Банкротство физических лиц: топ-6 мифов о процедуре

Миф № 1. При получении статуса банкрота, долги спишутся только по одному кредиту

Банкротство физического лица не подразумевает списание долгов только с одного обременения. При получении статуса, клиент избавляется от всех имеющихся задолженностей перед любыми организациями: МФО, банки, коммунальные предприятия и т. д. Долговые обязательства списываются в полном объеме.

Внимание! Но некоторые ограничения по списаниям все же есть. Они касаются текущих платежей, алиментов и других долгов, связанных с личностью самого должника. В данную категорию относят возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью и т. д. Перед началом оформления особого статуса, целесообразно получить консультацию юриста и узнать все тонкости процедуры.

Миф № 2. Статус банкрота – это автоматический запрет на выезд за границу

Это один из самых популярных мифов. При получении статуса банкрота, физическое лицо имеет полное право на передвижение, как по территории государства, так и за его пределами. Никаких пяти лет и других сроков выдерживать не нужно. Единственное ограничение, которое может быть установлено арбитражным судом, касается периода оформления статуса банкрота.

На практике, это встречается довольно редко. Ограничение вводится, если заемщик пытается избежать возложенной на него ответственности.

Внимание! Покинуть пределы страны можно даже во время банкротства, если на это есть веские основания: учебный процесс, лечение, рабочая командировка и т. д.

Никто не вправе ограничивать передвижения физического лица, особенно, после получения статуса банкрота.

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Миф № 3. Банкрот, получивший наследство, автоматически его лишается

Это очередная страшилка. Невыполнение долговых обязательств по веским причинам и получение наследства – несопоставимые вещи. После завершения процедуры банкротства физическое лицо может получать наследство и распоряжаться финансами на собственное усмотрение.

Деньги, имущество и другие предметы, переданные в право собственности, изъяты не будут. Отбирать наследство и пересматривать дело не будут.

Внимание! Все что будет передано физическому лицу после завершения процедуры банкротства, принадлежит только ему и изъятию не подлежит. А вот при получении финансовых подарков и имущественных объектов в процессе оформления особого статуса, они могут быть списаны в пользу кредиторов.

Миф № 4. Банкроты не имеют право брать кредиты в будущем

Еще одно ложное мнение. Подавать заявки на кредитование можно и сразу после процедуры получения статуса банкрота. Другой вопрос, что банки и МФО могут с осторожностью относиться к таким клиентам, не исключены частые отказы. Но кредитных организаций много, подавать заявки можно в любые банки.

Главное правило – в течение последующих пяти лет после получения статуса банкрота обязательно упоминать об этом при составлении запроса на заем. Кредитные организации в любом случае проводят проверку кредитной истории клиента и более подробно рассматривают вопрос о кредитоспособности.

Внимание! Скрывать факт банкротства в прошлом не нужно. Банк в любом случае узнает о статусе, что сулит 100% отказом.

Для получения кредита, рекомендуется обращаться в организации, которые не участвовали в процессе вашего банкротства.

Миф № 5. Банкротство – это дорого

Процедура банкротства требует финансовых затрат, и это факт. Оплатить необходимо судебные издержки и услуги компании, которая будет заниматься вопросом оформления особого статуса. Обязательно оплачивается государственная пошлина, публикация в газете Коммерсант и на сайте ЕФРСБ.

Если говорить обобщенно, то процедура банкротства обойдется примерно в 150 000 рублей. Сумма немаленькая, но в сравнении с миллионными долгами, она действительно минимальная.

Внимание! Чем дольше физическое лицо будет тянуть с обращением к специалистам, тем больше становится размер долговых обязательств.

Миф № 6. У меня все заберут

Оплата долговых обязательств тесно соприкасается с темой личного имущества. При оформлении статуса банкрота, судебные приставы имеют право забрать имущество человека в счет накопившихся долгов.

Но, это возможно не во всех случаях:

Квартира. Жилой объект не имеют право забрать, если он является единственным для проживания. Исключением выступает ипотечное жилье.

Имущество в доме. Личные вещи, мебель и бытовая техника останутся во владении физического лица.

Сельскохозяйственные объекты. Земля, постройки, домашний скот и корма для него остаются у физического лица.

Машина. Транспортное средство не изымается в том случае, если на попечении у физического лица есть инвалид, который регулярно передвигается на данном автомобиле. В этом случае машина требуется для обеспечения потребностей.

Заработная плата или иные социальные поступления, не изымаются. Но банковские счета могут быть заблокированы, свободно пользоваться финансами до оформления статуса банкрота не получится. Финансовый управляющий выделяет сумму, равную прожиточному минимуму на должника и лиц, которые находятся у него на иждивении.

Банкротство – не равно лишению прав на имущественные объекты. Но в этом вопросе рекомендуется довериться юристам.

Что в итоге

Банкротство – это реальный способ списания долгов. Но, обращаться за помощью необходимо в том случае, если физическое лицо действительно не может справиться с возложенными долговыми обязательствами. Финансовое положение человека тщательно проверяется, обмануть систему не получиться.

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