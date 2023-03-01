Правила создания и защиты инфопродукта 

К сожалению, сегодня, чем популярнее становится онлайн-курс, вебинар или семинар, тем чаще автор сталкивается с плагиатом и неправомерным использованием своего инфопродукта.

В связи с этим блогеры все чаще обращаются к юристам со следующими вопросами: применимо ли авторское право к онлайн-курсам? Что такое онлайн-курс с точки зрения авторского права? Как правильно оформить права на онлайн-курс? На эти и другие вопросы ответим ниже.

Что такое онлайн-курс с точки зрения авторского права

Согласно ч. 1 ст. 1225 ГК результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

произведения науки, литературы и искусства;

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

базы данных;

исполнения;

фонограммы;

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

селекционные достижения;

топологии интегральных микросхем;

секреты производства (ноу-хау);

фирменные наименования;

товарные знаки и знаки обслуживания;

наименования мест происхождения товаров;

коммерческие обозначения.

Онлайн-курс чаще всего представляет собой не просто рукописный текст, а целую совокупность различных произведений: видео, картинки, анимация, графика и так далее. Поэтому можно говорить о том, что он является составным продуктом творчества нескольких авторов, и авторское право применяется к нему не как к единому произведению, а к каждому из входящих в него объектов отдельно.

Согласно п. 2 ст. 1260 ГК к составным произведениям относятся антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайты, атласы или другие подобные произведения. Онлайн-курс как совокупность нескольких объектов можно рассматривать в качестве составного произведения по аналогии.

Кто является автором курса

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ч. 1 ст. 1228 ГК).

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности:

Граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию; Граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

Автору принадлежат личные неимущественные права, которые не отчуждаемы и не могут передаваться другим лицам:

право на имя;

право авторства;

право на неприкосновенность;

право на обнародование.

Также автору принадлежит исключительное право, которое позволяет использовать произведение любым не противоречащим закону способом: воспроизводить, распространять, импортировать, сдавать в прокат, представлять в живом исполнении, доводить до всеобщего сведения через эфир, радио, телевидение и так далее. Исключительное право отчуждаемо и может быть передано другому лицу (ст. 1270 ГК).

Способы правомерного отчуждения авторского права для блогера

1. Заключение трудового договора с автором

При данном способе работы созданный онлайн-курс будет рассматриваться как служебное произведение. На него будут распространяться правила ст. 1295 ГК, согласно которым права на использование результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых работником, принадлежат работодателю, если это предварительно было оговорено сторонами в трудовом договоре.

Если же в трудовом договоре не была прописана задача создания объекта авторского права, то служебным произведением данный онлайн-курс являться не будет. Таким образом, не все задачи работодателя могут быть прописаны в договоре, так как создание творческих объектов следует из общих трудовых обязанностей, которые выполняет работник.

Однако, если в течение трех лет работодатель не выплатит вознаграждение автору, не начнет использовать объект или не сообщит работнику о сохранении объекта в тайне, все права возвращаются к его создателю.

Для того чтобы блогер, который оформил трудовой договор с автором, мог его изменять, рекомендуется оформить акт приема-передачи исключительных прав. Согласно ст. 1270 ГК переработка произведения является одним из правомочий, составляющих исключительное право.

2. Соглашение блогера с автором-фрилансером

В ситуации, когда блогер не планирует заключать трудовой договор с автором, ему следует заключить с ним гражданско-правовой договор оказания услуг. Главными условиями такого договора являются предмет и условие об отчуждении исключительных прав, согласно которому автор передает в полном объеме права заказчику на выполненную работу при условии осуществления оплаты (предоплата или постоплата).

Передача исключительных прав позволит заказчику распоряжаться произведением в любых целях, в том числе коммерческих.

Способы защиты онлайн-курса

Самым быстрым и удобным способом защитить произведение является депонирование. В случае кражи онлайн-курса блогер сможет предъявить нарушителю свидетельство о депонировании, в котором зафиксирован временной приоритет авторского права, и потребовать удалить авторский контент с ресурса.

Депонирование результатов интеллектуальной деятельности не влияет на возникновение, осуществление и охрану авторских прав, однако сам факт депонирования может быть использован в качестве доказательства существования не обнародованного результата интеллектуальной деятельности и признания авторства лица, его создавшего.

Судебная практика

Приведем пример из судебной практики (дело № А44-2151/2020).

Истец – блогер и автор интенсива «Скажи жизни Да! Восстановление энергетической связи с родителями (ВЭСР)» обратилась с иском к ответчику – изначальному покупателю курса истца с иском о пресечении действий ответчика путем запрета на дальнейшую продажу экземпляров произведения и любое использование произведения, а также о возмещении компенсации за распространение данных сведений.

Фабула дела.

Без разрешения истца ответчик осуществлял продажу экземпляров произведения на сайте «ВКонтакте». При этом на отдельных элементах экземпляров произведения также без согласия истца были размещены товарные знаки, правообладателем которых является истец.

В частности, наименование произведения содержит в себе словесные элементы двух товарных знаков: «СКАЖИ ЖИЗНИ ДА!» и «ВЭСР: Восстановление энергетической связи с родителями». Также были использованы элементы произведения, например, аудиофайл «Родители женский вариант ИДИР», аудиофайл «Восстановление энергетической связи с Родителями».

Фраза «СКАЖИ ЖИЗНИ ДА!», являясь наименованием курса, присутствовала на изображениях с номером дня и иных изображениях. Таким образом, ответчиком также было нарушено исключительное право истца на товарные знаки.

Обосновать свои требования истцу помогли следующие документы:

Свидетельство о депонировании произведения № 019-008275 от 24.06.2019 о регистрации произведения в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС.

Регистрация товарного знака.

Решением суда требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, данное судебное дело наглядно иллюстрирует,как предварительная правовая защита может защитить интеллектуальную собственность блогера от недобросовестных посягательств учеников его же курса.

Более подробно о средствах правовой защиты инфопродукта можно узнать в нашей статье «Незаконное распространение авторского контента онлайн-курса, или как не нужно портить свою карму».

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