Как превратить телефон в кассу

Вместе с новой разработкой компания LIFE PAY предлагает сэкономить на операционных затратах на оборудование и уже сейчас подготовить бизнес к уходу крупнейших производителей платежных терминалов из РФ.

Так, в марте 2023 года уходит поставщик POS-терминалов Ingenico, который обеспечивает оборудованием и собственным софтом 50% всех предпринимателей в России. Кроме отсутствия возможности покупки самих терминалов, остро встает вопрос ремонта вышедшего из строя оборудования, а также поддержки функциональности софта.

Опираясь на изменения рынка, LIFE PAY представляет приложение LIFE POS, которое можно установить на мобильный телефон сотрудника и тем самым сократить затраты на покупку и обслуживание парка оборудования, а также сделать прием оплаты более быстрым и удобным.

Прием оплаты

Прием оплаты реализован по технологии SoftPOS: NFC-модуль в телефоне считывает данные карты клиента и проводит платеж. Это особенно актуально для мобильных сотрудников, логистических компаний, а также бизнеса, который специализируется на выездной торговле.

В LIFE POS также доступна оплата через Систему Быстрых Платежей, а также раздельный способ оплаты, когда сумма разбивается на разные способы: одну часть можно оплатить одной картой, а другую – другой или наличными. При этом чек сформируется на общую сумму.

Фискализация оплаты

Функция кассы в приложении осуществляется благодаря подключению облачной технологии. Она передает все данные о покупке в дата-центр LIFE PAY, а оттуда – в ОФД и налоговую. При этом клиент получает чек на почту или в SMS.

К приложению и облачной кассе можно подключить неограниченное число сотрудников (в зависимости от тарифа) и сэкономить на покупке фискальных регистраторов для каждого рабочего места, чековой ленте и процессе регистрации оборудования в ОФД.

Работа с каталогом и маркированной продукцией

Увеличению скорости процессов также способствует возможность работы с каталогом продукции LIFE POS, который можно интегрировать с товароучетными системами, например, с 1С. Интеграция позволяет выгружать актуальный каталог продукции в приложение в несколько кликов. Отчет о продажах за определенных период также автоматически передается в 1С для сверки товароучета.

LIFE POS поддерживает сканирование и маркировку продукции прямо в приложении при помощи камеры смартфона в соответствии со всеми правилами ФФД 1.2 и системы «Честный Знак».

В первую очередь подобное решение удобно для курьеров: им не нужно носить с собой тяжелые сканеры. При работе с маркировкой в точке продаж можно подключить сканер к приложению по Bluetooth: это ускорит работу кассира, если ассортимент продукции в каталоге насчитывает несколько десятков наименований.

Управление доступами и защита от фрода

Функционал LIFE POS также включает в себя разные сценарии управления доступами сотрудников. Руководитель может разрешить сотруднику изменять позиции заказа или полностью отменять его. Так, курьерам нет необходимости связываться с ответственным менеджером в чате или по телефону для переформирования заказа, что минимизирует задержки в работе.

Однако, приложение поддерживает и обратный принцип работы: возможность редактирования заказа может быть ограничена для курьера со стороны старших менеджеров. Это минимизирует риски подмены позиций заказа или их умышленной недостоверной отмены.

Аналитика и учет

Для учета поможет личный кабинет, который доступен в мобильной и компьютерной версиях: наглядные отчеты доступны в разрезе торговой точки, отдельного сотрудника или товара. Отчеты можно выгрузить в различных форматах или интегрировать с любыми системами бухучета: «1С: Бухгалтерия», «КонтурЭльба», «Мое дело» и другими в пару кликов для автоматизации рутинной работы над составлением документов.

Также в едином личном кабинете приложения можно отслеживать статусы платежей и связанные с ними транзакции, количество возвратов, размер среднего чека. Это поможет составить целостную картину продаж и найти болевые точки бизнеса. С LIFE POS не нужно собирать единый отчет из разных каналов и личных кабинетов – все данные аккумулированы в единой системе.

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