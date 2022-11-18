Как получить государственный грант на развитие бизнеса? Порядок оформления документов и подачи заявки

Виды грантов в 2022 году

Условия получения финансовой поддержки зависят от специфики каждой конкретной программы. Ниже рассмотрим несколько вариантов, актуальных на текущий год.

Гранты для молодежи

Инвестиции в сумме от 100 тысяч рублей до 1 млн могут получить ИП и компании, которые открыты молодыми людьми в возрасте 14-25 лет (включительно).

Подробнее об этой программе читайте в приказе Минэкономразвития от 24.03.2022 № 149.

Заявка на грант подается в региональных органах власти или в любом из центров национального проекта «Мой бизнес». Полученные средства можно потратить на аренду помещений, ремонт, подсоединение к инженерным сетям и коммуникациям, покупку производственного оборудования, оргтехники, ПО, услуги связи, коммуналку и т. д.

В общем, удастся покрыть некоторые расходы, которые обязательно возникнут при открытии нового дела.

Президентские гранты

С 2017 года в России ведет работу Фонд президентских грантов, который оказывает финансовую поддержку некоммерческим организациям (НКО) для реализации соцпроектов. Деньги выделяются, например, по следующим направлениям: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, природоохранная деятельность, защита животных и др. Средняя сумма дотаций – до 2 млн руб.

Более подробно о президентских грантах можно узнать на официальном сайте.

Региональные гранты

В каждом регионе действуют дополнительные программы дотаций и субсидирования бизнеса, разработанные местными органами власти. Обычно инвестируются те направления деятельности, в развитии которых есть заинтересованность субъекта РФ.

Например, в поддержку сферы общепита в Москве в 2022 году выдаются гранты на создание и развитие сети быстрого питания. Условия получения денежной дотации такие: открытие бизнеса не менее чем за год до момента подачи заявки, подходящие коды ОКВЭД (56.10, 56.10.1, 56.29, 56.29.2, 56.29.4), отсутствие иностранного капитала. Сумма гранта составляет от 1 до 5 млн руб.

Программа инвестирования московского общепита утверждена постановлением Правительства от 16 марта 2022 № 395-ПП, а также приказом № П-18-12-91/22 от 5 апреля 2022 года.

Гранты для ИТ-компаний

Еще одна сфера коммерческой деятельности, на поддержку которой государство выделяет финансы в 2022 году – это информационные технологии. ИТ-компании могут получить гранты, которые покрывают до 80 % стоимости проектов. Ранее показатель не превышал и 50 % (см. постановления Правительства от 06.04.2022 № 598, от 06.04.2022 № 599, от 06.04.2022 № 601).

Гранты для туристической отрасли

В этом году руководство страны запустило три новые программы для финансирования турбизнеса. В «одни руки» выделят от 4,65 до 7,55 млн руб. на создание кемпингов и автокемпингов, национальных туристических маршрутов, аудиогидов, обустройство пляжей, создание необходимой для внутреннего отдыха инфраструктуры и туристической среды.

С правилами получения гранта можно ознакомиться в постановлении Правительства от 19.02.2022 № 218 (см. приложения 5,6,7 к нацпроекту «Развитие туризма»).

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Быстрый путь к получению гранта

Безусловно, всем желающим государство не в силах выделить по паре-тройке миллионов на запуск проектов.

Для безвозмездного получения крупной суммы придется обосновать свою идею, представить подробный бизнес-план и принять участие в конкурсном отборе. Например, в 2021 году обладателями президентского гранта стала только пятая часть из всех участников, подавших заявку.

Тем не менее, попыток дополнительного финансирования оставлять нельзя. Многие ныне успешные предприниматели именно таким образом получили старт для развития, смогли занять свою нишу на рынке или, по крайней мере, остались «на плаву» в период пандемии.

Разберем пошагово, что нужно сделать на пути к получению гранта.

Шаг 1. Выясните свои возможности

Обратитесь за информацией в Фонд поддержки предпринимательства. В каждом регионе есть его отделения. Специалисты проконсультируют о наличии федеральных и региональных грантов, оценят, подходит ли ваш бизнес под условия получения денежных дотаций, подскажут, какой пакет документов нужно собрать.

Целесообразно также посетить представителей исполнительной власти региона (департамент экономики субъекта РФ) и получить сведения о грантах от чиновников, которые их одобряют, так сказать, «из первых уст».

Если вы развиваете некоммерческий проект, советуем изучить сайт Президентских грантов. Данный фонд выделяет средства только НКО на реализацию социально значимых идей.

Шаг 2. Составьте бизнес-план

Если такого документа у вас еще нет, обязательно подготовьте. В большинстве случаев для подачи заявки на финансирование из госбюджета потребуется бизнес-план.

БП состоит из:

краткого описания проекта ( главная идея, основные виды деятельности, социальная значимость и ценность, обоснование спроса, конкурентные преимущества );

главная идея, основные виды деятельности, социальная значимость и ценность, обоснование спроса, конкурентные преимущества графиков и расчетов для демонстрации экономической выгоды и социальной пользы;

маркетингового плана.

Не будем долго останавливаться на данном этапе, в сети есть множество примеров и инструкций, как составлять БП.

Если эта часть работы вызывает сложности, обратитесь к профессионалам. Один из таких специалистов узкой направленности – правовой советник по грантам. Он полностью сопровождает бизнес от первичной консультации до получения денежных средств от государства.

Шаг 3. Узнайте условия получения гранта и сроки подачи заявки

Как уже говорили выше, у каждой программы есть свои условия и специфика оформления документов.

Например, для получения гранта ИТ-компании в течение 2022 году необходимо:

подготовить презентацию о проекте, смету расходов, календарный план и другие документы для заявки,

подать заявку на участие на сайте ит-гранты.рф ,

ит-гранты.рф защитить проект на заседании конкурсной комиссии,

заключить соглашение на получение гранта в случае положительного решения.

Шаг 4. Пройдите обучение, если того требуют условия получения гранта

В некоторых случаях Фонд поддержки предпринимательства предложит пройти обучение перед приемом заявки. Так, для получения гранта для молодежи прохождение учебы в центрах «Мой бизнес» является обязательным условием.

Это делается для того, чтобы молодой предприниматель получил общее представление, как организовать дело, запустить проект, распоряжаться финансами и наладить операционную деятельность новой фирмы. Обучение не занимает много времени, при полной загрузке – около недели. Есть также возможность онлайн-учебы.

Шаг 5. Подготовьте пакет документов для получения гранта

Отнеситесь внимательно к этой части работы. Даже незначительная ошибка в оформлении документов, предоставление неполных или недостоверных сведений обязательно приведет к отказу в финансировании.

Уточните заранее, можно ли направить документы по электронной почте или необходимо принести их на бумажных носителях.

Кроме бизнес-плана и финансового плана, пакет обычно формируется из: учредительных документов (устав организации), выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, копии документов подтверждающих личность заявителя, профессиональное образование и др.

Шаг 6. Защитите проект перед конкурсной комиссией

Если вы претендуете на региональный грант, вероятно, придется, помимо подачи заявки, выступить лично перед комиссией с защитой собственного проекта. Вам назначат день и время выступления, к которому следует подготовить речь и презентацию.

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Как распоряжаться грантом

Важно понимать, что купить автомобиль генеральному директору на деньги, полученные от государства – не получится. К тратам следует отнестись ответственно, сохранять все кассовые чеки, квитанции, приходно-расходные ордеры.

Грант должен быть вложен строго в реализацию заявленного проекта. Будьте готовы к тому, что орган власти (фонд) в любой момент может запросить отчет о расходовании средств.