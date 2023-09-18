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Корпоративные карты

Корпоративные карты в онлайн-магазинах: нужен ли чек

Корпоративная карты — инструмент, которым пользуется физлицо, но в интересах бизнеса. С этим и связаны нюансы при оформлении продавцами продаж.
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Корпоративные карты в онлайн-магазинах: нужен ли чек
Иллюстрация: LIFE PAY

Когда продавцы должны выдавать чек

Безналичные расчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями не требуют оформления кассового чека. Но почти все продавцы обязаны применять ККТ и выдавать чек при каждой продаже товара физлицу вне зависимости от формы расчетов: наличными или электронным средством платежа (банковская карта, QR-код), даже если он приобретает товар для целей бизнеса. Это требование ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. И распространяется оно, в том числе и на расчеты с предъявлением к оплате бизнес-карт.

Бизнес активно использует корпоративные карты, так как средства на них доступны круглосуточно, а покупку можно совершить в любом месте, где есть интернет. Онлайн-магазины позволяют бизнесу делать закупки в режиме 24/7 и не простаивать по выходным и праздникам.

Прием оплаты на сайтах согласно 54-ФЗ осуществляется благодаря облачной кассе, принцип работы которой аналогичен физической, только фискализация происходит удаленно в дата-центре. LIFE PAY настраивает интеграцию с популярными конструкторами сайтов, платежными и учетными сервисами. Расчеты через LIFE PAY защищены и соответствуют требованиям законодательства.

Бухгалтеру легко контролировать баланс бизнес-карты, видеть, куда тратятся средства, и оперативно пополнять ее. Для целей учета и контроля за потраченными деньгами работник, расплатившись корпоративной картой, должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчет и кассовый чек также, как при оплате рабочих покупок наличными или личной банковской картой.

Однако из правила есть исключение: на оплату корпоративной картой в интернет-магазине продавец не должен формировать чек (письмо ФНС от 10.07.2023 № 30-01-15/64228).

Почему при оплате корпоративной картой в интернет-магазине чек не нужен

Перед оформлением заказа покупатель заполняет регистрационные данные на сайте продавца, среди которых есть отметка о том, кем является регистрирующийся: физлицом, ИП или юрлицом.

Для ИП и юрлиц, как правило, необходимо заполнить дополнительные сведения: ИНН, ОГРН, ОГРНИП, а также платежные реквизиты. По этой информации магазин и определяет, от кого поступил заказ и платеж.

А если покупатель — физлицо, и оплата прошла с личной банковской карты физлица, интернет-магазин формирует чек и высылает его по e-mail или sms. С предпринимателями и юрлицами — ситуация иная.

ФНС поясняет, что при оплате за товары, работы или услуги через платежные сервисы на интернет-сайтах прямого взаимодействия между продавцом и покупателем-физлицом не происходит, деньги списываются напрямую со счета корпоративной карты и зачисляются на счет продавца (юрлица или ИП), поэтому электронное средство платежа (бизнес-карта) не считается предъявленным, и требования 54-ФЗ в этой ситуации не применимы.

Это значит, что расчеты осуществляются в обычной безналичной форме, и выставлять компании-покупателю кассовый чек компания-продавец не обязана.

Правило работает и в отношении платежей, совершаемых с корпоративных карт через соцсети и мессенджеры.

Если же через сайт или мессенджер только оформлен заказ, а оплата осуществлена корпоративной картой при личной встрече работника и курьера во время доставки, у продавца возникает обязанность выставить чек.

Life Pay поможет подобрать кассовое и платежное решение, подходящее конкретному бизнесу, зарегистрирует в ОФД и ФНС, выпустит КЭП и научит работать с онлайн-кассой в соответствии с требованиями законодательства.

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