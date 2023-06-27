Облачная касса: как законно сэкономить на ККТ

Введением обязанности применения ККТ поспособствовало широкому распространению использования облачных касс. Разбираем, что из себя представляет такой вид онлайн-кассы, для какого бизнеса она подходит, и на что нужно обратить внимание при выборе облачной кассы.

Онлайн-касса и облачная касса: в чем отличие

Онлайн-касса — это умное устройство с фискальным накопителем, на который записывается в зашифрованном виде информация о произведенных расчетах.

После получения оплаты, онлайн-касса:

Формирует и направляет клиенту чек — в бумажном или электронном виде (в зависимости от типа расчетов).

Сохраняет данные о расчете на фискальный накопитель и шифрует их.

Передает данные об операции оператору фискальных данных, а тот перенаправляет их в ФНС.

Облачная касса — это онлайн-касса, которая берется в аренду на определенный срок. Сам кассовый аппарат не принадлежит организации или ИП и арендуется у поставщика услуг. ККТ при этом располагается в дата-центре поставщика, а не в офисе клиента.

Облачная касса позволяет бизнесу работать в рамках закона № 54-ФЗ, но при этом не тратиться на покупку стационарного кассового оборудования и его обслуживания.

Чтобы сформировать и направить клиенту чек в электронной форме онлайн-магазин может использовать два вида онлайн-касс:

Онлайн-касса + интернет-эквайринг.

Организация и ИП самостоятельно приобретает кассовый аппарат и фискальный накопитель к нему, после чего подключает услугу интернет-эквайринга. Эта услуга позволяет принимать данные об оплате с сайта интернет-магазина и направлять клиентам чеки в электронной форме.

Этот вариант удобен интернет-магазинам, которые используют несколько способов оплаты: на сайте, при доставке, в точке выдачи или в оффлайн-магазине.

Такие кассовые аппараты также называют омни-кассами, они позволяют использовать один кассовый аппарат для всех каналов продаж.

Подключите омни-кассу от LIFEPAY и формируйте чеки с доставки, онлайн и офлайн-магазинов на одном устройстве.

Арендуемая ККТ + облачная фискализация.

Организация или ИП арендует кассовый аппарат, который располагается в дата-центре поставщика услуг.

К облачной кассе также можно подключить дистанционную торговлю и оплату при доставке курьером.

Курьеры могут принимать оплату с помощью смартфона, с установленным на него специальным платежным приложением, или через автономную мобильную кассу.

В обоих этих случаях устройства интегрируются с облачной кассой, расположенной в дата-центре. При получении оплаты от клиента данные передаются на кассу, после чего чек в электронной форме направляется клиенту.

Кому подойдет облачная касса

Использование облачной онлайн-кассы подойдет для тех видов деятельности, на которых клиенту можно выдать электронный чек, без обязанностей формировать его на бумажном носителе.

К таким видам относится деятельность:

логистических компаний и курьерских служб;

такси и грузоперевозок;

клининговых служб;

интернет-торговля;

торговля на выезде;

вендинговые аппараты.

Для видов деятельности, где необходимо формировать чек на бумаге, а именно для розничной оффлайн-торговли, услуг общепита и салонов красоты, ПВЗ — потребуется использование стационарной онлайн-кассы.

Здесь можно воспользоваться вариантом омни-кассы. Особенно, если кроме стационарной точки предусмотрена курьерская доставка и оплата на сайте.

Для омни-кассы не нужно приобретать дополнительное оборудование, достаточно скачать приложение LIFE POS и зарегистрироваться в нем. С помощью указанного приложения курьеры могут принимать оплату во время доставки со своего мобильного телефона или автономной ККТ.

Про экономию на платежных терминалах почитать в материале «Как принимать оплату с помощью смартфона» в блоге LIFE PAY.

Особенности использования облачной онлайн-кассы

Экономия средств.

Для подключения к облачной кассе не требуется приобретение стационарного контрольно-кассового аппарата. Это позволит сэкономить средства при запуске бизнеса.

В любой момент можно отказаться от услуг облачной кассы.

Это особенно актуально для сезонного бизнеса, когда использование кассы требуется в течение непродолжительного периода времени.

Работоспособность кассы, обновление прошивки, исправление ошибок и сбоев в работе ККТ обеспечивает поставщик услуг.

Организации или ИП не нужно разбираться, в чем конкретно возникла ошибка, и как ее исправить. Ответственность за сохранность оборудования и его надлежащую работу несет поставщик облачной кассы.

Помощь с регистрацией в ФНС и ОФД.

В большинстве случаев услуги по настройке кассы, регистрации в ФНС и ОФД берет на себя поставщик облачной кассы.

На что обратить внимание при выборе облачной кассы

Тариф и отсутствие скрытых платежей.

Стоимость аренды и услуг, подключаемых вместе с облачной кассой, должна быть максимально прозрачной.

Репутация поставщика услуг на рынке.

Перед выбором поставщика услуг желательно изучить отзывы о нем. И выбирать из компаний, которые давно работают на рынке.

Круглосуточная техподдержка.

Техническая поддержка должна работать круглосуточно и в оперативном режиме решать возникшие у клиента проблемы.

Дополнительные услуги.

Желательно выбирать компанию, которая предоставляет услуги по подключению облачной кассы «под ключ»: подключение и настройка кассы, регистрация в ФНС и у оператора ОФД.

Всем перечисленным условиям соответствует облачная касса LIFE PAY: круглосуточная поддержка, регистрация кассы в ФНС и ОФД, выпуск ЭП.

Больше интересующей Вас информации о работе касс, приеме платежей и ведении учета можно запросить у Телеграм бота LIFE PAY.

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