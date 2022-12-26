Почему компаниям выгодно монетизировать интеллектуальную собственность (IP активы)

Что можно монетизировать?

В зависимости от сферы деятельности компании ее работники могут создавать различные виды интеллектуальной собственности (или IP активы – intellectual property), например:

произведения литературы, науки и искусства;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

средства индивидуализации;

нетрадиционные объекты ИС.

Согласно п. 2 ст. 1295 ГК исключительное право на служебное произведение(фотографии, рассказы, статьи, изображения, фильмы и т. п.) принадлежит работодателю, если трудовым договором между работодателем и работников-автором не предусмотрено иное.

Однако в соответствии со ст. 1347 ГК только работник признается автором служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца.

Подробности можно узнать в этой статье.

Тем не менее работодатель может помочь работнику зарегистрировать в Роспатенте свое изобретения/модель/образец, а потом получить от него исключительные права на патент (ст. 1365 ГК).

На бесплатном практикуме Академии правовых и фи нансовых советников, спикером которого выступит Виктор Пастернак – специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву с 16-летним опытом в самых популярных нишах, вы узнаете, что такое интеллектуальная собственность бизнеса и как ее защитить. На практикуме «Правовой советник по интеллектуальной собственности» вам расскажут, как освоить новую профессию, которая сегодня максимально востребована на рынке, а также как юристу выйти в онлайн и иметь стабильный заработок 100 тыс. рублей. Хочу на практикум

Способы монетизации

Решив все юридические вопросы правообладания объектами ИС, компания может:

Передать права использования объекта другому лицу . Дополнительный доход от использования ИС поддержит компанию «на плаву».

Внести права в уставный капитал . Это увеличит капитализацию компании.

Передать полностью права другому лицу за вознаграждение (на полученные средства компания может организовать новый бизнес).

Использовать в своей деятельности (реализовать экземпляры произведения или товары, созданные с помощью запатентованных объектов или способов).

Выбор способа зависит от ситуации, в которой находится на данный момент компания и целей, решаемых ее руководителем.

IP активы в учете

После получения исключительных прав на объекты ИС компания может поставить их на балансовый учет. Объекты ИС подлежат амортизации, следовательно, это увеличит долю расходов при расчете налога на прибыль. То есть размер чистой прибыли за отчетный период увеличится.

Увеличение чистой прибыли улучшит инвестиционную привлекательность компании. Особенно это выгодно для IT-компаний. В ряде случаев увеличение доли IP-активов в балансе компании может способствовать снижению ставок по кредитам за счет роста рейтинга компании. А в случае продажи бизнеса, зарегистрированные объекты ИС увеличат стоимость компании. На западных рынках стоимость компании увеличивается до 30%, если она владеет правами на ИС.

Узнайте, как зарабатывать на специализации «Правовой советник по интеллектуальной собственности» на бесплатном практикуме Академии правовых и финансовых советников. Записаться на практикум

Напомним, что 8 июня 2022 года Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 30.05.2022 № 86н об утверждении ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Этот стандарт обязателен к применению, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Однако компания по своему усмотрению может начать его применять и до указанного срока.

В 2023 году, то есть до 1 января 2024 года, пока действует приказ Минфина от 27.12.2007 № 153н.

Выбор стратегии

Если руководитель решил повысить капитализацию за счет объектов ИС, то у компании должен быть некий план действий.

Прежде всего, нужно хотя бы примерно определить сумму затрат на создание, регистрацию и поддержание прав на объекты ИС, то есть надо решить: сколько компания готова вложить средств в проект.

Затем поручите финансистам рассчитать размер прибыли от использования созданного объекта ИС. На этом этапе надо просчитать все риски, способы продвижения и т. п., которые возникнут при реализации этого проекта.

На последнем этапе проанализируйте, какую сумму доходов выручит компания в случае продажи или передачи прав на объект ИС.

Если возможная прибыль и доходы от продажи существенно превышают затраты на создание объекта, то можно смело начинать проект. Целесообразно продумать стратегию извлечения доходов по каждому объекту ИС компании.

Полученная прибыль поможет компании укрепиться на рынке, а также остаться на плаву в непростых экономических условиях.