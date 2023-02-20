Страшнее «Ночного дозора». Надзор на маркетплейсах. Трудности, которые не лежат на поверхности

Органы государственного надзора в данном случае– это и прокуратура, и ФАС, и Роскомнадзор, и, Роспотребнадзор, и налоговые органы. Как они относятся к селлерам на маркетплейсах при проверках законности деятельности?

Сегодня расскажем о том, с чем может столкнуться селлер в вопросе проверок надзорных органов, и, соответственно, с чем предстоит работать юристу, если он хочет попробовать себя в столь перспективной и привлекательной сфере электронной коммерции.

Итак, какие же трудности в отношениях с надзорными органами ждут селлеров:

1. Проверки надзорных органов инициируются как по жалобам потребителей, так и жалобам конкурентов, которые прекрасно видят страничку продавца и могут все увиденное использовать во вред селлеру.

2. Проверки проводятся «не выходя из-за стола», через Интернет- ресурсы. Должностное лицо надзорных органов – такой же человек из плоти и крови, как и все мы, поэтому запросто (особенно, когда речь идет о дамах) может захотеть купить себе крем или кроссовки для пробежек. И если эта дама получит какой-нибудь «абибас» вместо «адидаса», селлеру не поздоровится.

Идем дальше по списку возможных трудностей.

3. Надзорные органы используются конкурентами селлера в качестве инструмента той самой конкуренции, особенно, если она не совсем добросовестна.

4. В результате проверки селлер может быть оштрафован на достаточно крупную для простого смертного сумму. А иногда результатом может стать иск потребителя.

5. Проверок может быть много.

Давайте остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Проверки по жалобам и конкуренция

С жалобами потребителями все более – менее понятно: основания ответственности продавца перед покупателем предусматривает п.1 статьи 13 закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 05.12.2022).

Все требования по исполнению обязательств по договору купли-продажи, в т. ч. по качеству товара, срокам предоставления товара и обмене непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар, потребитель предъявит, так или иначе, продавцу.

На всякий случай напомним, что потребитель при приобретении товара через маркетплейс имеет все права, предусмотренные при заключении договора купли-продажи дистанционным способом.

Но пожаловаться могут и конкуренты – и вовсе не на качество покупки. Они могут начать с жалобы самому маркетплейсу, который вправе запросить документы и даже забанить карточку/продавца в случае отсутствия требуемых документов. Могут и сразу пожаловаться в ФАС на отсутствие деклараций или сертификатов соответствия на товар селлера.

Причем недобросовестный заявитель может сделать это сразу, как только увидит на маркетплейсе потенциального конкурента.

При регистрации на площадке представлять декларации или сертификаты соответствия нет необходимости, что может показаться привлекательным. Многие селлеры ошибочно считают, что это является разрешением на продажу товара без сертификатов. Поэтому подловить на таком нарушении новичка и «слить» конкурента не так уж сложно.

И селлер, и консультирующий его юрист должны быть всегда готовы к истребованию документов на товар.

Идем далее.

Проверки проводятся «не выходя из-за стола», через Интернет- ресурсы

Как это происходит на практике?

Самый очевидный метод выявления правонарушения и получения доказательств его совершения – контрольная закупка. Контролирующие органы выявляют при помощи контрольной закупки большинство правонарушений по жалобам со стороны покупателей. Или если вдруг сами в быту стали такими покупателями.

Да-да, мы про покупку инспектором «абибасов» для личного пользования. Но собственная инициатива контролирующего органа происходит реже, а чаще – это все-таки жалобы. При этом у селлера нет возможности заранее узнать о том, что заказ делают проверяющие органы, а не «Мария Иванова, счастливая мамочка и жена».

Основанием для проведения контрольной закупки может быть, например, наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (п. 1 ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 66 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

Контрольная закупка может быть дистанционной (ч. 2 ст. 67 закона о государственном контроле).

Срок проведения контрольной закупки определяется периодом, в течение которого обычно осуществляется сделка (ч. 6 ст. 67 закона о государственном контроле). Если контрольная закупка проводилась дистанционно, то селлеру объявят о ней не позднее следующего рабочего дня, разместив копию решения о проведении дистанционной контрольной закупки в едином реестре (ст. 19 закона о государственном контроле).

Селлеру возвратят товары, которые приобретались при контрольной закупке. Важно незамедлительно вернуть уплаченные за возвращенные товары наличные деньги или принять меры по возврату безналичной оплаты.

Но если в результате контрольной закупки товар потерял потребительские свойства, то деньги возвращать не нужно. Продукцию (товар), потерявшую потребительские свойства, селлеру, правда, не вернут. После окончания мероприятия контролирующие органы составят акт контрольной закупки.

Селлера (или вас как его представителя) ознакомят с содержанием акта, при этом один экземпляр акта о проведении контрольной закупки разместят в едином реестре (ст.19 закона о государственном контроле.) Типовая форма акта контрольной закупки приведена в Приложении № 8 к приказу Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151.

По итогам контрольной закупки примут соответствующее решение (ст. 90 закона о государственном контроле). Если выявлены нарушения, то селлеру выдадут предписание об их устранении. Как мы знаем, лица, допустившие нарушения, могут быть привлечены к административной ответственности, например, по ст. 14.16 КоАП (ст. 90 закона № 248-ФЗ).

Много проверок и размеры штрафов

В качестве примера можно привести ответственность за продажи без сертификации.

Дело в том, что, как мы уже выше писали, селлер может разместить товар на маркетплейсе без сертификата. Сама по себе карточка товара не заблокируется, маркетплейс тоже никак на это не отреагирует.

Но! В России запрещена продажа товара без документов, поэтому, если селлер выложит товар без предварительно оформленных на него документов, пробьет чек покупателю, а документы оформит потом – это нарушение.

Главными законодательными актами, регулирующими ответственность продавцов, являются:

По закону предприниматели обязаны подтверждать качество реализуемых ими товаров или требовать разрешительные документы у производителя.

В качестве примеров приведу лишь некоторые составы и суммы штрафов по ним:

По ст. 14.45 КоАП: реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей , на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей .

По ст. 14.46 КоАП: за пренебрежение порядком маркировки – штраф до 1 000 000 руб.

Разумеется, еще более суровые меры ответственности предусмотрены за совершение таких нарушений закона, как продажи по поддельному, просроченному или аннулированному разрешительному документу.

При обнаружении факта подделки разрешительных документов селлера могут привлечь не только к административной ответственности. Также ему грозит уголовная ответственность по п. 5 ст. 327 УК:

штраф – до 80 тысяч руб . (или иной доход за период до 6 месяцев);

обязательные работы – до 480 ч ;

исправительные работы – до 2 лет ;

арест – до 6 месяцев.

Также следует иметь в виду, что сертификат (иной разрешительный документ) будет признан недействительным не с момента выявления этого факта, а с начала срока действия этого разрешительного сертификата.

То есть каждая продажа по такому недействительному документу превращается в нарушение, а всего два таких факта превращают продавца в злостного нарушителя и увеличивают размер его наказания.

Что касается частоты проверок, то здесь – как повезет, поскольку теоретически жаловаться потребители могут хоть ежедневно, а конкуренты –вообще поставить это дело на поток.

Как видим, поле для работы юриста обширное, но интересное.

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