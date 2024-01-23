Маркировка 2024: к чему готовиться бизнесу

Рассказываем, какие товары маркируют в режиме эксперимента, какие станут обязательными для нанесения DataMatrix-кодов и как продукцию будут проверять в режиме реального времени при продаже на кассе.

Какие товары маркируют в режиме эксперимента

В 2024 году продолжаются эксперименты по маркировке нескольких товарных групп:

титановая металлопродукция, лососевая и осетровая икра — по 31 марта 2024 года;

растительные масла, техсредства реабилитации, корма для животных, лекарства — по 31 августа 2024 года;

оптоволокно, детские игрушки — по 1 декабря 2024 года;

фармацевтическое сырье — по 31 декабря 2024 года;

радиоэлектроника, парфюмерия, косметика, бытовая химия — по 28 февраля 2025 года.

С помощью эксперимента компании, которые участвуют в обороте товаров, тестируют технологии нанесения на них кодов маркировки (КМ). По итогам Правительство принимает решение об оптимальных способах маркировки продукции.

Координирует проекты Минпромторг, а оператором информационной системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — государственная система маркировки товаров (ГИС МТ) «Честный ЗНАК». Производители, дистрибьюторы, импортеры, оптовые и розничные продавцы участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Можно ожидать, что через некоторое время после окончания эксперимента указанные категории товаров нужно будет маркировать в обязательном порядке.

Какие новые категории товаров будут маркировать в 2024 году

Новые виды медизделий

С 1 марта 2024 года к обязательным для маркировки товарам добавятся слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, памперсы и пеленки для взрослых при недержании.

Производители и импортеры должны наносить КМ на товар и вводить изделия в оборот.

Новые категории товаров легкой промышленности

С 1 апреля 2024 года маркировке подлежат новые категории одежды:

мужские рубашки, в том числе для мальчиков;

женские блузы, в том числе для девочек;

изделия из искусственного меха;

спортивные костюмы;

некоторые виды спецодежды;

свитеры и аналогичные изделия;

изделия из фетра, нетканки, текстиля с пропиткой;

галстуки, платки, шарфы, шейные платки;

мужские костюмы, брюки и комплекты для детей и взрослых;

женские костюмы, юбки, платья, комплекты для детей и взрослых.

С 1 июня 2024 года нельзя ввозить одежду из перечня без нанесенных на нее КМ, если приобрели ее до 31 мая 2024 года. До 31 августа 2024 года на нее нужно заказать DataMatrix-коды в ГИС МТ.

До 1 июля 2024 года можно продавать немаркированные остатки.

До 31 октября этого года необходимо активировать все полученные КМ на остатки, иначе коды станут недействительными.

Велосипеды и велосипедные рамы

По распоряжению Правительства от 28.04.2018 № 792-р с 1 сентября 2024 года велосипеды и рамы подлежат обязательной маркировке.

Значит, компании, которые производят, ввозят и продают такие товары, должны зарегистрироваться в ГИС МТ — государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. После этого в течение 15 календарных дней им нужно подготовить оборудование для нанесения КМ на товары и начать обмениваться данными с «Честным ЗНАКом».

С 1 сентября 2024 года производители и импортеры велосипедов и велосипедных рам больше не смогут отпускать немаркированную продукцию, а продавцы — реализовывать ее.

Но если товары были выпущены до 1 сентября 2024 года, маркировки на них нет и их не продали до этой даты, то на них нужно будет нанести DataMatrix-коды до 1 января 2025 года, а с 1 марта следующего года участники оборота велосипедов должны вносить в ГИС МТ информацию о продажах такой продукции оптом и в розницу.

Что изменится в 2024 году в категориях товаров, которые уже маркируют

Среди товаров, которые уже подлежат маркировке, произойдут изменения:

Категории продукции Что меняется в правилах маркировки в 2024 Пиво и слабоалкогольные напитки С 15 января необходимо маркировать товары в алюминиевых банках и других упаковках. Отправлять данные в ГИС МТ нужно при подключении кеги к крану и при продаже пива в кегах — через онлайн-кассу. С 1 апреля напитки в кегах нужно выводить из оборота через ГИС МТ. С 1 июня потребуется передавать данные о продажах напитков в потребительской упаковке через кассу Молочная продукция С 1 сентября молочную продукцию должны маркировать фермеры, а также передавать сведения об обороте такой продукции и выводе ее из оборота Безалкогольные напитки С 1 марта нужно маркировать напитки в алюминиевой и полимерной банке, за исключением соков, нектаров, морсов и продуктов на растительном сырье. С 1 июня необходимо маркировать напитки в любых упаковках. С 5 ноября необходимо отчитываться о продажах через ККТ безалкогольных напитков (кроме соков, нектаров, морсов и продуктов на растительном сырье) в стеклянной, ПЭТ-упаковке, алюминиевой и полимерной банке Детская вода С 1 марта нужно передавать сведения о продаже в «Честный ЗНАК». Также участники оборота передают информацию в объемно-сортовом учете (ОСУ) о движении продукции между ними с помощью ЭДО, а также данные о выводе из оборота, если это не продажа товаров в розницу Медицинские изделия С 1 сентября начинается поэкземплярный вывод медизделий из оборота. Это значит, что при продаже продавец сканирует КМ и отправляет данные в ГИС МТ БАДы С 1 марта нужно сканировать коды на кассе и отправлять данные в «Честный ЗНАК». Также в систему нужно сообщать о выводе из оборота товара по другим причинам. С 1 мая — передавать данные об обороте в «Честный ЗНАК» в формате ОСУ Антисептики С 1 марта стартует поэкземплярный вывод антисептиков из оборота по причине продажи и по другим причинам. С 1 мая — передавать данные об обороте в «Честный ЗНАК» в формате ОСУ Кресла-коляски С 1 сентября 2024 года нужно сканировать КМ при продаже

Выводить из оборота КМ продавец может вручную или с помощью электронной заявки. Более удобный вариант для бизнеса — использовать решение LIFE POS от LIFE PAY. При этом сведения передаются в «Честный ЗНАК» автоматически. LIFE POS подойдет для кассиров в офлайн-магазине и для курьеров. Чтобы работать с решением, потребуется смартфон или терминал с ОС Android.

Что такое разрешительный режим продажи и кого он коснется

Еще одно важное новшество для тех, кто продает маркированные товары в розницу, — введение разрешительного режима на кассах (постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944). Это значит, что если во время проверки на кассе КМ кассовая программа выдала ошибку, то такой товар продавать нельзя.

Как происходит проверка:

Касса обращается к системе маркировки «Честный ЗНАК» по каждому КМ.

Если система показывает, что товар запрещен к продаже, то касса уведомит продавца.

Когда продажа товара может быть запрещена:

в системе маркировки нет данных о КМ, о нанесении КМ на товар, а также о вводе продукции в оборот;

в системе есть информация, что товар с таким КМ уже вывели раньше из оборота;

у товара закончился срок годности;

товар запрещен к продаже по решению органа власти;

товар продается по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ);

получен некорректный результат кода проверки.

С 1 апреля 2024года проверять на кассе нужно табак, пиво и слабоалкогольные напитки в кегах. Также будет контролироваться МРЦ табачных изделий.

С 1 мая 2024года проверять бутилированную воду и молочную продукцию нужно в торговых сетях. С 1 сентября 2024 года проверку этих товаров начнут проводить и остальные магазины.

С 1 ноября 2024 года необходимо проверять на кассе пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи.

Важно: Чтобы проверить КМ на кассе, потребуется получить в личном кабинете «Честного ЗНАКа» специальный ключ доступа и обновить кассовую программу.

Какое оборудование и ПО нужно подготовить бизнесу

Чтобы работать с маркированными товарами, зарегистрируйтесь в ГИС МТ и установите необходимое оборудование и ПО.

Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

С ее помощью нужно зарегистрироваться в ГИС МТ. ИП и компании получают УКЭП в налоговой или в аккредитованных центрах.

Подпишите договор с ОФД.

При заключении договора уточните, есть ли у ОФД интеграция с «Честным ЗНАКом» и ФНС, чтобы передавать данные о товарах.

Выберите систему ЭДО и подключите ее в компании.

Так вы сможете получать DataMatrix-коды и обмениваться документами с контрагентами.

Купите 2D-сканер штрихкодов.

Он сканирует КМ и подключается к кассовому оборудованию. Также можно использовать камеру смартфона, если устройство поддерживает сканирование КМ.

Подключите онлайн-кассу.

Она передает данные о продажах маркированных товаров ОФД, а также добавляет данные о маркировке в чек. Важно: фискальный накопитель должен поддерживать ФФД 1.2. В каталоге Life Pay можно выбрать удобную для вашего бизнеса онлайн-кассу: смарт-терминал, уже готовый к работе, или фискальный регистратор, который необходимо подключить к компьютеру или ноутбуку.

Установите кассовую программу.

Кассовая программа регистрирует продажи, а также будет отправлять обращения в ГИС МТ, когда начнет действовать разрешительный режим продажи товаров на кассах.

Работайте с маркировкой в едином окне с помощью кассово-платежного приложения LIFE POS от Life Pay. Выводить продукцию из оборота можно перед фискализацией всего за пару кликов. При этом не важно, какой сканер вы используете: камеру в телефоне, смарт-терминале или отдельное устройство. Чтобы выводить товар из оборота при доставке, курьеру нужен только смартфон. Приложение LIFE POS, к которому подключается облачная касса, и функция Soft POS, которая позволяет принимать оплату без терминала, заменяют все остальное кассовое и платежное оборудование. Списывайте коды маркировки вовремя, чтобы избежать штрафов и санкций со стороны контролирующих органов.

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