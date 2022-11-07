Публичная оферта для онлайн-школы: какие нюансы учесть

Что такое оферта и зачем она онлайн-школам

Оферта – это предложение к сотрудничеству на конкретных условиях. Условия оферты не обсуждаются, клиент не может их изменить, а только согласиться с ними.

Если потенциальный клиент согласен с тем, что прописано в оферте, он должен ее акцептовать и только после этого начать пользоваться услугой.

Акцепт приравнивается к подписанию письменного договора и имеет такую же юридическую силу в суде.

Оферты могут быть:

простыми – адресованными конкретному лицу или компании;

публичными – для массового использования.

Онлайн-школам удобно с помощью публичной оферты прописать все условия отношений между владельцами школ и приобретателями их онлайн-курсов и продуктов. Публичная оферта может быть размещена на сайте школы или высылаться клиенту во время оплаты продуктов или получения тестового доступа.

После продажи онлайн-продуктов владельцы школ могут столкнуться с недовольством покупателей по поводу содержания или качества продукта, требованием вернуть деньги или копированием материалов и их распространением.

Правильно оформленная публичная оферта позволяет аргументированно ответить недовольным покупателям, разрешить спорные ситуации и защитить свои авторские права.

Также она позволяет быстро начать сотрудничать с покупателями и получать от них деньги. Нет необходимости подписывать договор и отправлять документы по почте.

Покупатели в свою очередь, изучив оферту, понимают, за что платят, и какие у них гарантии.

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Содержание оферты

Единых требований по оформлению публичной оферты для онлайн-школ нет, так как оферта разрабатывается индивидуально под интересы определенной онлайн-школы.

Рекомендуется включать в публичную оферту следующие разделы:

Описание онлайн-школы: наименование и реквизиты. Название школы можно указать в начале, а юридические данные и реквизиты – в конце. Описание клиентов: идентифицировать статус, возраст клиентов или другие параметры ( например, клиентами могут выступать как юридические лица, так и физические лица старше 18 лет ). Также может быть указано наличие какой-то ступени образования или собеседования перед покупкой курса. Подробное описание предмета оферты: что получит ученик. Можно подробно не расписывать программу курса, достаточно прикрепить ссылку на сайт. Указать наличие домашних заданий, обратной связи на них и документа, подтверждающего прохождение курса. Также прописываются способы получения доступа к материалам, сроки и способы продления доступа. Порядок оплаты: наличие рассрочки, условия возврата денежных средств, условия акцепта. Права и обязанности сторон. Возможные проблемные ситуации и пути их решения. Реквизиты сторон.

Расскажем, на какие нюансы обратить внимание при составлении оферты, чтобы обезопасить себя.

Действия, означающие акцепт оферты

Действия покупателей, когда они акцептуют оферту, соглашаясь со всеми ее условиями, являются моментом заключения сделки. Необходимо четко определить этот момент и прописать его в оферте. С этого момента возникают обязанности друг перед другом и ответственность у владельца онлайн-школы и его покупателей.

Акцептовать оферту можно:

В момент оплаты обучения – у покупателей выходит форма для согласия с условиями оферты.

Если есть бесплатный пробный доступ – в момент заказа тестового доступа к материалам. Принцип тот же: у пользователей выходит форма для согласия с условиями оферты.

Только после проставления галочки рядом с фразой «Я принимаю условия оферты» пользователи получают доступ к материалам.

Таким образом, если потенциальный покупатель получил пробный доступ к материалам школы, он несет также ответственность за копирование и распространение этих материалов.

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Описание качества продукта

При описании предмета соглашения четко указываются критерии качества, которые можно проверить.

Например, вебинар считается проведенным, если он прошел без технических проблем со стороны онлайн-школы в назначенное время и срок с раскрытием всех заявленных вопросов. Онлайн-продукт считается пройденным только после выполнения всех заданий.

Также прописываются условия, при которых продукт не считается некачественным.

Четкое указание моментов начала предоставления услуги и ее оказания

Если четко не определиться, когда обучение начато, а когда закончено, то можно считать, что услуга не оказана. Покупатель сможет и после окончания курса потребовать вернуть деньги и со стороны закона будет прав.

На стороне покупателя закон «О защите прав потребителей» и статья 779 ГК. На стороне продавца – правильно оформленная оферта с учетом нюансов и возможных споров с их готовым решением.

Например, указать, что проведение первого вебинара или его загрузка на сайт являются началом прохождения курса. После загрузки записи последнего вебинара услуга считается оказанной.

Также, если в течение определенного количества дней ученик не предъявляет никаких претензий, то считается, что он доволен продуктом. После этого претензии не принимаются во внимание.

Полезно указать размер расходов, понесенных владельцем школы, которые обязан возместить клиент при желании вернуть деньги за продукт.

Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от продукта в любой момент. Здесь важно указать, когда покупатель вправе получить обратно деньги и в каком размере.

Например, после просмотра вступительного или первого вебинара покупатель вправе отказаться от продукта и получить свои деньги обратно, оставив обратную связь с причинами отказа.

Дальше он сможет вернуть деньги за минусом понесенных расходов владельца. Размер расходов владельца могут быть приравнены к стоимости курса. Данная сумма должна быть указана в оферте и обоснована владельцем.

Сумма компенсации за копирование и распространение продукта школы

Если покупатель нарушил авторские права, его можно привлечь к ответственности в судебном порядке. Но часто подтвердить факт копирования, продажи материалов третьим лицам и рассчитать размер возможной прибыли владельца продукта – затруднительно. Какой размер компенсации назначит суд, если удастся выиграть дело, заранее сказать сложно.

Поэтому стоит прописать в оферте фиксированный размер компенсации за копирование и распространение материалов владельца онлайн-продукта.

Например, указать, что в случае нарушения приобретателем курса положений договора, касающихся защиты авторских прав, владелец продукта вправе потребовать выплаты компенсации в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.