Касса для курьера. Какую выбрать и как зарегистрировать

В развозной торговле и общепите с доставкой курьер — полноценный кассир: принимает оплату наличными и по безналу, а также выбивает чеки на кассе. От того, какое кассовое оборудование использует курьер, часто зависят расходы компании.

Какую кассу выбрать для курьера

Для разъездных работников подходит два вида касс:

переносные (мобильные) кассовые терминалы;

облачная онлайн-касса.

Мобильная онлайн-касса — портативный контрольно-кассовый аппарат, который работает от аккумулятора. Его можно использовать везде, где есть как проводной, так и беспроводной интернет.

Для работы в соответствии с 54-ФЗ мобильную ККТ комплектуют фискальными накопителями. В зависимости от модели переносные кассы могут принимать оплату пластиковыми картами, по QR-коду или наличными, печатать бумажные чеки или направлять их на электронную почту, а также по смс.

Функциональность имобильность — главные достоинствапереносных кассовых аппаратов.

Основной недостаток мобильных касс — расходы на их приобретение и обслуживание.

Магазину или ресторану придется:

приобрести аппарат для каждого курьера ;

регулярно тратиться на замену фискальных накопителей по мере их заполнения или при истечении срока действия. Несвоевременная замена ФН грозит штрафом по ст. 14.5 КоАП.

Кроме того бизнесу необходимо контролировать заряд аккумулятора переносной кассы.

Облачная касса — технология, которая позволяет формировать чеки на единой кассе. Физическая касса находится в специальном дата-центре, бизнес получает удаленный доступ к ней и может совершать продажи в месте доставки или дистанционной торговли. Для ее работы не требуется специальное дорогостоящее оборудование, подойдет смартфон или планшет, на котором установлено приложение LIFE PAY. Курьеры смогут принимать оплату любым удобным для покупателя способом, например, наличными, по карте, с помощью куар-кода, а облачная касса будет рассылать электронные чеки по смс или e-mail.

Фискальный накопитель устанавливается в облачной кассе в удаленном дата-центре. Один ФН в удаленном дата-центре способен собирать информацию о всех продажах, даже если у компании десяток курьеров.

Расходы бизнеса сводятся к аренде:

удаленного фискального накопителя — от 2 500 рублей ;

оплате доступа к сервису с каждого мобильного устройства — от 300 руб./мес.

Сравнение затрат компании на приобретение мобильных кассовых терминалов с затратами на аренду облачной кассы смотрите здесь.

Экономия — не единственное преимущество облачной кассы относительно к мобильной:

Обязанность отслеживать срок действия и заполнение памяти фискального накопителя остается за поставщиком технологии .

LIFE PAY обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу 365 дней в году и контролирует работу кассы в дата-центре.

Таким образом использование облачной кассы экономит деньги на приобретение и обслуживание кассы, временные и трудовые ресурсы.

Как зарегистрировать облачную кассу для курьера

Любая касса должна быть зарегистрирована в ФНС и в системе оператора фискальных данных. Это требование 54-ФЗ.

Для регистрации и запуска работы облачной кассы достаточно проделать несколько шагов:

Шаг 1. Оставьте заявку. Предпринимателю не придется заполнять заявление и бежать в налоговую. LIFE PAY оперативно зарегистрирует облачную кассу в ФНС и ОФД, выпустит электронную подпись и создаст учетную запись в личном кабинете.

Шаг 2. Установите основную кассу для фискализации чеков в офисе.

Шаг 3. Скачайте приложение LIFE PAY на мобильные устройства сотрудников — касса готова к работе.

Для того, чтоб быстро сформировать представление о правилах создания чека, советуем ознакомиться с чек-листом LIFE PAY «Как правильно формировать чек».

Как избежать штрафов из-за кассового чека Объясняют эксперты в инструкции Забирайте чек-лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно Заполните форму — пришлём на ваш e-mail: Отправить

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