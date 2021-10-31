Вызвали в налоговую на предпроверочный анализ: ждать выездную проверку?

Отвечаю на вопросы пользователей. Вопрос: «Вызвали в ИФНС в отдел предпроверочного анализа для дачи пояснений за последние 3 года по ФХД и налогооблагаемой базе — потом будет выездная проверка?»
Ответ:
Наверняка налогоплательщик уже получал требования и отвечал на них, обычно перед вызовом в ППА это бывает, и контрагенты его получали встречки по взаимоотношениям с ним, и отвечали или нет них. Многое зависит от «качества» этих ответов.
На самом деле, что идет предпроверочный анализ, становится понятно заранее, еще до вызова в ППА или получения решения о проведении ВНП. Это сигнал о том, что надо тщательнее отвечать на требования, заняться сбором недостающих документов и доказательств проявления коммерческой осмотрительности и реальности сделок.
Недостаточно в ответ на требования просто закинуть в налоговый орган договор и накладную, необходимо подготовить правовую позицию по следующим направлениям:
Должная осмотрительность
- Почему выбрали данного поставщика (любые нюансы, связанные с качеством товара/услуги, доставкой, экономией, логистикой и т. п.), что вообще о нем знали до заключения договора, какие запросили документы?
- Как убедились в финансовой стабильности и добросовестности контрагента, в наличии ресурсов для осуществления заявленного вида деятельности, в том, что он является добросовестным налогоплательщиком.
Реальность хозяйственной операции
Стандарт доказывания реальности сделки подразумевает, что нам надо:
- Доказать, что не сам налогоплательщик выполнил эти работы/услуги.
- Доказать, что именно этот контрагент осуществлял работы своими силами или силами привлеченных им лиц.
- Привести доказательства реального исполнения договора.
ППА не всегда равно ВНП, но вероятность высокая. Рекомендуем подготовить правовую позицию, взять с собой юриста, собрать доказательства и аргументированно пообщаться с налоговыми инспекторами. В таком случае возможно избежать ВНП, инспекторы найдут кого-то без столь аргументированной позиции.
Кроме того при назначении ВНП важную роль играют количество сомнительных контрагентов, потенциальный размер недоимки и т. п.
Ольга Пономарева, управляющий партнер ЮБ «Пронина, Пономарева и партнеры».