ФФД 1.2: где, как и на чем принимать платежи

Несмотря на то, что в прошлом году все предприниматели должны были «переобуть» свое кассовое оборудование на форму 1.2, многие все еще испытывают сложности с работой по данной категорией товаров.

Курьеры и выездная торговля

Список маркированных товаров с каждым годом растет, и в ближайшем будущем там будут все. Однако уже сегодня принимать оплаты на месте у клиента, скажем, за обувь или парфюм (они уже внесены в список) не всегда возможно. У курьеров просто нет подобной техники, которая позволяет считывать штрихкод Data Matrix. А это обязательное условие для вывода из оборота маркированного товара.

LIFE PAY предлагает установить на смартфоны мобильных сотрудников платежно-кассовое приложение LIFE POS. Оно позволяет принимать платежи в любом месте и любым способом, а также списывать маркированную продукцию.

Вот как это работает. Курьер привозит клиенту заказ из обувного магазина. Клиент примеряет несколько пар ботинок, выбирает ту, что подошла больше всего. А после он расплачивается так как ему удобно: картой, наличными или по QR-коду. Курьер сканирует камерой смартфона Data Matrix.

Информация о товаре автоматически поступает в «Честный ЗНАК», где выходит из оборота. Все платежи проходят в соответствии с 54-ФЗ: клиент получает электронный чек, а налоговая – отчетность.

LIFE PAY – пожалуй, лучший оператор продаж на выезде. Позвольте вашим клиентам оплачивать заказы там, где это удобно всеми доступными способами: картой, через СБП или одним касанием телефона.

Можно работать как в специальном приложении для оплаты LIFE POS, так и интегрировать платежный модуль в собственное приложение с помощью Checkout. Курьеры могут изменять позиции или отменять заказ, а руководитель – вести полную аналитику по всему циклу жизни заказа. C LIFE PAY оплата происходит где угодно.

Крупные сетевые магазины

Магазины парфюмерии и косметики, которые, как правило, располагаются в моллах, всегда пользуются особым вниманием у клиентов. Особенно в зимний сезон – пора праздников – покупателей особенно много. Очереди на кассе могут доходить до середины торгового зала.

Помимо того, что это создает физическое неудобство для всех, это еще может быть триггером для потенциального клиента – не заходить в магазин из-за длинных очередей и столпотворения. А еще есть вероятность брошенных реальных корзин – не все могут ждать и просто уходят к конкурентам.

LIFE PAY предлагает установить на смартфоны консультантов-продавцов приложение LIFE POS. Оно поддерживает ФФД 1.2, что позволяет списывать маркированные товары. Работает оно на любом гаджете системы Android, даже на телефоне.

Таким образом, один сотрудник поможет подобрать парфюм, выбрать крем и тут же принять оплату от клиента, в соответствии с 54-ФЗ. То есть, клиент получит чек, а налоговая – отчетность. Это позволить минимизировать очереди на кассе, увеличить поток клиентов даже в час пик и в высокий сезон.

В случае если ваша касса вышла из строя (по закону она уже должна быть на формате ФФД 1.2), а в запасниках у вас старый вариант: на ФФД 1.5 или 1.1, то к ней можно подключить LIFE POS и не останавливать торговлю. Маркированный товар будет списываться, и клиенты будут получать чеки.

Сканеры в помощь

Если на выезде и мобильным сотрудникам торговых залов удобно принимать оплаты на смартфонах или на небольших Qpos Mini, то кассиру, который работает с большим каталогом товаров, необходим сканер. Конечно, можно искать нужный товар во встроенном каталоге, но это долго. К тому же, по названию не всегда можно определить, какой сорт яблок выбрать.

Однако это занимает много времени и сил. Сканер помогает кассиру автоматически найти товар в большом каталоге. А также он считывает код Data Matrix, если, например, клиент покупает молоко (молоко с 2022 года подлежит обязательной маркировке), и выводит продукт из оборота. После чего кассиру остается только принять оплату и выдать чек покупателю.

Кассовый софт LIFE POS удобно использовать и в магазинах с большим выбором товаров, в которые входит маркированная продукция в том числе. Например, сканер Mertech BLE 2200 распознает все коды по ФФД 1.2. и работает совместно с приложением.

При работе на ФФД 1.2 стоит учитывать все нюансы бизнеса: от мобильности до объемов продаж. LIFE PAY помогает развивать дело в соответствии с законодательством и предлагает современные платежные решения.

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