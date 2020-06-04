Предложили ввести уголовную ответственность за любые зарплаты в конвертах

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов внес предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Указанный план Президент России Владимир Путин поручил представить к 1 июня.

Кроме всего прочего, сенатор призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Он предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат.

В настоящее время, по мнению парламентария, это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» заработная плата в размере 100 тысяч и выше.

Судя по тому, насколько за последние годы развились системы мониторинга бизнеса у ФНС, отследить предприятия с «серыми» зарплатами будет не так уж сложно. Правда, это скорее всего окончательно добьет малый и средний бизнес. Ведь такие зарплаты платятся там отнюдь не от хорошей жизни.