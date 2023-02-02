Ведение бизнеса

Идеальная поддержка: 10 задач бизнеса, которые решает клиентский сервис

Рассказываем о важных задачах, которые решает клиентский сервис. Если он не подведёт – компания сможет заработать.

Версия для печати
Идеальная поддержка: 10 задач бизнеса, которые решает клиентский сервис
Иллюстрация: LIFE PAY

Задача № 1: Лояльность клиентов

Правило пяти секунд. Чем быстрее человеку на другом конце провода отвечают, тем с большим доверием он относится к компании. Скорость вступления в диалог так же важна, как и решение проблемы.

Клиенты готовы вернуться к вам, получив быструю реакцию на свой запрос. А 75% респондентов заявили, что снова обратятся в компанию с хорошим клиентским сервисом.

Задача № 2: Понятные ответы на трудные вопросы

Как всё оформить? Клиентский сервис может не просто сориентировать, куда обратиться, а взять самые сложные и непонятные функции на компанию. Например, грамотно оформить документы для налоговой и других инстанций.

Предоставив такую услугу клиентам, вы показываете, как цените самый важный ресурс предпринимателя – время, которое можно потратить на другие рабочие задачи.

Задача № 3: Alarm и Helpdesk

Как всё настроить? Даже простая техника может вызывать сложности в подключении. Здесь лучше предоставить своим клиентам возможность получить столько консультаций, сколько им потребуется.

А когда всё вдруг перестало работать – рассказать, как настроить, или отправить специалиста для решения проблемы.

Задача № 4: Улучшить то, что и так хорошо работает

Удержание клиентов – это проще, чем привлечение новых. Сотрудники из клиентского сервиса могут рассказать о новых фичах продукта и даже о трендах в бизнесе и нововведениях в законодательстве. Так клиент сможет быстрее адаптироваться и увеличить прибыль.

Задача № 5: Бизнес с человеческим лицом

Продажами и покупками занимаются люди, и обе команды хотят соответствующего отношения к себе – человеческого. А не так: «Где покупали, туда и несите свои проблемы».

Если клиент лоялен и в целом знает, что вы классно помогаете ему в вопросах бизнеса, то он может позвонить с запросом из личной жизни. Например, спросить совета, какой фильм подойдёт под этот дождливый вечер? Участие – бесценно.

Задача № 6: Поддержка 24/7

Лёгкость в покупке и уверенность в том, что потом всегда помогут. Клиенту проще поменять компанию, чем разбираться самому с проблемой. Чем легче пользовательские шаги и инструкции и чем более доступна консультация, тем больше вероятности, что клиент не уйдёт к конкурентам.

Задача № 7: Прибыль

Клиенты охотнее платят за сервис, чем за сам продукт. Гарантия того, что всё будет работать, когда «всё пропало», привлекает покупателей услуг компании.

К тому же качественный сервис гарантирует больше покупок.

Задача № 8: Быть выгоднее конкурентов

Клиентский сервис решает проблемы бизнеса через неочевидные приёмы. Идеальная поддержка может гарантировать рекомендации от уже существующих клиентов. Отзывы о компании и благодарности, как правило, охотнее оставляют, когда покупатель получил помощь.

Даже если решение вопроса заняло время, то участливое отношение команды техподдержки оставляет благоприятное впечатление о компании.

Задача № 9: Ошибки

Признавать ошибки. Компания, которая признаётся в том, что баг на их стороне, – заслуживает уважения. А способы устранения – путь к сердцу клиента. Сдвиги в работе программ, настройках и в остальных рабочих сферах встречаются, и здесь важно их признать.

Супергерои тоже ошибаются, но обязательно всё исправляют. Это то, что делает клиентов постоянными пользователями сервиса.

Задача № 10: Собрать все бенефиты клиентского бизнеса в одной команде

Клиентский сервис – это прежде всего история про решение рабочих задач. Скорость, вовлечённость, вариативность и человеческое внимание к бизнесу вашего клиента способны принести больше пользы, чем стандартный скрипт, который устаревает каждые три месяца.

LIFE PAY помогает своим клиентам на всех этапах: от выбора платёжных решений до установки кассового оборудования. Собрать необходимые документы для старта и оформить всё в налоговой удобно с помощью LIFE PAY. А если что-то пошло не так, то техподдержка всё исправит.

LIFE PAY
LIFE PAY
Платежные решения для бизнеса

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Первичные документы

Международная транспортная накладная CMR 

Любые грузоперевозки на автомобиле сопровождаются документами, которые содержат сведения о товаре, грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе. Для внутренних перевозок в каждой стране существуют свои документы. Для трансграничных перевозок была разработана международная транспортная накладная CMR. 

Международная транспортная накладная CMR 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Новый драйвер для корпоративных мессенджеров или когда WhatsApp вне закона

В мессенджерах мы общаемся, развлекаемся и работаем. В том числе WhatsApp и Telegram часто используем для работы. Однако согласно новым требованиям российского законодательства скоро под запретом окажется передача персональных данных и платежных документов в иностранных мессенджерах. К таким как раз относятся WhatsApp и Telegram. Что делать?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Эксперимент по переходу на единый налоговый платеж завершен. С 2023 года ЕНП и ЕНС касаются всех. Однако законодатели дали время на адаптацию к новым правилам и на время оставили возможность платить налоги по-старому.

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки
Судебная практика по налоговым спорам

Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.

Безопасные налоговые схемы в 2023 году
Читать еще