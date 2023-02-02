Идеальная поддержка: 10 задач бизнеса, которые решает клиентский сервис

Задача № 1: Лояльность клиентов

Правило пяти секунд. Чем быстрее человеку на другом конце провода отвечают, тем с большим доверием он относится к компании. Скорость вступления в диалог так же важна, как и решение проблемы.

Клиенты готовы вернуться к вам, получив быструю реакцию на свой запрос. А 75% респондентов заявили, что снова обратятся в компанию с хорошим клиентским сервисом.

Задача № 2: Понятные ответы на трудные вопросы

Как всё оформить? Клиентский сервис может не просто сориентировать, куда обратиться, а взять самые сложные и непонятные функции на компанию. Например, грамотно оформить документы для налоговой и других инстанций.

Предоставив такую услугу клиентам, вы показываете, как цените самый важный ресурс предпринимателя – время, которое можно потратить на другие рабочие задачи.

Задача № 3: Alarm и Helpdesk

Как всё настроить? Даже простая техника может вызывать сложности в подключении. Здесь лучше предоставить своим клиентам возможность получить столько консультаций, сколько им потребуется.

А когда всё вдруг перестало работать – рассказать, как настроить, или отправить специалиста для решения проблемы.

Задача № 4: Улучшить то, что и так хорошо работает

Удержание клиентов – это проще, чем привлечение новых. Сотрудники из клиентского сервиса могут рассказать о новых фичах продукта и даже о трендах в бизнесе и нововведениях в законодательстве. Так клиент сможет быстрее адаптироваться и увеличить прибыль.

Задача № 5: Бизнес с человеческим лицом

Продажами и покупками занимаются люди, и обе команды хотят соответствующего отношения к себе – человеческого. А не так: «Где покупали, туда и несите свои проблемы».

Если клиент лоялен и в целом знает, что вы классно помогаете ему в вопросах бизнеса, то он может позвонить с запросом из личной жизни. Например, спросить совета, какой фильм подойдёт под этот дождливый вечер? Участие – бесценно.

Задача № 6: Поддержка 24/7

Лёгкость в покупке и уверенность в том, что потом всегда помогут. Клиенту проще поменять компанию, чем разбираться самому с проблемой. Чем легче пользовательские шаги и инструкции и чем более доступна консультация, тем больше вероятности, что клиент не уйдёт к конкурентам.

Задача № 7: Прибыль

Клиенты охотнее платят за сервис, чем за сам продукт. Гарантия того, что всё будет работать, когда «всё пропало», привлекает покупателей услуг компании.

К тому же качественный сервис гарантирует больше покупок.

Задача № 8: Быть выгоднее конкурентов

Клиентский сервис решает проблемы бизнеса через неочевидные приёмы. Идеальная поддержка может гарантировать рекомендации от уже существующих клиентов. Отзывы о компании и благодарности, как правило, охотнее оставляют, когда покупатель получил помощь.

Даже если решение вопроса заняло время, то участливое отношение команды техподдержки оставляет благоприятное впечатление о компании.

Задача № 9: Ошибки

Признавать ошибки. Компания, которая признаётся в том, что баг на их стороне, – заслуживает уважения. А способы устранения – путь к сердцу клиента. Сдвиги в работе программ, настройках и в остальных рабочих сферах встречаются, и здесь важно их признать.

Супергерои тоже ошибаются, но обязательно всё исправляют. Это то, что делает клиентов постоянными пользователями сервиса.

Задача № 10: Собрать все бенефиты клиентского бизнеса в одной команде

Клиентский сервис – это прежде всего история про решение рабочих задач. Скорость, вовлечённость, вариативность и человеческое внимание к бизнесу вашего клиента способны принести больше пользы, чем стандартный скрипт, который устаревает каждые три месяца.

LIFE PAY помогает своим клиентам на всех этапах: от выбора платёжных решений до установки кассового оборудования. Собрать необходимые документы для старта и оформить всё в налоговой удобно с помощью LIFE PAY. А если что-то пошло не так, то техподдержка всё исправит.