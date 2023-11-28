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Ведение бизнеса

Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор

Популярность доставки еды из кафе и ресторанов растет, и все больше компаний и предпринимателей серьезно задумывается об открытии такого канала продаж. Но он требует денежных вложений и внимания. Рассказываем, почему своя доставка более выгодна, чем агрегатор, и как решения LIFE PAY помогут организовать ее с оптимальными затратами.
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Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор
Иллюстрация: LIFE PAY

Как работает агрегатор и кому он выгоден

Это платформа, на которой собраны предложения от разных кафе и ресторанов. Обычно она работает как сайт и как мобильное приложение

Пользователь видит все доступные предложения и выбирает еду на свой вкус. Со стороны предпринимателя — владельца кафе или ресторана — процесс происходит так:

  1. Заведение подключается к агрегатору.

  2. Платформа интегрируется с внутренней учетной системой компании. Если человек что-то заказывает, это видит кафе, начинает готовить и собирать заказ.

  3. Доставку обеспечивает курьер агрегатора.

Преимущества такого решения:

  • предпринимателю не нужно ничего вкладывать на старте: сервис сам организует витрину и доставку;

  • кафе и рестораны решают меньше административных вопросов — им не приходится тратить время на найм и обучение курьеров, организовывать их работу;

  • нет затрат на рекламу, так как агрегатор самостоятельно привлекает клиентов.

Казалось бы, все это просто и удобно, но в работе с платформами-агрегаторами есть существенные минусы:

  • Главное — сервис берет комиссию за каждую доставку, в среднем — 25-35% от суммы заказа.

  • Кафе или ресторан не могут повлиять на район доставки и доступность сервиса в нужных городах.

  • Компания не может контролировать качество доставки.

  • Прямая конкуренция с другими заведениями — более раскрученные компании или компании с дешевыми предложениями получают больше заказов, и вы не можете на это повлиять.

  • Предприниматель не знает своих клиентов, так как не взаимодействует с ними, не может повлиять на их лояльность. А именно лояльные постоянные покупатели генерируют стабильный поток дохода бизнесу.

Если нужно быстро запустить доставку, то агрегатор — подходящее решение. Но все же это система, которая работает с масштабами. Развитие ресторана — не ее забота.

Чаще всего рано или поздно те минусы, которые перечислили выше, становятся критичными для бизнеса, и предприниматели начинают задумываться о собственной доставке.

Преимущества и недостатки своей доставки

Своя доставка — решение на перспективу. Несмотря на то, что затраты при ее запуске выше, в средне- и долгосрочной перспективе она может стать более выгодной, чем работа с агрегатором. Ее основные плюсы:

  • не нужно платить большую комиссию стороннему сервису;

  • можно установить любую удобную зону доставки;

  • бизнес сам выбирает курьеров, обучает своим стандартам работы, контролирует все процессы;

  • рядом нет конкурентных предложений: на сайте или в приложении представлены блюда только одного заведения.

Среди недостатков собственной доставки:

  • большие денежные и временные затраты при запуске: нужно создать онлайн-витрину, найти курьеров, обучить их, приобрести для них форму, оборудование для приема оплаты;

  • все организационные вопросы — как выстроить логистику, как наладить быструю доставку, как оптимизировать ее в непогоду, как снизить транспортные расходы — приходится решать заведению;

  • возникают значительные затраты на рекламу, услуги маркетолога, smm-специалиста, специалиста по таргетированной и контекстной рекламе и т.д.

Несмотря на недостатки, бизнес с собственной доставкой имеет более высокие шансы в конкурентной борьбе, больший контроль над процессами и может управлять лояльностью клиентов. 

Как создать свою доставку

До создания собственной службы доставки нужно рассчитать все затраты, чтобы мероприятие не оказалось чрезвычайно дорогим для компании:

  • Составьте бизнес-план, в который заложите все необходимые затраты, в том числе вложения в рекламу.

  • Выберите район, по которому будете развозить заказы.

  • Решите, какой вид транспорта будете использовать, рассчитайте маршруты и примерное среднее время доставки.

  • Определите, как будете принимать заказы: с помощью сайта, мобильного приложения, по телефону.

  • Закупите нужную упаковку для тех блюд, которые будете доставлять.

  • Выберите, каким способом клиенты будут оплачивать заказы.

  • Наймите курьеров, проверьте их медкнижки, обучите, выдайте форму и оборудование.

  • Определите, какие рекламные каналы будете использовать, и запустите продвижение.

Как сэкономить на кассовом и платежном оборудовании с LIFE PAY

Итак, своя доставка — дело довольно затратное. Но есть решения, которые помогут бизнесу сэкономить на программном обеспечении и оборудовании.

Облачная касса

Облачная касса LIFE PAY работает по технологии, которая позволяет формировать чеки в соответствии с 54-ФЗ удаленно. Физически аппарат находится в собственном ЦОДе LIFE PAY

Благодаря такому решению компания сокращает затраты на покупку кассы, доставку и время на ожидание доставки оборудования в торговую точку или офис. 

Кассу подключают удаленно, и она сразу готова к использованию. К ней можно подключить неограниченное количество устройств по приему платежей — это сокращает издержки на физические носители для каждого курьера.

LIFE PAY имеет более 40 готовых интеграций с CRM-, CMS- и учетными сервисами. Благодаря этому можно:

  • автоматически отправлять данные о транзакциях и заказах в учетную систему продавца;

  • переносить каталог товаров из CRM-системы в каталог приложения / смарт-терминала и обратно для ведения учета;

  • строить аналитические отчеты на основе данных о проведенных операциях. 

Приложение LIFE POS

Для работы с облачной кассой нужно установить на смартфон курьера бесплатное приложение LIFE POS в режиме Lite

Курьер может принимать оплату любым удобным для покупателя способом: наличными, картой — по технологии SoftPOS с помощью NFC-модуля на Android-смартфоне сотрудника, с помощью QR-кода через СБП. Облачная касса отправляет покупателю чеки на электронную почту или в смс. 

Основные преимущества приложения LIFE POS

  • Организует прием безналичных платежей без необходимости приобретения оборудования.

  • Руководитель может смотреть данные по транзакциям в день совершения платежа в Личном Кабинете LIFE PAY и добавлять комментарии к платежам для упрощения поиска нужных транзакций и ведения отчетности.

  • Ремонт смартфона, как правило, стоит дешевле ремонта терминала — для этого можно обратиться в любой сервисный центр. 

  • Смартфон может легко подключить к WiFi-сети при отсутствии стабильной связи и корректно принять платеж. 

Терминал QPOS Mini

Если не хотите принимать платежи с помощью смартфона, можно приобрести бюджетный терминал QPOS Mini, стоимость которого в 2,5–3 раза меньше стандартного платежного терминала.

Он компактный, легкий и поместится в карман курьера, что минимизирует вероятность его поломки. Заряжается от стандартного кабеля Micro-USB — это можно сделать в любом месте.

Мобильный эквайринг LIFE PAY 

Обеспечивает прозрачные и честные условия по приему безналичных платежей от одного или нескольких банков-партнеров. Банковские продукты можно не привязывать к одному подрядчику. Таким образом, у предпринимателя появляется свобода выбора тех условий, которые будут для него максимально выгодны на каждом этапе развития.

Если бизнес уже работает с какой-либо программой, LIFE PAY можно интегрировать по готовому API.

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