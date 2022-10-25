Законный инфобизнес: как его оформить

Что такое инфобизнес
Инфобизнес — это деятельность одного человека или группы единомышленников, в основе которой лежат знания и умения, которыми делится человек за определенную плату.
Различные авторские онлайн-курсы, семинары, рассылки, блоги, консультации в интернете, которые приносят доход их создателям и распространителям — это все инфобизнес.
Неважно:
- сколько стоят услуги;
- работает ли человек один или с помощниками;
- рекламирует ли свои услуги или нет.
Налоговики часто организуют рейды по поиску незаконного инфобизнеса в сети. А получатели информационных и образовательных интернет-услуг, покупая продукт, хотят получить не только чек, но и гарантии, что переданная вами информация — не «вода».
Как зарегистрировать инфобизнес
Регистрация инфобизнеса — процедура несложная и в большинстве случаев требует буквально пары шагов: выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения.
Если организаторов инфобизнеса несколько, то лучше зарегистрировать ООО, в уставе которого будут прописаны доли, соразмерные участию каждого. Эта же форма ведения бизнеса подойдет и тем, кто стартует в одиночку, но планирует расширение и привлечение инвесторов, то есть продажу доли в бизнесе.
За регистрацию ООО нужно заплатить госпошлину 4 000 рублей, а подать документы можно лично в ИФНС или по почте. А если обратиться через нотариуса, МФЦ или Госуслуги, то регистрация осуществляется без уплаты пошлины. Кроме того, часто банки предлагают сделать за вас всю работу совершенно бесплатно, если откроете у них счет для бизнеса.
Предприниматели, имеющие базовые знания в области финансов и права, могут прокачать свои знания в Академии правовых и финансовых советников. Инновационный подход к образованию поможет разобраться в тонкостях ведения инфобизнеса и начать зарабатывать.
Если работаете в одиночку, зарегистрируйтесь в качестве плательщика НПД (самозанятого) или ИП:
- Самозанятость подходит тем, чьи годовые доходы не превышают 2,4 млн рублей. В зависимости от того, кому оказываете услуги: частному лицу или компании, налог составит 4 или 6% соответственно. Самозанятый инфобизнесмен должен оказывать услуги единолично, он не вправе нанимать персонал. Зарегистрироваться в качестве плательщика НПД можно на сайте ФНС совершенно бесплатно. Открывать специальный счет не нужно, подойдет обычный счет физлица.
- Статус ИП нужен тем, кто зарабатывает больше 2,4 млн рублей, или кому требуются наемные работники. Принцип регистрации ИП такой же, как и ООО: бумажное обращение с пошлиной 800 рублей, электронное — без пошлины.
Налоговая нагрузка на ИП и ООО зависит от избранной системы налогообложения:
- По умолчанию, у всех впервые зарегистрированных предпринимателей и обществ — ОСНО — режим, предусматривающий уплату всех налогов: НДФЛ или налог на прибыль, НДС, имущественные налоги, и предоставление отчетности по ним. Как правило, на нем останавливаются фирмы, среди клиентов которых много компаний, также уплачивающих НДС и заинтересованных получить входящий счет-фактуру, а также те, кто сами получают входной НДС. Поэтому, среди инфобизнеса ОСНО не встретить.
- УСН. На этой системе налогообложения налогоплательщик уплачивает один налог по ставке 6% от доходов или 15% от прибыли. Для инфобизнеса чаще подходит УСН 6%, так как регулярных расходов, которые могли бы уменьшать налоговую базу, как правило нет, или их величина незначительна. Применять упрощенку вправе налогоплательщики с численностью персонала не более 130 человек и годовыми доходами в пределах 200 млн рублей.
- АУСН. Режим аналогичный предыдущему, только проще в плане отчетности и взаимодействия с ФНС. Налоговая ставка выше: 8 и 20%, но вне зависимости от количества работников и их доходов страховые взносы составят 2 040 рублей за год. Автоматизированные упрощенцы не вправе нанимать более 5 человек, включая исполнителей по договорам ГПХ, и слетят со спецрежима, если доходы превысят за 60 млн рублей.
- ПСН — система налогообложения, предусматривающая покупку патента, заменяющего уплату НДФЛ, НДС и налога на имущество, используемого для деятельности. ПСН доступен только предпринимателям. Стоимость патента зависит от региона ведения бизнеса, вида деятельности, потенциальных доходов и срока действия. Бизнесмены на ПСН вправе нанимать до 15 работников и обязаны приобретать патент для работы в каждом регионе, где ведут деятельность.
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Как законно заниматься инфобизнесом
Регистрация инфобизнеса хорошо, а его ведение с соблюдением требований законодательства — еще лучше. К таковым относятся:
- Работа по договорам оказания информационных услуг или офертам, которые будут защищать интересы сторон в спорных ситуациях. Уделите внимание деталям и формулировкам. Например, пропишите четко предмет договора, какой результат оказания услуги, порядок оплаты. Текст оферты или договора онлайн-школы разместите на своем сайте. Если разбираетесь в договорных тонкостях плохо, наймите юриста.
- Бухгалтерия. Не пренебрегайте учетом. Это не значит, что всем нужно иметь штат бухгалтеров: иногда достаточно одного или пользоваться аутсорсингом. АУСН и самозанятость вообще позволяют бизнесменам вести бухгалтерию самостоятельно.
- Онлайн-касса, если продаете инфоуслуги через интернет. Грамотность потребителей растет: люди знают свои права и обязанности продавцов, поэтому без чеков не обойтись. Заказчик должен получить фискальный чек после покупки на сайте онлайн-курса, консультации и т.д. Онлайн-касса сформирует его автоматически в момент оплаты и вышлет покупателю, а также передаст в налоговую инспекцию данные о продаже. Если покупатели будут переводить деньги платежными поручениями по реквизитам, то онлайн-касса не нужна.
- Возрастная маркировка. Не забывайте устанавливать на сайте или продаваемых информационных материалах знак, указывающий на возрастные ограничения. Законодательством предусмотрена пятиуровневая система ограничений по возрасту.
- Лицензирование. Если речь идет именно об образовании, то ООО без лицензии на образовательную деятельность не обойтись. ИП вправе проводить онлайн-курсы без лицензии, если преподавать курс будет лично без помощников. Обойти вопрос лицензии можно только, если четко понимаете разницу между образовательной услугой и консультацией.
Возможности и перспективы законного и официального инфобизнеса шире. Оставьте свои контакты.
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