Курьеры, онлайн или офлайн продажи — для любого вида торговли нужна касса. При этом не обязательно тратиться на дорогостоящую ККТ для каждого канала продаж: ее можно заменить одним кассовым аппаратом. А как это сделать правильно и не нарушая закон рассказываем в нашей новой статье.

Как работает касса

Для работы по закону продавец обязан выдать покупателю чек и сообщить о продаже в ФНС.

Передача информации в налоговую осуществляется через оператора фискальных данных, который обрабатывает информацию, собранную фискальным накопителем. Этот процесс называют фискализацией.

Фискальный накопитель — это устройство, которое собирает, шифрует и хранит сведения обо всех операциях на ККТ. Поэтому фискальный накопитель должен присутствовать и исправно работать в любом кассовом аппарате: как в стационарном, там и в мобильном.

Работа ФН ограничена по сроку годности и запасу памяти. Его необходимо менять по мере заполнения хранилища информацией или по истечению срока службы.

Поэтому содержание ККТ штата курьеров и нескольких торговых точек — задача на внимательность. Предпринимателю нужно:

отслеживать объем свободной памяти ФН каждого кассового аппарата;

не пропустить окончание срока действия ФН;

своевременно приобретать и регистрировать новый ФН;

контролировать наличие кассовой ленты в каждом аппарате;

заботиться о заряде аккумулятора переносного терминала, чтобы он не разрядился, а курьер смог выбить чек покупателю.

В противном случае бизнесу грозит штраф за нарушение правил работы с ККТ при продаже товаров, работ или услуг по ст. 14.5 КоАП.

А если магазин еще и продает товары или услуги через интернет, ему понадобится облачная касса. Принцип ее работы аналогичен физической, только фискализация происходит удаленно в дата-центре.

Как применять один кассовый аппарат на все каналы продаж

Иметь десяток курьеров, торговую точку и продажи через сайт, работать с одним кассовым аппаратом и при этом не нарушать законодательство реально, если подключить омни-кассу.

Омни-касса — это кассовый аппарат с фискальным накопителем, но в основе его работы лежит технология облачной фискализации, которая формирует чеки с доставки, офлайн и онлайн магазинов одновременно. То есть в одном кассовом аппарате будут аккумулироваться все чеки продавца.

Не важно, где магазин или его сотрудники оформляют реализацию: онлайн, в офисе или на выезде.

Чек будет сформирован и отправлен на сервер облачной фискализации и омни-кассу. После этого сведения о продаже будут переданы в налоговую службу через ОФД, а покупатель получит чек по смс или на электронную почту.

Принимать оплату можно:

онлайн на сайте или в приложении;

по ссылке или QR-коду;

наличными и банковскими картами;

бесконтактно смартфоном.

Для омни-кассы не нужно специальное оборудование — достаточно скачать приложение LIFE POS и зарегистрироваться в нем.

Через это же приложение курьеры могут принимать оплату во время доставки. А имеющиеся смарт-терминалы также подключаются к омни-кассе через LIFE POS, но теперь они будут работать без индивидуальных фискальных накопителей и не нарушать 54-ФЗ.

LIFE POS синхронизирует продажи на всех подключенных к учетной записи устройствах, а сведения об ассортименте будут перенесены автоматически — вбивать руками не придется.

Для открытия нового магазина достаточно установить приложение на устройство, которое будет принимать оплату в новой точке. А при сезонных всплесках продаж можно оперативно подключить дополнительных курьеров без приобретения оборудования.

Продажи через омни-кассу и LIFE POS сокращают расходы бизнеса на покупку стационарных и переносных кассовых терминалов и частую замену фискальных накопителей, а также избавляют от проблем, связанных с обслуживанием большого числа ККТ.

Как избежать штрафов из-за кассового чека Объясняют эксперты в инструкции Забирайте чек-лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно Заполните форму — пришлём на ваш e-mail: Отправить

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