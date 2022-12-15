Авторские права сотрудников: что нужно знать работодателю

Автор всегда прав

В процессе трудовой деятельности работники могут создавать различные объекты (результаты) интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, например:

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

базы данных;

изобретения;

полезные модели;

секреты производства (ноу-хау);

фирменные наименования;

товарные знаки и знаки обслуживания.

Полный список РИД и средств индивидуализации приведен в ст. 1225 ГК. Все эти объекты охраняются государством.

Поскольку объекты РИД и средства индивидуализации возникли в процессе творческой деятельности работников, то именно работники являются их авторами и правообладателями (п. 1 ст. 1295 ГК). Такой работник может использовать созданный им объект по своему усмотрению: продать, разрешить использование за вознаграждение, подарить, запретить другим использовать и т. п.

Другими словами, работник обладает исключительным правом на свои РИД или средства индивидуализации, предусмотренные ст. 1229 ГК.

А что же работодатель? Ведь он нес расходы: выплачивал работнику зарплату, оплачивал коммунальные расходы, приобретал оборудование и т. п. Но закон твердо стоит на защите авторских прав: кто придумал, тот и распоряжается! Тем не менее у работодателя есть шанс получить доход от творческой деятельности своих работников.

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Согласно п. 2 ст. 1295 ГК исключительное право на служебное произведение (фотографии, рассказы, статьи, изображения, фильмы и т. п.) принадлежит работодателю, если трудовым договором между работодателем и работников-автором не предусмотрено иное. То есть, чтобы работодатель мог получить права на РИД своего работника, соответствующее условие должно быть указано в трудовом договоре.

В трудовом договоре можно указать и условия использования переданных работодателю прав на служебные произведения (например, размещение фотографий и фильмов на сайте, их обработку редактором или дизайнером и т. п.).

Во избежание возможных споров в трудовом договоре целесообразно указать, что автор в рамках своих должностных обязанностей, получает денежное вознаграждение за переданные работодателю исключительные права на служебное произведение. Например, так:

«Все исключительные права на произведения, созданные работником в рамках настоящего трудового договора, принадлежат работодателю. <...> Работнику устанавливается оклад в размере 45 000 рублей, в том числе вознаграждение за передачу исключительных прав на созданные произведения в размере 15 000 руб.».

Более конкретные обязанности работника по передаче исключительных прав можно указать в должностной инструкции. В некоторых случаях передачу исключительных прав на служебные произведения можно оформить актом. Тогда в случае возможных споров работнику будет труднее доказать, что права именно на этот объект РИД он не передавал работодателю.

Больше хлопот работодателю доставит получение прав на служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Минфин в своем письме от 08.10.2021 № 03-15-07/82014 высказал мнение, что создание указанных объектов РИД не является обязанностью работника в рамках трудовых отношений, регулируемых нормами ТК.

Работодателю с таким мнением Минфина придется согласиться, так как в ст. 1347 ГК однозначно указано, что автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий РИД. При этом автором таких объектов считается лицо, указанное в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Однако автор служебного изобретения/модели/образца (то есть работник) может передать исключительные права на них своему работодателю. Но сделать это работник сможет только после государственной регистрации своего «детища» в Роспатенте. При этом именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1354 ГК).

Другими словами, если работодатель хочет стать правообладателем патента, то он должен помочь работнику зарегистрировать в Роспатенте свое изобретение/модель/образец, а потом получить от него исключительные права на патент.

Пленум ВС в постановления от 23.04.2019 № 10 дал подробные разъяснения по вопросам правильного и единообразного разрешения судами споров об охране и о защите интеллектуальных прав.

Вознаграждение: налоги и взносы

С вознаграждения, выплачиваемого работнику на основании трудового договора за отчуждение исключительных прав, работодатель должен удержать НДФЛ по ставке 13% (пп. 3 п. 1 ст. 208 НК, п. 1 ст. 210 НК, ст 224 НК).

При начислении страховых взносов работодателю нужно разделять вознаграждение:

за использование служебных произведений , созданных в рамках исполнения трудовых обязанностей (то есть в рамках трудовых отношений);

, созданных в рамках исполнения трудовых обязанностей (то есть в рамках трудовых отношений); выплачиваемое автору изобретения, полезной модели или промышленного образца по договору об отчуждении права на получение патента.

В первом случае, то есть на вознаграждения в рамках трудовых отношений, страховые взносы на ОПС и ОМС начисляются в общем порядке. Страховые взносы, уплачиваемые в ФСС, с авторских вознаграждений не начисляют (пп. 2 п. 3 ст. 9 закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

По второму случаю Минфин дал разъяснения в уже упомянутом выше письме от 08.10.2021 № 03-15-07/82014: вознаграждение, выплачиваемое работодателем автору изобретения, полезной модели или промышленного образца по договору об отчуждении права на получение патента на них не подлежит обложению страховыми взносами, так как такой договор не указан в п. 1 ст. 420 НК.

Получил права, что дальше?

После получения права на служебное произведение у работодателя есть 3 года, чтобы начать его использование в своей деятельности. Если в течение этого времени произведение так и не будет использовано работодателем, исключительное право на него возвращается его автору, то есть работнику.

Например, если работодатель так и не опубликовал фотографию или статью работника на своем сайте, то через три года права на них автоматически переходят к автору (работнику). В этом случае работник может продать фотографию или статью другим лицам, даже если когда-то получил от работодателя зарплату и авторский гонорар.

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Работодатель не взял права: что тогда?

Предположим, что работодатель не предполагал, что работник станет автором РИД, поэтому он своевременно не уточнил условия трудовых отношений с ним в части передачи исключительных прав. Тогда, как уже было сказано выше, работник-автор может распорядиться созданным произведение по своему усмотрению, например:

продать права на него другой организации;

получить доход от его использования иными лицами;

потребовать компенсацию от работодателя за использование его произведения.

При этом суды встают на сторону работников, а у работодателя нет никаких шансов хоть как-то компенсировать свои расходы на созданную для полета мысли работника творческую атмосферу.