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Чеки

Как пробить чеки аванса и предоплаты при онлайн-продажах

В онлайн-продажах кассу применяет тот, кто получает деньги от покупателя: это может быть сам интернет-магазин или служба доставки. Разбираем, кто и когда пробивает чек при онлайн-оплате и сколько чеков нужно в этом случае.
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Как пробить чеки аванса и предоплаты при онлайн-продажах
Иллюстрация: LIFE PAY

Аванс и предоплата: в чем разница и как пробить чек

Товар из интернет-магазина покупатель может оплатить при получении. А может внести платеж за весь заказ или его часть на сайте при оформлении покупки. Когда клиент оплачивает заказ в онлайн-магазине, то вносит предоплату за товар, так как получает его не сразу.

Разберемся в терминах.

Предоплата имеет место тогда, когда точно известна конечная стоимость товаров или услуг. Она может быть полной (предоплата 100%) или частичной.

Если конечная сумма неизвестна, то вносится аванс. Например, при заказе продуктов в супермаркете с доставкой точная сумма покупки заранее неизвестна: некоторые товары — весовые, точная их стоимость будет известна после сборки, а также корзину можно пополнить уже после внесения аванса, но до сборки товаров.

Также авансовый платеж часто вносят при оплате услуг — к примеру, ремонта. До составления сметы точно неизвестно какой ремонт понадобится, и поэтому клиент вносит определенную сумму в качестве аванса.

Один из обязательных реквизитов кассового чека — признак способа расчета (приложение № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@). В кассовом чеке указывают такие признаки:

  • ПРЕДОПЛАТА 100% — если покупатель оплатил товар полностью;

  • ПРЕДОПЛАТА — если покупатель оплатил товар частично;

  • АВАНС — если точная сумма заказа неизвестна.

Название товара или услуги нужно указать в чеке только в том случае, если это чек на предоплату — полную или частичную. Для аванса наименование товара в чеке не пишут:

  • В чеке на аванс нужно отразить сумму, которую продавец получил фактически.

  • В чеке предоплаты указывают наименование товара и его стоимость.

По п. 5.4 ст. 1.2 54-ФЗ при оплате безналичным способом чек выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем расчетов, но не позже, чем товар передан покупателю.

При онлайн-торговле ККТ отправляет чек клиенту на электронную почту или в смс-сообщении. Бумажный чек печатать не нужно.

Можно ли не пробивать чек на каждый полученный аванс или предоплату

Есть случаи, когда юрлицам и ИП не нужно пробивать отдельный чек на каждую предоплату или аванс. Они могут выписать единый чек на все авансы за расчетный период длительностью до 1 месяца. Такое возможно для тех компаний и ИП, которые работают в следующих сферах деятельности:

  • проведение культурно-массовых мероприятий;

  • перевозка пассажиров, багажа, грузов;

  • услуги связи;

  • электронные услуги из ст. 174.2 НК;

  • услуги управляющих и ресурсоснабжающих компаний;

  • услуги охраны;

  • услуги образовательных организаций.

После окончания платежного периода у организации есть еще 10 дней, чтобы выписать чек. Отправлять клиентам этот чек не нужно.

Зачет аванса и предоплаты

При передаче товара покупателю нужно пробить второй чекна зачет предоплаты или аванса. В нем нужно указать ранее оплаченный товар, оставшуюся сумму к оплате и сумму предоплаты. 

Реквизиты чека на зачет предоплаты практически такие же, что и в других видах чеков. Отличия — в признаке способах расчета («полный расчет») и указании наименования товара.

В закрывающем чеке его нужно указать даже в случае, если авансовый содержит только общую сумму платежа. Например, можно прописать так: «услуги по ремонту бытовой техники». 

Закрывающий чек со способом расчета «Полный расчет». Вместо аванса в чеке нужно указать наименования товаров и услуг

Покупатель может внести полный платеж за заказ в интернет-магазине, а может оплатить его частично — и часть курьеру, или вообще просто оформить заказ онлайн, а деньги внести при получении. Разберем, кто должен пробивать закрывающие чеки в этих случаях. 

Покупатель внес полную предоплату онлайн

В этом случае чек на зачет предоплаты пробивает онлайн-магазин. Не имеет значения, как покупатель получает товар: у курьера, в пункте выдачи или через посредника.

Принимайте платежи в онлайн-магазине с помощью интернет-эквайринга от LIFE PAY. Платежную форму легко интегрировать на сайт, есть готовые API к большинству конструкторов сайтов, лендингов, программ. 

Для бизнеса без сайта достаточно страницы в соцсетях или лендинга: предоставьте клиентам возможность оплачивать заказы с помощью платежной ссылки. Ее можно сформировать в личном кабинете, отправить по смс, в мессенджеры или на email. Ссылка переходит на платежную форму, где возможна оплата с помощью банковской карты, QR\СБП, Яндекс PAY.

Подключить эквайринг

В письме от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@ ФНС разрешила интернет-продавцам, которые берут полную предоплату и учитывают сумму расчета как реализацию, оформлять только один чек с признаком расчета «Полный расчет». Это возможно, если онлайн-магазин применяет кассовый метод учета доходов и расходов и предварительно согласует с клиентом получение только одного чека.

Покупатель оплатил часть товара онлайн, а остаток — при его получении

Интернет-магазин отправляет чек на аванс или предоплату на электронную почту клиенту или в смс. Второй чек пробивает тот, кто принимает деньги и выдает товар. Если его доставляет курьер от интернет-магазина, тогда чек пробивает магазин, если это курьер транспортной компании — пробивает транспортная компания. Онлайн-магазин в этих случаях второй чек не выдает.

Покупатель оплатил товар при получении

Покупатель может оформить доставку на дом курьером, получить заказ в офлайн-пункте выдачи или в офисе транспортной компании, почты России или другим способом. Если клиент забирает заказ у посредника — на почте, в курьерской службе, тогда чек выбивает посредник. Он выступает как платежный агент — принимает деньги от клиента и выдает чек через свою кассу. Потом переводит средства онлайн-магазину.

Курьер, который привозит заказ на дом, может пробить чек двумя способами:

  • Он может использовать мобильную онлайн-кассу. В таком случае курьер пробивает чек в момент передачи товара и выдает фискальный чек покупателю на бумажном носителе или отправляет в электронном виде. 

Смарт-терминалы LIFE PAY позволяют принимать оплату наличными, банковскими и бесконтактными картами. Печатать чеки можно с помощью встроенного принтера. Мобильные смарт-терминалы имеют небольшой вес и встроенный аккумулятор — он поддерживает до 24 часов автономной работы, поэтому такие устройства удобно носить с собой.

  • Он может использовать облачную-кассу. В таком случае доставщику достаточно носить с собой смартфон со специальным ПО. Покупатель может считать QR-код со смартфона курьера или воспользоваться технологией SoftPos — приложить карту к смартфону доставщика. В этом случае курьер отправляет чек в электронном формате. 

Благодаря приложению LIFE POS от Life Pay вы сможете принимать платежи на смартфоне сотрудника без покупки дополнительного оборудования. Облачная касса позволяет формировать электронные чеки удаленно в облаке и отправлять их клиентам по почте или смс для работы в рамках 54-ФЗ. Облачная касса в автоматическом режиме собирает всю информацию в единый личный кабинет Life Pay: тем самым вы избежите ошибок при ручном вводе.

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