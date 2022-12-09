Зачем защищать интеллектуальную собственность компании

Закон – на защите интеллекта!

Интеллектуальный труд – один из самых тяжелых. С юридической точки зрения результаты творческой, научной, исследовательской или промышленной деятельности – это объекты интеллектуальной собственности (ИС).

В зависимости от сферы деятельности объекты ИС разделяют на:

произведения литературы, науки и искусства;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

средства индивидуализации;

нетрадиционные объекты ИС.

Государство защищает результаты интеллектуального труда от незаконного использования физическими и юридическими лицами (часть четвертая, раздел VII ГК). Нарушителей закона привлекают к административной и уголовной ответственности.

Судебные споры о защите прав на ИС разбирают суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам. За защитой своих прав можно обратиться и в Федеральную антимонопольную службу.

Есть права? Подтвердите!

Чтобы объекты ИС приносили пользу, владельцу нужно зафиксировать свои права на эти объекты. Способ регистрации зависит от вида прав на объекты ИС.

Например, авторские права (ст. 1259 ГК) и смежные права (ст. 1304 ГК)возникают автоматически при создании произведений. Но во избежание судебных споров такие права лучше подтвердить, например, оформив свидетельство о депонировании произведения через специальные сервисы (Copytrust, IREG или n’RIS).

Кроме того, свое авторское право можно зарегистрировать в:

Российском авторском обществе ( РАО ).

РАО Российском союзе правообладателей ( РСП ).

РСП Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства ( УПРАВИС ).

УПРАВИС Всемирной организации интеллектуальной собственности ( ВОИС ).

Права на объекты патентных прав (ст. 1349 ГК) регистрируют в Роспатенте. Здесь же можно зарегистрировать и права на товарные знаки и знаки обслуживания (средства индивидуализации). Право на фирменное наименование возникает автоматически после регистрации компании в ФНС.

Автоматически, после возникновения объектов ИС возникают и права на секреты производства и ноу-хау (ст. 1465 ГК). Регистрировать такие права не нужно, достаточно наличия локальных актов, содержащих требования по охране производственных секретов.

Подтверждение других прав на иные виды объектов ИС происходит в установленном законом порядке.

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Цена «вопроса»

В судебных спорах суд ориентируется на положения ч. 1 ст. 44 Конституции, которые каждому гражданину гарантируют свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Большое внимание суд уделяет труду автора, результатом которого становится соответствующее произведение (п. 1 ст. 1228 ГК).

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК в ряде случаев правообладатель может требовать от обидчика выплаты компенсации за нарушение своих прав в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей. Окончательный размер компенсации определяет суд исходя из характера нарушения с учетом разумности и справедливости.

Примеры судебной практики

Интернет стал крайне «питательной средой» для охотников за чужой ИС. Особенно часто правообладатели просят суд привлечь нарушителей к ответственности за использование фотографий и иных визуальных объектов без разрешения правообладателей.

Так в июле 2020 года ФГБУК «Академический малый Драматический театр – Театр Европы» обратилось в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга (решение от 20.07.2020 № 2-963/2020) с иском к индивидуальному предпринимателю (ИП). Театр просил суд обязать ИП прекратить использование фотографий мизансцен своих спектаклей, удалить их с сайта распространения билетов и выплатить денежную компенсацию.

Суд установил, что ИП с целью извлечения прибыли использовал фотографии, сделанные штатным фотографом театра в рамках служебного задания. ИП возражал и ссылался на отсутствие у Театра исключительного права на фотографии мизансцен. Однако суд счел доводы ИП неубедительными, встал на сторону Театра и взыскал с ИП 100 000 руб. за нарушение интеллектуальных прав.

В некоторых случаях владельцы ИС выступают в судебных спорах и в качестве ответчика, защищая свои права. Ленинский районный суд г. Севастополь (решение от 23.07.2020 № 2-1833/2020) рассматривал иск физического лица к ГУП о взыскании денежной компенсации за нарушение авторских прав на фотографию, размещенную в сети Интернет, и о возмещении судебных расходов.

Однако истец не смог убедить суд в авторстве на фотоизображение, и соответственно доказать факт нарушения исключительных прав. Поэтому суд оставил исковые требования физлица без удовлетворения.

Нарушение авторских прав может быть и уголовно наказуемым деянием. Ленинский районный суд г. Оренбурга (приговор от 23.07.2020 № 1-538/2020)приговорил гражданина К. к двум годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение контрафактных экземпляров программных продуктов 1С общей стоимостью 1 837 700 рублей.

Так что желание обогатиться за чужой счет может дорого стоить! Поэтому лучше придумать что-то свое, и затем извлекать из него пользу.

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Придумал – зарабатывай!

Объекты ИС не должны пылиться на полке или лежать «под сукном». Как и другие активы компании они должны приносить доход. Получение доходов от объектов ИС возможно путем:

выпуска и продажи объектов ИС ( например, массовое производство предметов дизайна );

например, массовое производство предметов дизайна продвижения ( монетизации ) контента;

монетизации продажи прав на объекты ИС.

Кроме того, для создания объектов ИС можно привлечь инвесторов. В последнее время набирает обороты популярность краудлендинг – то есть кредитование под залог интеллектуальной собственности.