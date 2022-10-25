Законный инфобизнес: как его оформить

Что такое инфобизнес

Инфобизнес — это деятельность одного человека или группы единомышленников, в основе которой лежат знания и умения, которыми делится человек за определенную плату.

Различные авторские онлайн-курсы, семинары, рассылки, блоги, консультации в интернете, которые приносят доход их создателям и распространителям — это все инфобизнес.

Неважно:

сколько стоят услуги;

работает ли человек один или с помощниками;

рекламирует ли свои услуги или нет.

Налоговики часто организуют рейды по поиску незаконного инфобизнеса в сети. А получатели информационных и образовательных интернет-услуг, покупая продукт, хотят получить не только чек, но и гарантии, что переданная вами информация — не «вода».

Как зарегистрировать инфобизнес

Регистрация инфобизнеса — процедура несложная и в большинстве случаев требует буквально пары шагов: выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения.

Если организаторов инфобизнеса несколько, то лучше зарегистрировать ООО, в уставе которого будут прописаны доли, соразмерные участию каждого. Эта же форма ведения бизнеса подойдет и тем, кто стартует в одиночку, но планирует расширение и привлечение инвесторов, то есть продажу доли в бизнесе.

За регистрацию ООО нужно заплатить госпошлину 4 000 рублей, а подать документы можно лично в ИФНС или по почте. А если обратиться через нотариуса, МФЦ или Госуслуги, то регистрация осуществляется без уплаты пошлины. Кроме того, часто банки предлагают сделать за вас всю работу совершенно бесплатно, если откроете у них счет для бизнеса.

Предприниматели, имеющие базовые знания в области финансов и права, могут прокачать свои знания в Академии правовых и финансовых советников. Инновационный подход к образованию поможет разобраться в тонкостях ведения инфобизнеса и начать зарабатывать.

Если работаете в одиночку, зарегистрируйтесь в качестве плательщика НПД (самозанятого) или ИП:

Самозанятость подходит тем, чьи годовые доходы не превышают 2,4 млн рублей. В зависимости от того, кому оказываете услуги: частному лицу или компании, налог составит 4 или 6% соответственно. Самозанятый инфобизнесмен должен оказывать услуги единолично, он не вправе нанимать персонал. Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно на сайте ФНС совершенно бесплатно. Открывать специальный счет не нужно, подойдет обычный счет физлица.

Статус ИП нужен тем, кто зарабатывает больше 2,4 млн рублей, или кому требуются наемные работники. Принцип регистрации ИП такой же, как и ООО: бумажное обращение с пошлиной 800 рублей, электронное — без пошлины.

Налоговая нагрузка на ИП и ООО зависит от избранной системы налогообложения:

По умолчанию, у всех впервые зарегистрированных предпринимателей и обществ — ОСНО — режим, предусматривающий уплату всех налогов: НДФЛ или налог на прибыль, НДС, имущественные налоги, и предоставление отчетности по ним. Как правило, на нем останавливаются фирмы, среди клиентов которых много компаний, также уплачивающих НДС и заинтересованных получить входящий счет-фактуру, а также те, кто сами получают входной НДС. Поэтому, среди инфобизнеса ОСНО не встретить.

УСН. На этой системе налогообложения налогоплательщик уплачивает один налог по ставке 6% от доходов или 15% от прибыли. Для инфобизнеса чаще подходит УСН 6%, так как регулярных расходов, которые могли бы уменьшать налоговую базу, как правило нет, или их величина незначительна. Применять упрощенку вправе налогоплательщики с численностью персонала не более 130 человек и годовыми доходами в пределах 200 млн рублей.

АУСН . Режим аналогичный предыдущему, только проще в плане отчетности и взаимодействия с ФНС. Налоговая ставка выше: 8 и 20%, но вне зависимости от количества работников и их доходов страховые взносы составят 2 040 рублей за год. Автоматизированные упрощенцы не вправе нанимать более 5 человек, включая исполнителей по договорам ГПХ, и слетят со спецрежима, если доходы превысят за 60 млн рублей.

ПСН — система налогообложения, предусматривающая покупку патента, заменяющего уплату НДФЛ, НДС и налога на имущество, используемого для деятельности. ПСН доступен только предпринимателям. Стоимость патента зависит от региона ведения бизнеса, вида деятельности, потенциальных доходов и срока действия. Бизнесмены на ПСН вправе нанимать до 15 работников и обязаны приобретать патент для работы в каждом регионе, где ведут деятельность.

Разобраться в тонкостях налоговых режимов и формах бизнеса поможет команда юристов Академии правовых и финансовых советников. Вы получите всестороннюю квалифицированную юридическую помощь для регистрации онлайн-школы и развития бизнеса.

Как законно заниматься инфобизнесом

Регистрация инфобизнеса хорошо, а его ведение с соблюдением требований законодательства — еще лучше. К таковым относятся:

Работа по договорам оказания информационных услуг или офертам, которые будут защищать интересы сторон в спорных ситуациях. Уделите внимание деталям и формулировкам. Например, пропишите четко предмет договора, какой результат оказания услуги, порядок оплаты. Текст оферты или договора онлайн-школы разместите на своем сайте. Если разбираетесь в договорных тонкостях плохо, наймите юриста.

Бухгалтерия . Не пренебрегайте учетом. Это не значит, что всем нужно иметь штат бухгалтеров: иногда достаточно одного или пользоваться аутсорсингом. АУСН и самозанятость вообще позволяют бизнесменам вести бухгалтерию самостоятельно.

Онлайн-касса , если продаете инфоуслуги через интернет. Грамотность потребителей растет: люди знают свои права и обязанности продавцов, поэтому без чеков не обойтись. Заказчик должен получить фискальный чек после покупки на сайте онлайн-курса, консультации и т.д. Онлайн-касса сформирует его автоматически в момент оплаты и вышлет покупателю, а также передаст в налоговую инспекцию данные о продаже. Если покупатели будут переводить деньги платежными поручениями по реквизитам, то онлайн-касса не нужна.

Возрастная маркировка. Не забывайте устанавливать на сайте или продаваемых информационных материалах знак, указывающий на возрастные ограничения. Законодательством предусмотрена пятиуровневая система ограничений по возрасту.

Лицензирование. Если речь идет именно об образовании, то ООО без лицензии на образовательную деятельность не обойтись. ИП вправе проводить онлайн-курсы без лицензии, если преподавать курс будет лично без помощников. Обойти вопрос лицензии можно только, если четко понимаете разницу между образовательной услугой и консультацией.

Возможности и перспективы законного и официального инфобизнеса шире. Оставьте свои контакты.

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