Как найти надежного разработчика сайта и не стать жертвой мошенников: краткое руководство

Фрилансеры: идеальны для простых лендингов на конструкторах (например, Tilda). Самые доступные, но риски срыва сроков и низкого качества выше. Если сотрудничаете с фрилансером, работайте по договору с поэтапной оплатой.

Веб-студии: подходят для сайтов и интернет-магазинов. Не всегда обладают ресурсами для сложных проектов, но бывают исключения.

Digital-агентства: предлагают услуги продвижения (SEO, контекстная реклама) в дополнение к разработке. Выгодно, если хотите отдать продвижение на аутсорс.