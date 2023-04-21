Обязанность есть, а кассы нет. Ответственность за неприменение ККТ

Обязанность применения ККТ в 2023 году

Обязанность применения ККТ установлена законом № 54-ФЗ от 22.05.2003. Этим же законом определены и требования к онлайн-кассе, ее чеку, фискальному накопителю, порядку регистрации, перерегистрации и применению.

В большинстве своем, практически все ИП и организации, которые ведут деятельность и осуществляют расчеты, должны применять ККТ. Но есть и исключения. Полный перечень обстоятельств и условий, при которых компания или предприниматель может не применять кассу, прописан в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Соответственно, ответственность за неприменение ККТ предусмотрена только для тех бизнесменов, которые обязаны ее использовать, и только при условии осуществления расчета. То есть, сам факт отсутствия кассы не является основанием для привлечения к ответственности. А вот осуществление расчета без применения ККТ – уже основание для административной ответственности.

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Ответственность за неприменение ККТ

Ответственность за неприменение ККТ установлена пп. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП и предполагает наложение штрафа:

На организацию – в сумме от 75% до 100% от суммы расчета, проведенного без ККТ.

Минимальный штраф для организаций по этой статье – 30 000 руб.

На ИП – в сумме от 25% до 50% от суммы расчета без ККТ.

Для ИП минимальный штраф равен 10 000 руб.

Если нарушитель относится с социально ориентированным НКО или является малым предприятием, в том числе микропредприятием (на момент нарушения), штраф уменьшат вдвое. Но его размер все равно будет не меньше 15 000 руб. (ч. 2, 3 ст. 4.1.2 КоАП).

Если в течение года организация или ИП повторно совершит указанное правонарушение и сумма расчетов при этом составит более 1 млн рублей, меры ответственности будут серьезнее:

Дисквалификация – для должностных лиц на срок от года до двух лет.

Приостановление деятельности на срок до 90 суток – для организаций и ИП.

Замена штрафа предупреждением

Несмотря на то, что положения п. 2 ст. 14.5 КоАП не предусматривают такого наказания, как предупреждение, им можно заменить штраф при соблюдении следующих условий (ст. 4.1.1, ч. 2 ст. 3.4 КоАП):

Правонарушение совершено впервые.

Если ранее организация или ИП уже привлекались к ответственности за такое правонарушение, то штраф не может быть заменен предупреждением. Аналогичной позиции придерживаются и суды, отмечая, что повторность совершения такого нарушения говорит о недобросовестности и пренебрежении организации или ИП к исполнению своих обязанностей (решения АС Хабаровского края от 05.03.2022 по делу № А73-16347/2021, АС Свердловской области от 21.02.2022 по делу № А60-1625/2022).

Отказ в замене штрафа на предупреждение возможен и в случае, если нарушитель ранее привлекался к административной ответственности по другим статьям КоАП (постановление 20 ААС от 17.11.2021 № 20АП-7269/2021 по делу № А54-3685/2021).

Если ранее штраф был заменен на предупреждение, то при повторном его совершении нельзя будет снова воспользоваться этой возможностью и еще раз получить предупреждение (решения АС Красноярского края от 17.04.2020 по делу № А33-39257/2019).

А вот если одновременно выявлено несколько правонарушений, то все они считаются совершенными впервые, так как ранее по ним организация или ИП к административной ответственности не привлекалась. Например, если в ходе проверки налоговая инспекция выявила, что компания не выдала клиентам пять чеков, то эти пять правонарушений будут рассматриваться как одно и штраф в этом случае может быть заменен предупреждением (постановление 16 ААС от 15.12.2021 № 16АП-4521/2021 по делу № А63-10004/2021).

Отсутствует причинение вреда или угроза его причинения жизни и здоровью людей, животному и растительному миру, окружающей среде или объектам культурного наследия.

Мнение судов и специалистов ФНС по данному вопросу разнятся. Часть судов считает, что неприменение ККТ по своей сути не причиняет никому вреда и не создает такой угрозы (решения АС Владимирской области от 18.10.2019 по делу № А11-12329/2019).

Другая часть, наоборот, придерживается мнения, что неиспользование кассы создает угрозу неуплаты налогов, а это, в свою очередь, можно отнести к угрозе экономической безопасности государства (постановление 18 ААС от 31.08.2022 № 18АП-10114/2022 по делу № А47-13807/2021).

В любом случае для того, что отвечать этому условию нужно, чтобы неприменение ККТ никак не отразилось на неуплате налога, иначе замена произведена не будет.

Раньше условий для замены было три, последнее было исключено в 2022 году и касалось оно субъектов МСП и НКО. Сейчас воспользоваться этой «льготой» могут не только НКО и МСП, но и все организации ИП в целом.

Снижение размера штрафа

Как уже было сказано выше, некоторые организации и ИП (СОНКО и часть МСП) могут рассчитывать на снижение штрафа в два раза. Но есть еще одно основание, позволяющее сократить размер штрафа вдвое, которое распространяется на всех бизнесменов.

Согласно ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП, штраф подлежит уменьшению в два раза, если произвести его оплату в течение 20 дней с даты вынесения постановления о наложении штрафа. Сделать это можно только по тем правонарушениям, что приведены в этом пункте.

Статья 14.5 КоАП (в части ответственности за неприменение ККТ) отдельно не прописана в перечне этих статей, но есть письмо Минфина, в котором он разъясняет, что норма ч. 1.3-3 ст. 32.2 может быть применена к правонарушениям, связанным с ККТ (письмо ФНС от 20.09.2022 № АБ-4-20/12526@).

Отсрочка по уплате штрафа

Если по каким-то причинам исполнить постановление о наложении штрафа невозможно, его исполнение можно отложить на некоторое время. Раньше срок отсрочки не мог превышать месяца, сейчас его продлили до полугода (ч. 1 ст. 31.5 КоАП, письмо ФНС от 20.09.2022 № АБ-4-20/12526@).

Несколько нарушений – одно наказание

У многих часто возникает вопрос, а как будет накладываться штраф, если нарушений несколько. Допустим, организация за проверенный период не пробила четыре чека. Как налоговая инспекция наложит штраф: отдельно по каждому с минимальной суммой в 30 000 руб. по каждому чеку или по всем вместе?

Здесь законодатель на стороне бизнесменов.

Если в ходе проверки выявлено два и более нарушения по одной статье, то ответственность будет назначена, как за одно правонарушение. То есть если ИП не выдал четыре чека с общей суммой 15 000 руб., то штраф составит 10 000 руб. за все нарушения, а не отдельно за каждое (письмо ФНС от 09.09.2022 № АБ-4-20/11978@).

Как избежать штрафа за неприменение ККТ

Штрафа можно избежать даже если правонарушение уже совершено. Для этого нужно:

Исполнить обязанность по применению ККТ.

Направить в течение трех рабочих дней в налоговую инспекцию чек коррекции или заявление о совершенном правонарушении до того момента пока она не узнала о нарушении.

Кроме указанных выше условий необходимо, чтобы на момент получения информации от организации и ИП, налоговая не знала о совершенном правонарушении.

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