты LIFE PAY усовершенствовали функционал и осуществили интеграцию ПО с программами 1С.Управление торговлей и 1С.Бухгалтерия для более быстрой сверки балансов и учета платежей.

«При покупке и оформлении кассы в Бланке можно сэкономить до 5 000 рублей: мы самостоятельно и бесплатно регистрируем кассы в ФНС и ОФД и предлагаем скидки до 3 000 рублей на фискальные накопители. Для оформления кассы потребуется два дня и минимум бюрократических процедур: паспорт и заполненная анкета», – Дмитрий Салатов, сооснователь Бланка.

По словам руководителя по работе с банками LIFE PAY Александра Осетрова:

«Малый и средний торговый бизнес на данный момент нуждается в максимальной поддержке. Компания LIFE PAY хочет помочь коллегам расширять свои горизонты и думать о будущем, доверив бытовые операции надежным вендорам и поставщикам».

По данным платформы МСП.рф, на данный момент число малых и средних предприятий в стране составляет 5 880 000 единиц. Это более 50% от всех предпринимателей РФ. При этом оборот сектора МСП занимает 38% от общего оборота средств в РФ.

Предложение от Бланка и LIFE PAY стартовало в конце октября 2022 года и уже привлекло более 100 пользователей.

Узнать больше о предложении можно в Бланке.

*Бланк – мобильный банк для предпринимателей. Бланк основан в 2021 году Дмитрием Салатовым, Алексеем Васильевым, Антоном Захаровым, Робертом Сабиряновым и Нуром Ибрагимовым. Бланк – первый мобильный банк в России, запущенный в облаке. Интегрирован с основными сервисами для бизнеса: Битрикс24, amoCRM, 1С:ДиректБанк, Контур.Эльба и Контур.Бухгалтерия. В число клиентов Бланка входят более 40 000 компаний в сегментах микро, малого и среднего бизнеса.

*LIFE PAY – экосистема кассовых, платежных и учетных решений для розничной торговли и служб доставки. На рынке с 2016 года, имеет более 100 партнеров и интеграций с банками, B2B сервисами, розничными торговыми сетями. Один из ведущих операторов СБП в России.

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Онлайн-кассы

LIFE PAY и банк Бланк предоставят онлайн-кассы для поддержки предпринимателей

Банк для бизнеса Бланк и LIFE PAY поддерживают малый и средний бизнес: совместное предложение позволит клиентам банка сэкономить на кассово-платежном оборудовании до 5 000 рублей и внедрить в бизнес-процессы удобный и быстрый процесс приема оплаты и управления продажами.

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