Новые правила продажи маркированной молочной продукции

Маркировка молочной продукции началась в июне 2021 года, а в этом году вводятся новые правила для разных участников оборота. Рассказываем, что меняется и какие послабления предусмотрело Правительство для продавцов маркированных товаров.

Как продавать молочную продукцию в 2023 году

Система маркировки молочной продукции действует в России уже 2 года. В нее не включается диетическое лечебное и профилактическое питание, детское питание, продукция массой 30 г и меньше и та, которая ввозится в страну не для продажи а, например, в качестве маркетингового образца.

С сентября 2022 года розничные продавцы молочных продуктов обязаны сканировать DataMatrix коды на кассах и отправлять информацию о продажах в «Честный ЗНАК».

С этого же времени производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы передают данные о выводе из оборота по причинам, не являющимся продажей в розницу, в виде объемно-сортового учета.

С декабря 2023 года такая же обязанность появляется у компаний из сегмента HoReCa — кафе, отелей, ресторанов, и государственных учреждений, оказывающих услуги общественного питания. Они будут принимать маркированную продукцию с помощью электронного документооборота и выводить ее из оборота, указывая причину выбытия.

С 1 декабря 2023 года к системе маркировки подключаются фермеры — КФХ и СПК. Больше они не смогут выпускать и реализовывать молочную продукцию без DataMatrix кода. Поэтому им нужно зарегистрироваться в системе и протестировать заказ и оплату кодов маркировки в «Честном ЗНАКе». С этого же времени такие производители будут отчитываться об обороте молочной продукции и выводе ее из оборота.

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Какие послабления и меры поддержки действуют для предпринимателей

1. У ЦРПТ действует программа поддержки для КФХ и СПК, которые являются производителями молочной продукции. Ее участники получают компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки — они могут выбрать один из готовых комплектов. Заявки на участие в программе принимаются по 1 сентября 2023 года.

2. Постановление Правительства от 25.07.2023 № 1208 упрощает продажу маркированной молочной продукции с нечитаемыми DataMatrix-кодами.

Как работать розничным продавцам:

Если DataMatrix код на упаковке молочной продукции не считывается на кассе, то при расчете необходимо передавать в систему маркировки информацию о конкретном товаре и дате его производства — и так по каждой единице продукции с нечитабельным кодом.

При этом общее количество такого товара не может быть больше 2% от общего числа единиц проданной в течение календарного месяца молочной продукции.

Оба правила действуют до 1 апреля 2024 года.

Почему введены изменения: по сообщению Минпромторга, информация о нечитаемых кодах и их количестве поможет ЦРПТ дополнительно выявлять и анализировать ошибки в процессах маркировки. В свою очередь это позволит усовершенствовать технологические решения и отработать недочеты вместе с производителями товаров.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отмечает, что нечитаемость DataMatrix кодов на молочной продукции связана с ее «особыми условиями хранения и оборота, широким ассортиментом, разнообразием видов упаковки и способов маркировки». Поэтому данная мера поможет законопослушным производителям и торговым сетям избежать списания качественной продукции, что, в свою очередь, снизит их издержки.

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