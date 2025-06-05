Когда рубль не спасает: как малому бизнесу хеджировать валютные риски

В последние годы российский рубль демонстрирует непредсказуемое поведение: от стремительного укрепления до резкого ослабления.

Для малых и средних предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, такие колебания могут стать не просто неприятным сюрпризом, а реальной угрозой финансовой стабильности. Особенно это касается бизнеса, зависящего от импорта, экспорта, или получающего выручку в иностранной валюте.

В условиях нестабильного курса важно иметь под рукой средства защиты своих бизнес-интересов. Валютное хеджирование становится одним из главных инструментов такой защиты.