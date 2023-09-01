Перерегистрация кассы в налоговой при замене фискального накопителя

При истечении срока действия или исчерпания объема памяти фискальный накопитель необходимо заменить. После этого потребуется перерегистрировать кассу в налоговой. Разберем, как это сделать и на что нужно обратить особое внимание.

Фискальный накопитель

Фискальный накопитель – это программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержащее ключи фискального признака (закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). То есть это память онлайн-кассы, в которую записываются данные обо всех операциях, совершенных на кассовом аппарате.

Фискальный накопитель – это не встроенный элемент онлайн-кассы. Его покупают отдельно и меняют по мере необходимости. Выглядит он как микрочип или флешка в небольшом опломбированном корпусе.

К фискальному накопителю законодательство предъявляет определенные требования, все они перечислены в п. 4.1 закона № 54-ФЗ. Кроме этого, фискальный накопитель должен быть включен в специальный реестр, который ведет ФНС.

Фискальные накопители различаются по модели и сроку действия. В настоящий момент фискальные накопители выпускаются со сроком действия на 13, 15 и 36 месяцев.

Накопитель на 36 месяцев обязаны использовать:

Организации и ИП, которые оказывают услуги.

Компании и ИП, применяющие специальные режимы налогообложения (УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН).

Фискальный накопитель со сроком действия 13 месяцев и 15 месяцев более могут применять юридические лица и ИП, которые отвечают хотя бы одному из этих условий:

Торгуют подакцизными товарами.

Ведут сезонную деятельность.

Применяют ОСНО — отдельно или совместно со специальным режимом.

Ведут деятельность в местностях, отдаленных от сетей связи при использовании ККТ, не передающей данные ОФД через интернет.

Выступают платежными агентами (субагентами).

В каких случаях потребуется заменить фискальный накопитель

Фискальный накопитель должен быть заменен:

при истечении срока его действия;

при полном заполнении памяти;

при поломке.

Важно не пропустить окончание срока действия фискального накопителя или исчерпание объема его памяти. Если это произойдет, фискальный накопитель заблокируется, и его дальнейшее использования станет невозможным. Использование кассы с недействующим фискальным накопителем является нарушением закона. Предпринимателя или организацию могут привлечь к ответственности по п. 2 ст. 14.5 КоАП. Штраф составит:

Для ИП – от 25 до 50% от суммы расчета, но не менее 10 000 руб.

Для организаций, относящихся к субъектам МСП – от 37.5% до 50% от суммы расчета, но не менее 15 000 руб.

Для остальных организаций – от 75% до 100% от суммы расчета, но не менее 30 000 руб.

Перерегистрировать кассу нужно не позднее следующего рабочего дня после замены фискального накопителя. Старый (закрытый) фискальный накопитель необходимо хранить в течение 5 лет.

Как перерегистрировать ККТ в налоговой после замены фискального накопителя

Это можно сделать несколькими способами:

В личном кабинете ОФД.

В личном кабинете на сайте ФНС.

В любой налоговой инспекции при подаче заявления на бумаге.

Удобнее перерегистрировать кассу через личный кабинет ОФД или на сайте ФНС.

Разберем по шагам, как перерегистрировать кассу на сайте ФНС.

Шаг 1. Формирование отчета о закрытии фискального накопителя

На кассе необходимо выбрать функцию «Закрыть архив фискального накопителя». В сформированном отчете нужно проверить поле «Количество непереданных ФД». Оно должно быть пустым. После того как будет сформирован указанный документ, дальнейшее использование фискального накопителя станет невозможным.

Информация из отчета о закрытии ФН потребуется для заполнения заявления о перерегистрации ККТ.

Шаг 2. Замена фискального накопителя на онлайн-кассе

Перед непосредственной заменой важно уточнить, находится ли касса на гарантии. Если условиями гарантии запрещено самостоятельное вскрытие кассового аппарата, для замены фискального накопителя нужно привлечь технического специалиста поставщика кассы.

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Шаг 3. Формирование отчета об изменении параметров регистрации

После того как фискальный накопитель будет установлен в корпус кассового аппарата, на нем необходимо будет сформировать отчет об изменении параметров регистрации.

Данные из этого документа также необходимо будет отразить в заявлении на перерегистрацию ККТ в налоговой.

Шаг 4. Перерегистрация ККТ на сайте ФНС

Для заполнения заявления онлайн потребуется наличие квалифицированной электронной подписи. Если ее нет, бизнесмен может подать заявление, распечатанное на бумаге, в любую налоговую инспекцию.

Форма заявления для заполнения в бумажном виде приведена в приложении 1 к приказу ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@. Порядок заполнения этого документа отражен в приложении 5 к данному приказу.

Для перерегистрации кассы в личном кабинете перейдите в раздел «Учет ККТ». Зачем, в открывшемся окне в столбце «РН ККТ» выберите номер онлайн-кассы, которую необходимо перерегистрировать.

После этого нажмите на кнопку «Перерегистрировать» и в качестве причины перерегистрации поставьте галочку на «Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя».

В поле «Отчет о закрытии фискального накопителя» введите данные из соответствующего отчета, сформированного при закрытии старого фискального накопителя. После этого выберите модель фискального накопителя и введите его номер.

После выбора фискального накопителя потребуется подписать и отправить в налоговую заявление. После обработки заявления статус ККТ изменится на «Ожидается отчет о перерегистрации ФН».

Для того чтобы ввести информацию из указанного отчета, необходимо будет нажать на кнопку «Завершить регистрацию» и ввести данные из отчета об изменении параметров регистрации. После этого потребуется нажать на кнопку и «Подписать и отправить». Если все действия совершенно правильно, в столбце «Состояния» появится сообщение «ККТ перерегистрирована».

А вы знаете, что для фискализации продаж в интернет-магазинах существует цифровой фискальный накопитель — облачная касса? Технология представляет собой удаленный сервер, который способен фискализировать все онлайн-продажи и продажи с каналов доставки без использования физических кассовых аппаратов. Про работу облачной кассы можно почитать в блоге LIFE PAY.

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