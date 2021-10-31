Вызвали в налоговую на предпроверочный анализ: ждать выездную проверку?

Отвечаю на вопросы пользователей. Вопрос: «Вызвали в ИФНС в отдел предпроверочного анализа для дачи пояснений за последние 3 года по ФХД и налогооблагаемой базе — потом будет выездная проверка?»

Ответ:

Наверняка налогоплательщик уже получал требования и отвечал на них, обычно перед вызовом в ППА это бывает, и контрагенты его получали встречки по взаимоотношениям с ним, и отвечали или нет них. Многое зависит от «качества» этих ответов.

На самом деле, что идет предпроверочный анализ, становится понятно заранее, еще до вызова в ППА или получения решения о проведении ВНП. Это сигнал о том, что надо тщательнее отвечать на требования, заняться сбором недостающих документов и доказательств проявления коммерческой осмотрительности и реальности сделок.

Недостаточно в ответ на требования просто закинуть в налоговый орган договор и накладную, необходимо подготовить правовую позицию по следующим направлениям:

Должная осмотрительность

Почему выбрали данного поставщика (любые нюансы, связанные с качеством товара/услуги, доставкой, экономией, логистикой и т. п.), что вообще о нем знали до заключения договора, какие запросили документы?

Как убедились в финансовой стабильности и добросовестности контрагента, в наличии ресурсов для осуществления заявленного вида деятельности, в том, что он является добросовестным налогоплательщиком.

Реальность хозяйственной операции

Стандарт доказывания реальности сделки подразумевает, что нам надо:

Доказать, что не сам налогоплательщик выполнил эти работы/услуги. Доказать, что именно этот контрагент осуществлял работы своими силами или силами привлеченных им лиц. Привести доказательства реального исполнения договора.

ППА не всегда равно ВНП, но вероятность высокая. Рекомендуем подготовить правовую позицию, взять с собой юриста, собрать доказательства и аргументированно пообщаться с налоговыми инспекторами. В таком случае возможно избежать ВНП, инспекторы найдут кого-то без столь аргументированной позиции.

Кроме того при назначении ВНП важную роль играют количество сомнительных контрагентов, потенциальный размер недоимки и т. п.

Ольга Пономарева, управляющий партнер ЮБ «Пронина, Пономарева и партнеры».