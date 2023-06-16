Торговля в сети. Как подобрать онлайн-кассу 

Обязанность применения контрольно-кассовой техники установлена для всех субъектов предпринимательства при осуществлении ими расчетов: как наличных, так и безналичных. Не обошла она стороной и расчеты в сети. Разберем, как выбрать кассу для онлайн-торговли, на что нужно обратить особое внимание и в каких случаях применение ККТ не требуется.

Торговля в сети и применение ККТ

Обязанность применения контрольно-кассовой техники при расчетах в сети интернет установлена законом № 54-ФЗ от 22.05.2003. Исключением являются следующие ситуации:

Расчеты производятся между субъектами предпринимательства: ИП и организациями.

Освобождение применяется только если данные расчеты производятся в безналичном порядке, то есть с расчетного счета на расчетный счет. При иных формах расчетов применение ККТ обязательно.

Оплата наложенным платежом.

Обязанность применения контрольно-кассовой техники в данном случае лежит не на продавце, а на лице, принявшим оплату: сотруднике транспортной или почтовой организации.

Оплата при доставке курьерской организацией.

Если оплата товара производится при его доставке сторонней курьерской организацией, с которой у продавца заключен агентский договор, то чек выдаёт данная компания.

При выборе указанного способа оплаты проверьте укомплектованность сотрудников данной службы онлайн-кассами, отвечающими требованиям закона № 54-ФЗ.

Оплата через платежного агента (платежные сервисы, системы и т.п.).

Продавец товара не обязан применять ККТ, если оплата проходит через сторонние сервисы, которые являются платежными агентами. Они сами формируют и направляют клиенту чек.

Если выбран такой способ расчетов, то нужно удостовериться действительно ли данный сервис является платежным агентом.

Продавец применяет специальный режим налогообложения — НПД.

Самозанятые освобождены от обязанности применения контрольно-кассовой техники независимо от того, в какой форме принимается оплата: наличными или в безналичном порядке. Однако торговать в сети интернет плательщики НПД могут только тем товаром, который произвели самостоятельно.

Продажа самозанятыми готового товара, а также товара, подлежащего обязательной маркировке и относящегося к подакцизным, запрещена.

Случаи, при которых, возможно, неприменение ККТ, приведены также в ст. 2 закона № 54-ФЗ, к ним, в частности, относится нахождение продавца в труднодоступных или отдаленных местностях.

Во всех остальных случаях применение онлайн-касс, в том числе при расчётах сети интернет, обязательно как для ИП, так и для организаций.

Как выбрать онлайн-кассу при торговле в сети

Выбор ККТ для онлайн-расчетов зависит от того, как производится оплата товара: только на сайте, на сайте и при доставке, в многоканальном режиме — на сайте, при доставке, в пункте выдачи.

Оплата только на сайте

Если оплата производится только на сайте, достаточно облачной кассы. В этом случае чек формируется и направляется клиенту в электронной форме. На бумаге дублировать его не нужно.

Онлайн-касса может быть расположена как в офисе продавца, так и в дата-центре, в случае аренды ККТ.

Аренда облачной кассы — оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратиться на покупку стационарной кассы и фискального накопителя. Физическая касса находится в специальном дата-центре, бизнес получает удаленный доступ к ней и может совершать продажи и при дистанционной торговле и при доставке.

Про виды ККТ и принципы их выбора в разных каналах торговли читайте в обзорной статье «Что такое ККТ: понятие, разновидности, сферы применения» в блоге LIFE PAY.

Оплата только при доставке

При оплате после доставки товара, оптимален вариант использования автономной мобильной кассы или мобильного телефона, сопряженного с онлайн-кассой.

В первом случае необходимо будет приобрести переносную автономную кассу, во втором — установить на телефон курьера платежное приложение и подключить его к собственной или арендованной облачной кассе.

Оплата и на сайте и при доставке

При смешанном типе оплаты оптимальным будет использование мобильного приложения, установленного на смартфон курьера. Чек в данном случае направляется клиенту в электронной форме.

Обратите внимание, что при использовании телефона с платежной программой необходимо сопряжение его с мобильной кассой, расположенной в офисе продавца или дата-центре.

Сам по себе мобильный телефон, даже с установленным на него платежным приложением, не является онлайн-кассой, так как не имеет фискального накопителя. Телефон лишь средство для приема оплаты с карты или ввода данных о наличном расчёте. Чек формирует и направляет клиенту облачная онлайн-касса.

Многоканальная оплата: на сайте, при доставке и в пункте выдачи

В случае, если оплата производится в пункте выдачи, необходимо установить в нем стационарный кассовый аппарат.

В целях экономии можно настроить данную ККТ, как на выдачу бумажных чеков клиентам, так и на формирование и отправку электронных чеков — при оплате на сайте.

То есть данная касса будет использоваться на 2 канала оплаты: удаленном (на сайте магазина) и физическом (в пункте выдачи).

Для курьеров потребуется установить мобильное приложение на смартфон и синхронизировать его со стационарной кассой, установленной в пункте выдачи.

Таким образом, можно сэкономить и ограничиться приобретением только стационарной кассы, которая будет подключена сразу ко всем типам оплат: на сайте, при курьерской доставке и в пункте выдачи.

Обратите внимание, что если пунктов выдачи несколько и оплата принимается на каждом из них, то кассовую технику нужно установить в каждом пункте выдачи.

Можно сэкономить еще больше и подключиться к облачной кассе, которую предоставляет компания LIFE PAY. Приобретение физической кассы не потребуется. Для работы с ней нужно достаточно установить на телефон курьера приложение LIFE POS. Оставить заявку на подключение можно в несколько кликов через Telegram-канал LIFE PAY по ссылке.

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