Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы

Что такое отчёт о закрытии смены, и для чего он нужен
Отчёт о закрытии смены — это обязательный фискальный документ, который формируется на ККТ и передаётся в ИФНС через оператора фискальных данных.
Необходимость его формирования прямо предусмотрена законом № 54-ФЗ от 22.05.2003 (п. 2 ст. 4.3).
В этом документе отражаются основные показатели по кассе за прошедший день: количество сформированных чеков, общая сумма продаж, количество принятых наличных средств и расчёты с использованием банковских карт, количество чеков, непереданных ОФД.
Какие сведения должны содержаться в отчёте о закрытии смены
Перечень обязательных реквизитов, которые должны быть отражены в отчёте о закрытии смены, приведён в п. 5 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ и в п. 7 приложения № 1 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. К ним относятся:
Наименование, номер, дата и время формирования фискального документа.
Наименование пользователя и его ИНН.
Регистрационный номер кассы и заводской номер фискального накопителя.
Место и адрес осуществления расчёта.
Фискальный признак документа.
Версия формата фискального документа.
ИНН кассира.
Номер смены.
Общее количество кассовых чеков и БСО, сформированных за смену.
Общее количество фискальных документов, сформированных за смену.
Количество непереданных оператору ОФД фискальных документов.
Дата и время формирования первого, не переданного фискального документа.
Уведомление о необходимости срочной замены фискального накопителя.
Признак превышения времени ожидания оператора ОФД.
Как сформировать отчёт о закрытии смены
Перед началом работы кассир-операционист получает наличность для размена и все необходимое для работы: чековую ленту, ключи, от кассы и т.п. На некоторых кассах, возможно, потребуется ввод логина и пароля.
В конце рабочего дня, когда поступление средств по кассе уже не планируется, смена на кассе закрывается. Перед этим формируется отчёт о закрытии, сдаётся выручка и разменные деньги.
На разных кассовых аппаратах порядок формирования отчёта о закрытии смены немного различается. Достаточно следовать инструкции от производителя кассы.
Если при закрытии смены возникли проблемы и сформировать отчёт не представляется возможным, необходимо обратиться в сервисную службу.
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Есть ли ограничения по продолжительности смены
Ограничение только одно: она не должна продолжаться более суток. Смена может начинаться и заканчиваться в любое время дня или ночи, может переходить с одного дня на другой, но не может превышать 24 часа.
Если с момента открытия смены пройдёт более 24 часов, фискальный признак документа на чеке ККТ формироваться не будет.
В некоторых моделях онлайн-касс по прошествии 24 часов с момента открытия смены происходит полная блокировка кассы без возможности формирование на ней чеков. Единственное, что можно сделать на заблокированном аппарате — сформировать отчёт о закрытии смены.
Если работать на кассовом аппарате и формировать на нем чеки без фискального признака документа, это будет являться нарушением кассовой дисциплины и закона № 54-ФЗ, что может послужить основанием для привлечения к административной ответственности.
Ответственность за незакрытую смену и формирование чеков без фискального признака документов
Само по себе нарушение срока формирования отчёта о закрытии смены не является административным правонарушением, в отличие от формирования чека без фискального признака документа.
Если продавец продолжит формировать на кассе чеки без фискального признака — это может послужить основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с п. 4 ст. 14.5 КоАП.
Штраф для ИП составит от 1 500 руб. до 3 000 руб., для организаций — от 5 000 руб. до 10 000 руб.
Как сформировать отчёт о закрытии смены круглосуточному магазину
Круглосуточная работа точки продаж не отменяет требования закона о предельной продолжительности смены в 24 часа. Закрыть смену можно, например, в перерыв или в пересменку кассиров.
Новая смена может быть открыта сразу после закрытия старой – закон, не устанавливает промежутка, который должен пройти между закрытием старой и открытием новой смены.
Можно ли не закрывать смену, если в течение дня не было продаж по кассе
Нельзя. Если смена была открыта, её необходимо закрыть и сформировать соответствующий отчёт не позднее 24 часов.
При этом закон не устанавливает обязанности открывать и закрывать смену каждый день. Если деятельность не будет вестись какое-то время, или если в течение дня смена не открывалась, так как не было ни одного посетителя, нарушением закона это являться не будет.
Можно ли в течение дня открывать и закрывать смену несколько раз
Можно. Закон не устанавливает ограничений по количеству смен, которые можно открыть и закрыть в течение дня, а также их продолжительность.
Смена может длиться хоть 15 минут, но не должна быть более 24 часов.
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