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Развозная и разносная торговля. Нужна ли касса

Выездная торговля, в которую входит реализация товара с рук или посредством транспортных средств, требует применения онлайн-касс. Но есть исключения, позволяющие бизнесменам, торгующим вне стационарных точек, не применять ККТ. Разберем, в каких случаях при развозной и разносной торговле нужна касса, а в каких нет.
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Развозная и разносная торговля. Нужна ли касса
Иллюстрация: LIFE PAY

Развозная торговля и ККТ

К развозной торговле относится реализация товара с помощью специально оборудованных транспортных средств или оборудования, которое может использоваться только совместно с транспортным средством. Например, продажа сезонных овощей вразвал и из кузова авто, торговля напитками и рыбой из автоцистерн, продажа молочной или колбасной продукции с автоприцепа или автолавки.

При осуществлении развозной торговли в общих случаях применение ККТ обязательно. Но есть некоторые исключения, позволяющие торговать без применения онлайн-кассы. Они прописаны в п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Так, при развозной торговле применение ККТ не требуется:

  • При торговле квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой или керосином из автоцистерн.

  • При реализации сезонных овощей и фруктов вразвал (включая картофель и бахчевые культуры).

  • При продаже товаров самозанятыми.

Обратите внимание, что самозанятые могут торговать только тем товаром, который произвели самостоятельно.

Важное условие: товар не является подакцизным и не подлежит обязательной маркировке. Если данные требования к не соблюдаются, торговать им плательщик НПД не может.

Во всех остальных случаях применение ККТ при развозной торговле обязательно.

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Разносная торговля и ККТ

К разносной торговле относится реализация товара, при которой происходит непосредственный контакт продавца и покупателя. Это может быть продажа товаров на улице, на дому, в транспортных средствах: с рук, лотка или передвижной тележки. 

Закон № 54-ФЗ в большинстве случаев освобождает разносную торговлю от применения ККТ. Работать с кассой придется только тем бизнесменом, которые реализуют:

  • технически сложные товары;

  • продовольственные товары, требующие обязательных условий хранения;

  • товары, подлежащие обязательной маркировке.

Во всех остальных случаях при разносной торговле продовольственными и непродовольственными товарами применение онлайн-кассы не обязательно.

Особенности регистрации и применения онлайн-кассы при выездной торговле

Перед началом применения онлайн-кассы ее необходимо поставить на учет в налоговых органах. Регистрация кассы производится как через личный кабинет удаленно, так и при личном визите в ИФНС.

При заполнении заявления на регистрацию в нем необходимо указать тип торговли и адрес установки (применения) кассы. Для выездной торговли в заявлении нужно будет отметить, что контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ). Эти сведения отражаются в строке 140 раздела 2 заявления. 

В качестве адреса места установки (применения) кассы при развозной торговле нужно указать наименование и модель транспортного средства, а также его госномер. При разносной торговле можно указать адрес, по которому хранится касса.

Какую кассу выбрать для развозной и разносной торговли

При развозной и разносной торговле, которая требует применения ККТ, можно остановиться на одном  из двух следующих вариантов:

  • Использование мобильной кассы.

Такая касса имеет небольшой размер и вес, оснащена дисплеем, клавиатурой и принтером для печати чеков. Наличие встроенного аккумулятора позволяет устройству работать без подзарядки в среднем около суток.

  • Использование специального платежного приложения, сопряженного с облачной кассой.

Для выездной торговли законодательно разрешено использовать кассу, расположенную вне места осуществления расчетов. Для выдачи чека продавец вводит данные о покупке в специальное платежное приложение. После этого они передаются на кассу, расположенную в офисе продавца (стационарную) или в дата-центре (облачную). Касса формирует и направляет покупателю электронный чек.

Обратите внимание, что платежное приложение, установленное на телефон продавца, не является мобильной кассой. Смартфон не содержит фискального накопителя и не отвечает требованиям закона № 54-ФЗ. Онлайн-кассой является облачная или стационарная касса, расположенная в дата-центре или в офисе продавца.

Облачная касса — технология, которая позволяет формировать чеки на единой кассе. Этот вид кассы, представленный цифровым фискальным накопителем, располагается в специальном дата-центре. Бизнес получает удаленный доступ к ней и может совершать продажи в месте доставки или дистанционной торговли. Для работы не требуется специальное дорогостоящее оборудование, подойдет смартфон или планшет, на котором установлено приложение Life Pay. Продавцы могут принимать оплату любым удобным для покупателя способом, например, наличными, по карте, с помощью куар-кода, а облачная касса будет рассылать электронные чеки по смс или e-mail.

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