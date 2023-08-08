LIFE PAY разработала гибкую CRM-систему для малого и среднего бизнеса

Сегодня успех работы любого бизнеса напрямую зависит от его умения работать с данными: собирать их, систематизировать, анализировать и использовать для выстраивания дальнейшей коммуникации с клиентом. Но малый бизнес часто не уделяет такой работе достаточного внимания — не собирает их и не хранит.
Большинство предпринимателей фокусируются на привлечении новых клиентов, а не на удержании старых, что стоит бизнесу в 5 раз дороже.
Если компания не формирует клиентскую базу, она не понимает, ктосовершает покупку, как часто, какие именно продукты или услуги приобретает. А когда нет этих знаний, бизнес не может управлять оттоком клиентов и их лояльностью, не понимает причины их ухода.
POS СRM позволяет собирать базу клиентов, которые уже воспользовались услугами или только интересуются.
В отличие от других CRM-систем, модуль от Life Pay позволяет просто и быстро кастомизировать настройки системы без долгих интеграций и доработок. В личном кабинете предприниматель настраивает поля для заполнения только теми данными, которые нужны ему для работы.
Например, владелец салона красоты может собирать и хранить информацию не только о последнем визите и приобретенной услуге, но и о цвете или длине волос, о предпочтениях в косметике или мастере, об аллергии на какие-либо продукты.
Также бизнесу доступно создание собственных полей с информацией о клиенте. Это делает работу над составлением базы простой и удобной и не требует дополнительного обучения сотрудников.
Можно детализировать данные по своему усмотрению: применять фильтры по статусу, дате активности, дате рождения, полу, менеджеру, источнику, что упрощает анализ клиентского профиля, маркетинговых кампаний, работы менеджеров по привлечению клиентов.
Подключить POS CRM можно через заявку в Telegram-боте LIFE PAY.
Помимо этого в POS CRM встроен модуль программы лояльности, который помогает стимулировать клиента к покупке и управлять оттоком аудитории. Анализируя информацию о покупках и поведение клиентов в личном кабинете, бизнес может готовить персонализированные скидки, а также уникальные программы лояльности под каждого покупателя.
Индивидуальный подход повышает эффективность продаж, поскольку клиент получает предложение, основанное на его реальных потребностях, а не массовую рассылку для всех. Если клиент посещает салон только ради маникюра, бонусная процедура для него будет полезнее, чем условная скидка на стрижку. Если клиент заказывает в ресторане только пиццу, ему будут интересны скидки на нее, а не на супы и десерты.
Все настройки и учет происходят в единой системе, которая легко интегрируется с другими решениями LIFE PAY.
Для использования модулей CRM необходимо подключить кассовую программу LIFE POS на любом из тарифов: модули CRM будут доступны пользователям по умолчанию.
CRM-система для малого и среднего бизнеса — POS CRM
Только полезные данные клиентов и инструменты для повторного привлечения.
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