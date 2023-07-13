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LIFE PAY
Онлайн-кассы

Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY

Разработчик fintech-решений LIFE PAY впервые на рынке интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс
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Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY
Иллюстрация: LIFE PAY

Сервисы BNPL (buy now — pay later) — не новые на российском рынке, однако в оффлайн-продажах все еще не нашли широкого распространения.

Чтобы интегрировать оплату частями в имеющуюся бизнес- и кассовую инфраструктуру, предпринимателям необходимо заключить дополнительный договор с сервисом, предоставляющим услугу BNPL, а также провести интеграцию и настройку оборудования, что занимает время, ресурсы и финансы.

Важно также принять во внимание, что не каждый софт может работать с выбранным сервисом, отчего интеграция функции разделения платежей в некоторых случаях не представляется возможной.

При этом бизнес заинтересован в использовании раздельной оплаты в свои процессы: по данным аналитиков LIFE PAY она сможет увеличить средний чек на более чем 20% и конверсию в покупку на 25% в среднем.

Новая услуга от LIFE PAY позволяет бизнесу быстро и без лишних усилий интегрировать оплату по частям на свои офлайн-точки. Предпринимателю не нужно менять оборудование — достаточно установить на любой POS-терминал или кассу программное обеспечение LIFE POS.

Функционал уже предустановлен в модуле приема оплаты — заключение дополнительного договора с поставщиком и проведение дополнительной интеграции не требуется. Подключение LIFE POS занимает 2-3 дня, что намного быстрее добавления услуги BNPL от стороннего сервиса. Вы можете сделать это уже сейчас, оставив заявку в удобном Telegram-боте LIFE PAY.

BNPL-сервис (buy now — pay later) предлагает разбить чек на 4 платежа: первую часть суммы покупатель оплачивает сразу, остальное автоматически списывается каждые 2 недели, без дополнительных процентов и переплат. За 2 дня до списания сервис оповещает покупателя о том, что с карты снимут деньги. По желанию можно досрочно погасить остаток долга в любой момент.

Интегрировать сервис можно в любых категориях магазинов: косметики, парфюмерии, одежды, товаров для дома и спорта, бытовой техники и электроники, а также для бизнеса, ориентированного на продажи услуг: медицина, салоны красоты, турагентства, образование и страхование.

Сервис оплаты частями будет особенно актуальным для сегмента малого и среднего бизнеса, который заинтересован в увеличении бизнес-показателей, но ранее не мог быстро и оперативно интегрировать новые тенденции в приеме оплаты в свою инфраструктуру.

Предприниматель не несет рисков при использовании сервиса: он сразу получает полную сумму за покупку — ему платит сервис BNPL, покупатель же рассчитывается частями также с сервисом, а не с предпринимателем.

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LIFE PAY

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип eaborovkov
    eaborovkov
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    LIFE PAY
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    Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах LIFE PAY

    Разработчик fintech-решений LIFE PAY впервые на рынке интегрировал сервис оплаты частями, который по умолчанию доступен в программном обеспечении любых POS-терминалов и касс

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