Субсидии для МСП от государства: кому, как и когда

Стало известно, кому дадут прямую безвозмездную помощь от государства в рамках второго пакета мер поддержки бизнеса и экономики — из расчета 1 МРОТ на сотрудника (12130 рублей), но с условием, что не менее 90% сотрудников останутся работать.

Кстати, эти деньги — не прибавка к зарплате сотрудников. Ими распоряжается работодатель.

Итак, Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 576 описывает условия и порядок получения данной субсидии.

Во-первых, это не для всех. Это для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), и они должны быть включены в соответствующий реестр. В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по состоянию на 1 марта 2020 года.

Во-вторых, субъекты МСП должны быть отнесены к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Перечень отраслей можно узнать в Постановлениях Правительства РФ 2020 года № 434, 479, 540. Но тут есть один нюанс. Если основной ОКВЭД не соответствует перечисленным в этом перечне, помощь не дадут. При этом, ОКВЭД тоже должен быть в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 1 марта.

В-третьих, если есть долги перед бюджетом в общей сложности превышающая 3000 рублей, то субсидию не дадут. Долги смотрят по состоянию на 1 марта.

В-четвертых, количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.

И наконец, компания не должна быть в процессе ликвидации, банкротства, не быть в списке компаний, которые принудительно исключают из ЕГРЮЛ налоговики.

Как определить размер субсидии?

Берем федеральный размер МРОТ по состоянию на 1 января 2020 года (12130 рублей) и умножаем на:

количество работников в марте 2020 г. — в отношении организаций;

на количество работников в марте 2020 1 — в отношении индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 марта.

Дело в том, что если ИП не имеет сотрудников, он также может претендовать на получение субсидии — в размере одного МРОТ (12130 рублей).

Сроки направления заявлений

Для получения субсидии за апрель 2020 — с 1 мая до 1 июня 2020 г.

Для получения субсидии за май 2020 — с 1 июня до 1 июля 2020 г.

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии будет размещаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечисление денег Федеральным казначейством происходит не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра, в том числе путем передачи реестра в кредитную организацию для последующего перечисления средств получателям субсидии.